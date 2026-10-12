Trend Galeri Trend Yaşam Paraya para demiyorlar! Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

Paraya para demiyorlar! Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu: Senin şehrin kaçıncı sırada?

Türkiye'nin en zengin illeri listesini belirlemek için birçok faktör göz önüne alınıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı en güncel rapor ile Türkiye'nin en zengin illeri listesi belirlendi. Listede birçok sürpriz dikkat çekti. Peki senin şehrin kaçıncı sırada?

Giriş Tarihi: 12.10.2026 17:47 Güncelleme Tarihi: 12.10.2026 17:48