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Özgür Özel'in Yeni Parti'sinde şaibeli isimler başrolde: Lüks makam aracı, küfürlü mesajlar, ihraç kıyımı...
Özgür Özel'in Yeni Parti'sinde şaibeli isimler başrolde: Lüks makam aracı, küfürlü mesajlar, ihraç kıyımı...
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına direnemeyeceğini gören Manisa Milletvekili Özgür Özel, yolsuzluk şüphelisi ekibiyle CHP'den dün resmen ayrılarak "Yeni Parti"yi kurdu. Yeni Parti'nin kurucuları arasında adları çok sayıda şaibeye karışan isimler yer alıyor.
Giriş Tarihi: 25.07.2026 07:34
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 07:35