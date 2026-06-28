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Özkan Yalım’ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Özgür Özel’in helikopter, maybach ve para trafiği
Özkan Yalım’ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Özgür Özel’in helikopter, maybach ve para trafiği
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin çarpıcı beyanlarda bulundu. Yalım; Özel'in kullanımına sunulmak üzere 3,8 milyon dolar, 4,2 milyon dolar ve 10 milyon dolar değerinde helikopter, makam aracı için 19 milyon 597 bin lira, 20 milyon 209 bin lira ve 31 milyon 658 bin lira teklifleri alındığını, 2023 yılında Özgür Özel'e iki kere para teslim ettiğini söyledi. Özkan Yalım, genel merkezdeki helikopter sunumunu anlattı: Özgür, "milyon dolarlık sikorsky istedi" İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.06.2026 11:48
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 11:55