Özgür Özel’in Yeni Parti için bağış çağrısına CHP’lilerden ’1 kuruşluk’ cevap: Baba ocağına ihanet ettiniz

CHP Meclis Grubu'nun X platformundaki hesabını gasp ederek Yeni Parti'nin resmi hesabı haline getiren parti yönetimi, burada da beklediği ivmeyi hâlâ yakalayamadı.

155 bin takipçiye sahipken CHP'den çalınan hesapta, 1 haftalık süre zarfında yalnızca 150 bin takipçi artışı yaşandı. CHP'nin resmi X hesabını ise hâlâ 2.7 milyon kullanıcı takip ediyor.