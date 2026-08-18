Pasifik'te Türkiye'nin 2 katı büyüklüğünde "yeni bir ada" bulundu! Ama üzerine basamazsınız...

1,8 TRİLYONDAN FAZLA PLASTİK ATIK

Bu çöp yığını hem devasa alana yayıldığı hem de sudaki atıkların bir kısmı okyanusun derinliklerine doğru battığı için GPGP'nin net boyutu hesaplanamamakla birlikte yüzey alanının yaklaşık 1,6 milyon kilometrekare olduğu tahmin ediliyor. Bu, Türkiye'nin yüz ölçümünün neredeyse 2 katına tekabül ediyor.