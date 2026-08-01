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Özgür Özel'in Yeni Parti için bağış çağrısına CHP'lilerden '1 kuruşluk' cevap: Baba ocağına ihanet ettiniz

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in önceki gün başlattığı bağış kampanyası, CHP'lileri de harekete geçirdi. Birçok CHP'li, Yeni Parti tarafından paylaşılan hesaplara 1 kuruş, 3 kuruş, 5 kuruş ve 1 lira göndererek 'ayrılıkçı' gruba tepkilerini gösterdi. Bazıları SABAH'a iletilen bazıları ise sosyal medyada paylaşılan bağış dekontlarının açıklama kısımlarına da dikkat çeken ifadeler yazıldı.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 01.08.2026 07:17 Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 07:18
Özgür Özel’in Yeni Parti için bağış çağrısına CHP’lilerden ’1 kuruşluk’ cevap: Baba ocağına ihanet ettiniz

Bir vatandaşın 1 liralık havale sonrası açıklama kısmına, "Baba ocağı dediniz, ihanet ettiniz. Silivri uşağına boyun eğmeyin" cümlelerini yazarak Özgür Özel'i hedef aldığı görüldü.

Özgür Özel’in Yeni Parti için bağış çağrısına CHP’lilerden ’1 kuruşluk’ cevap: Baba ocağına ihanet ettiniz

Daha tepkili diğer CHP'liler ise havaleler üzerinden argo kelimelerle Yeni Parti yönetimini hedef aldı. Banka komisyon bedelini dahi ödemeyi göze alarak CHP'lilerin başlattığı bu karşı hamle, sosyal medyada da gündem oldu.

Özgür Özel’in Yeni Parti için bağış çağrısına CHP’lilerden ’1 kuruşluk’ cevap: Baba ocağına ihanet ettiniz

CHP'LİLERE 'BAĞIŞ YAPIN' BASKISI

Öte yandan Yeni Partili isimlerin CHP'li örgüt üyelerini de arayarak bağış yapmaya zorladığı iddia ediliyor. Ayrıca Whatsapp'taki bazı yerel CHP gruplarına Yeni Parti'nin IBAN bilgilerinin peş peşe ve ısrarla atılarak bağış toplanmaya çalışıldığı bildirildi.

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Özgür Özel’in Yeni Parti için bağış çağrısına CHP’lilerden ’1 kuruşluk’ cevap: Baba ocağına ihanet ettiniz

'O BAĞIŞÇILAR' KİM?

Kampanyaya ilişkin önceki gün istatistikleri duyuran Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, "İlk 24 saatte 31 bin 934 vatandaşımız tarafından 113 milyon 841 bin 910 lira bağışta bulunulmuştur" bilgisini paylaştı.

Söz konusu istatistik de tartışmaları beraberinde getirdi. "Yüzde 35 ile başlıyoruz" iddiasını dile getiren partinin büyük propagandalar eşliğinde başlatılan kampanyasına ilk gün yalnızca 32 bin kişinin destek vermesi kafalarda soru işareti bıraktı.

Özgür Özel’in Yeni Parti için bağış çağrısına CHP’lilerden ’1 kuruşluk’ cevap: Baba ocağına ihanet ettiniz

Bağışçıların büyük bölümünün, zaten Özgür Özel ve ekibiyle yol yürüyen yurt genelindeki il-ilçe örgüt üyeleri olduğu değerlendiriliyor. Büyük ölçekli bağışları kimlerin yaptığı da bir başka merak konusu oldu.

Özgür Özel’in Yeni Parti için bağış çağrısına CHP’lilerden ’1 kuruşluk’ cevap: Baba ocağına ihanet ettiniz

CHP Meclis Grubu'nun X platformundaki hesabını gasp ederek Yeni Parti'nin resmi hesabı haline getiren parti yönetimi, burada da beklediği ivmeyi hâlâ yakalayamadı.

155 bin takipçiye sahipken CHP'den çalınan hesapta, 1 haftalık süre zarfında yalnızca 150 bin takipçi artışı yaşandı. CHP'nin resmi X hesabını ise hâlâ 2.7 milyon kullanıcı takip ediyor.

#ÖZGÜR ÖZEL #YENİ PARTİ #CHP