Pakistan’da facia! 21 kişi araçlarında donarak öldü!

Pakistan'da korkunç bir olay meydana geldi. Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'a 70 kilometre uzaklıktaki Murree şehrinde ve Galiyat bölgesinde, dün akşamdan itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak hayatını kaybetti. Öte yandan Murree Şehri afet bölgesi ilan edildi.
Pakistan'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Pencap eyaletine bağlı tatil beldesi Murree ve Galyat bölgesinde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışında araçlarında mahsur kalan 21 kişi hayatını kaybetti.
Federal hükümet, kurtarma operasyonları için ordu personelini görevlendirdi.
Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, hafta sonu tatili için bölgeye çok sayıda kişinin akın ettiğini belirterek, "Murree, 15-20 yıl aradan sonra çok sayıda turist gördü ve buna bağlı olarak bir kriz yaşandı" ifadelerini kullandı.