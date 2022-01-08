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Pakistan’da facia! 21 kişi araçlarında donarak öldü!

Pakistan'da korkunç bir olay meydana geldi. Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'a 70 kilometre uzaklıktaki Murree şehrinde ve Galiyat bölgesinde, dün akşamdan itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak hayatını kaybetti. Öte yandan Murree Şehri afet bölgesi ilan edildi.

Giriş Tarihi: 08.01.2022 21:24 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 21:27
Pakistan’da facia! 21 kişi araçlarında donarak öldü!

Pakistan'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Pakistan’da facia! 21 kişi araçlarında donarak öldü!

Pencap eyaletine bağlı tatil beldesi Murree ve Galyat bölgesinde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışında araçlarında mahsur kalan 21 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’da facia! 21 kişi araçlarında donarak öldü!

Federal hükümet, kurtarma operasyonları için ordu personelini görevlendirdi.

Pakistan’da facia! 21 kişi araçlarında donarak öldü!

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, hafta sonu tatili için bölgeye çok sayıda kişinin akın ettiğini belirterek, "Murree, 15-20 yıl aradan sonra çok sayıda turist gördü ve buna bağlı olarak bir kriz yaşandı" ifadelerini kullandı.

Pakistan’da facia! 21 kişi araçlarında donarak öldü!

Yaklaşık bin aracın bölgede mahsur kaldığını belirten Bakan Ahmed, başkent İslamabad'dan Murree'ye giden yolun kapatıldığını duyurdu.

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