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Özgür Özel'in Yeni Parti için bağış çağrısına CHP'lilerden '1 kuruşluk' cevap: Baba ocağına ihanet ettiniz
Özgür Özel'in Yeni Parti için bağış çağrısına CHP'lilerden '1 kuruşluk' cevap: Baba ocağına ihanet ettiniz
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in önceki gün başlattığı bağış kampanyası, CHP'lileri de harekete geçirdi. Birçok CHP'li, Yeni Parti tarafından paylaşılan hesaplara 1 kuruş, 3 kuruş, 5 kuruş ve 1 lira göndererek 'ayrılıkçı' gruba tepkilerini gösterdi. Bazıları SABAH'a iletilen bazıları ise sosyal medyada paylaşılan bağış dekontlarının açıklama kısımlarına da dikkat çeken ifadeler yazıldı.
Giriş Tarihi: 01.08.2026 07:17
Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 07:18