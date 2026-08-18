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Pasifik'te Türkiye'nin 2 katı büyüklüğünde 'yeni bir ada' bulundu! Ama üzerine basamazsınız...
Pasifik'te Türkiye'nin 2 katı büyüklüğünde "yeni bir ada" bulundu! Ama üzerine basamazsınız...
Pasifik Okyanusu'nda Türkiye'nin yaklaşık 2 katı büyüklüğünde devasa bir "çöp ada" oluştu! Ancak bu dev alanın üzerine basmak mümkün değil. Milyarlarca plastik parçadan oluşan Büyük Pasifik Çöp Yığını, yalnızca çevreyi değil insan sağlığını da tehdit ediyor.
Giriş Tarihi: 18.08.2026 10:25
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 10:28