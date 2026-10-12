Trend Galeri Trend Yaşam Paraya para demiyorlar! Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

Paraya para demiyorlar! Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

Türkiye'nin en zengin illeri listesini belirlemek için birçok faktör göz önüne alınıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı en güncel rapor ile Türkiye'nin en zengin illeri listesi belirlendi. Listede birçok sürpriz dikkat çekti. Peki senin şehrin kaçıncı sırada?

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Giriş Tarihi: 12.10.2026 17:47 Güncelleme Tarihi: 12.10.2026 17:48
Paraya para demiyorlar! Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

Türkiye'nin gelir haritası yeniden çizildi! TÜİK'in açıkladığı son verilere göre Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu. Listeye damga vuran iller herkesi şaşırttı. İşte il il kişi başına düşen milli gelir sıralaması...

Paraya para demiyorlar! Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

İŞTE İL İL ZENGİN ŞEHİRLER SIRALAMASI

Paraya para demiyorlar! Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

KİŞİ BAŞINA GSYH LİSTESİ (TL)

81- ŞANLIURFA

188.144

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Paraya para demiyorlar! Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

80-AĞRI

194.660

Paraya para demiyorlar! Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

79-VAN

203.049

Paraya para demiyorlar! Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

78-MUŞ

230.300

Paraya para demiyorlar! Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

77-BİTLİS

231.869

Paraya para demiyorlar! Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

76-BATMAN

236.422

Paraya para demiyorlar! Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

75-DİYARBAKIR

245.024

Paraya para demiyorlar! Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

74-MARDİN

247.416

Paraya para demiyorlar! Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

73-KİLİS

253.567

Paraya para demiyorlar! Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

72-SİİRT

261.810

Paraya para demiyorlar! Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

71-TOKAT

264.527

Paraya para demiyorlar! Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

70-IĞDIR

264.690

Paraya para demiyorlar! Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

69-BİNGÖL

276.713

Paraya para demiyorlar! Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

68-GÜMÜŞHANE

287.458

Paraya para demiyorlar! Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

67-ORDU

293.783

Paraya para demiyorlar! Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

66-KARS

302.089

Paraya para demiyorlar! Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

65-YOZGAT

303.087

Paraya para demiyorlar! Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

64-HAKKARİ

304.752

Paraya para demiyorlar! Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

63-ŞIRNAK

306.150

Paraya para demiyorlar! Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

62-GİRESUN

307.828

Paraya para demiyorlar! Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

61-OSMANİYE

316.158

Paraya para demiyorlar! Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

60-GAZİANTEP

318.204

Paraya para demiyorlar! Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

59-BARTIN

318.484