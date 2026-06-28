Özkan Yalım’ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Özgür Özel’in helikopter, maybach ve para trafiği

Yalım'ın ifadesine göre, yanında Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan da vardı. Yalım, Özgür Özel'in evine yaklaştığında kendisini WhatsApp üzerinden aradığını ve para getirdiğini söylediğini belirtti. Özgür Özel'in de kendisine parayı giriş kapısının kenarındaki duvarın üzerine bırakmasını ve ardından aracına dönmesini söylediğini iddia etti. Yalım, olayın hava karardıktan sonra, yaklaşık saat 21.00 sıralarında gerçekleştiğini; yer ve zaman bilgilerinin baz kayıtlarından tespit edilebileceğini ifade etti. Özkan Yalım, verdiğini ileri sürdüğü her iki para için de Özgür Özel'in kendisine net bir miktar belirtmediğini söyledi. Yalım'ın ifadesine göre Özel, "Özkan ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle" dedi. Yalım, o günkü maddi şartlarda verebileceği parayı verdiğini, anlattığı hususları yer, zaman ve tanıklarıyla ayrıntılı şekilde aktardığını belirtti.