Trend Galeri Trend Yaşam Pasifik'te Türkiye'nin 2 katı büyüklüğünde 'yeni bir ada' bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

Pasifik'te Türkiye'nin 2 katı büyüklüğünde "yeni bir ada" bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

Pasifik Okyanusu'nda Türkiye'nin yaklaşık 2 katı büyüklüğünde devasa bir "çöp ada" oluştu! Ancak bu dev alanın üzerine basmak mümkün değil. Milyarlarca plastik parçadan oluşan Büyük Pasifik Çöp Yığını, yalnızca çevreyi değil insan sağlığını da tehdit ediyor.

AA
Giriş Tarihi: 18.08.2026 10:25 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 10:28
Pasifik’te Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde yeni bir ada bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

Sudaki akıntılara kapılan binlerce ton plastik atığın Pasifik Okyanusu'nda birikmesiyle meydana gelen "Büyük Pasifik Çöp Yığını" (GPGP), iklim değişikliğine etkilerinin yanı sıra bünyesindeki mikroplastiklerin besin zincirine karışması sonucu insan sağlığı için ciddi tehlike oluşturuyor.

Pasifik’te Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde yeni bir ada bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

Sulardaki akıntı ve girdaplara takılan plastik atıklar, dünya genelinde okyanusların belirli noktalarına yığılarak büyük çöp alanlarına yol açıyor.

Pasifik’te Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde yeni bir ada bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

Pasifik Okyanusu'nun kuzey bölümünde, ABD'nin Hawaii ve California eyaletleri arasında yer alan ve GPGP şeklinde adlandırılan çöp yığını ise bu plastik atık alanlarının en büyüğü olarak biliniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Pasifik’te Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde yeni bir ada bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

Uzun ömürlü olması için tasarlanan plastik maddelerin çoğunun doğada çözünmemesi ve GPGP'yi çevreleyen girdabın içerisinde sıkışıp kalması sonucu bu atık yığınının hacmi günden güne büyüyerek geri dönülmesi neredeyse imkansız çevre sorunu haline geldi.

Pasifik’te Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde yeni bir ada bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

1,8 TRİLYONDAN FAZLA PLASTİK ATIK

Bu çöp yığını hem devasa alana yayıldığı hem de sudaki atıkların bir kısmı okyanusun derinliklerine doğru battığı için GPGP'nin net boyutu hesaplanamamakla birlikte yüzey alanının yaklaşık 1,6 milyon kilometrekare olduğu tahmin ediliyor. Bu, Türkiye'nin yüz ölçümünün neredeyse 2 katına tekabül ediyor.

Pasifik’te Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde yeni bir ada bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

Uluslararası çevre kuruluşu Ocean Cleanup'tan araştırmacıların GPGP'nin boyutunu anlamak için 2015 ve 2016'da yaptığı çalışmalarda, yığın bünyesinde 1,8 trilyondan fazla plastik atığın bulunduğu tespit edildi.

Pasifik’te Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde yeni bir ada bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

Çalışmalarda, sanılanın aksine suda yüzen homojen bir çöp adası değil de çok sayıda bağımsız makro ve mikroplastikten oluşan bir yığın olan GPGP'deki atık parçalarının toplam ağırlığının yaklaşık 100 bin ton olduğu belirlendi.

Pasifik’te Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde yeni bir ada bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

ATIKLAR, SUDAKİ CANLILAR İÇİN "ÖLÜM CEZASI"

Bazı su canlıları, gündelik besin maddeleri sandıkları zehirli plastik atıkları tüketiyor ve fok balıkları gibi deniz memelisi türleri ise kaçak balıkçılık faaliyetlerinden geriye kalan ağlara takılarak ölüyor.

Pasifik’te Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde yeni bir ada bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

Hawaii Üniversitesinden Profesör Jan Hafner yaptığı açıklamada, GPGP'nin sulardaki tek plastik atık yığını olmadığını, okyanuslarda başka büyük çöp girdaplarının da bulunduğunu hatırlattı.

Pasifik’te Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde yeni bir ada bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

Atık yönetimi uygun şekillerde yapılmadığı takdirde karaya atılan plastiklerin yağmurlar aracılığıyla akarsulara karıştığını ve buradan okyanuslara taşındığını anlatan Hafner, "Başta plastikler olmak üzere sudaki atıklar gerçek, ölçülebilir, gözlemlenebilir ve belgelenen bir sorun." dedi.

Pasifik’te Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde yeni bir ada bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

Hafner, plastik atıkların sudaki canlıların ölmesine ve denizlerdeki zenginliklerin kaybına yol açtığına işaret ederek, bazı canlıların zehirli plastik maddelerle beslendiğini bazılarının ise balıkçılık faaliyetlerinden kalan ağlara dolanarak bir tür "ölüm cezasına" çarptırıldığını söyledi.

Pasifik’te Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde yeni bir ada bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

Kişisel tedbirlerin yanında hükümetlerin de atık yönetimi konusunda adımlar atabileceğine de dikkati çeken Hafner, GPGP'nin medyada ve kamuoyunda daha fazla tartışılması gerektiğini vurguladı.

Pasifik’te Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde yeni bir ada bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

KARADAKİ CANLILARIN DA YAŞAMINI ETKİLİYOR

Plastik atıklar, güneş ışınlarının etkisiyle zamanla daha küçük parçalara ayrılarak mikroplastiklere dönüşüyor.

Pasifik’te Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde yeni bir ada bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

Sudaki canlıların mikroplastikleri yiyerek besin zincirine karışmasının ardından zehirli kimyasallar, deniz mahsullerinin tüketimi yoluyla insan bedenine de ulaşıyor.

Pasifik’te Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde yeni bir ada bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

Araştırmalar, insan bedenine karışan ve organlarda biriken mikroplastiklerin, hormonal bozukluklar, farklı kanser türleri, kardiyovasküler hastalıklar, sindirim ve solunum sistemlerinde problemler ile nörolojik sorunlar gibi birçok tehlikeyi beraberinde getirdiğine işaret ediyor.

Pasifik’te Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde yeni bir ada bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

Öte yandan, GPGP'de birikerek su yüzeyini kaplayan plastikler, okyanusun dibine güneş ışınlarının ulaşmasını engelleyerek besin maddesi üreten alg ve plankton gibi canlıların üretim sürecini de sekteye uğratıyor.

Pasifik’te Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde yeni bir ada bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

Sudaki yaşama verilen her türlü zarar ise domino etkisi yaratarak insan sağlığına ve ülke ekonomilerine de yansıyor.

Pasifik’te Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde yeni bir ada bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

Avustralya'daki Wollongong Üniversitesinden araştırmacıların 2022'de "Deniz Kirliliği Bülteni" dergisinde yayımlanan çalışmasına göre, plastik üretiminin artmaya devam etmesi halinde sudaki atıkların neden olduğu küresel ölçekteki ekonomik kaybın 2030'a kadar 229 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Pasifik’te Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde yeni bir ada bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

GPGP'DEKİ MİKROPLASTİKLER KAMU SAĞLIĞI KRİZİ OLUŞTURUYOR

Hamburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Profesör Walter Leal yaptığı açıklamada, GPGP'deki plastik atıkların büyük çoğunluğunun mikroplastik olduğunu dile getirdi.

Pasifik’te Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde yeni bir ada bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

GPGP'nin iklim değişikliğine yönelik de olumsuz etkileri bulunduğuna işaret eden Leal, güneş ışığına maruz kalan plastiklerin atmosfere sera gazları saldığını belirtti.

Pasifik’te Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde yeni bir ada bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

Leal, GPGP'den doğaya yayılan mikroplastiklerin bütün ekosistemleri ve tüm canlıların vücudunu etkilediğinin altını çizerek, durumun "doğrudan bir kamu sağlığı krizine dönüştüğünü" vurguladı.

Pasifik’te Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde yeni bir ada bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

Büyük boyutlu atıkların aksine mikroplastiklerin temizlenemediğini ve doğada uzun süre varlığını sürdürdüğünü hatırlatan Leal, mevcut temizlik girişimlerinin yavaş ve su yüzeyindeki makro plastiklere odaklı olduğunu belirtti.

Pasifik’te Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde yeni bir ada bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

Leal, "Uluslararası toplum, Büyük Pasifik Çöp Yığınının temizlenmesi için bugün ortak karar alsa dahi hızlı ve tam bir temizlik neredeyse imkansız olacaktır." ifadesini kullandı.

Pasifik’te Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde yeni bir ada bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

TEMİZLİK GİRİŞİMLERİ

Çok sayıda ülkenin atıklarından meydana gelen yığın için hiçbir hükümetin mesuliyet kabul etmemesinden dolayı GPGP'yi temizleme ve daha fazla büyümekten alıkoyma girişimleri genellikle sivil toplum kuruluşları seviyesinde kalıyor.

Pasifik’te Türkiye’nin 2 katı büyüklüğünde yeni bir ada bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

Bu devasa çöp yığınını oluşturan plastik atıklar çoğunlukla küçük ebatlarda olduğundan etkili biçimde temizlemeye yarayan teknoloji mevcut olarak bulunmuyor.