Patates haşlarken tencereye 1 kaşık eklemeniz yeterli! Lapa olmasını ve dağılmasını saniyeler içinde önlüyor…

Mutfakta en çok tüketilen ve her yemeğin yanına yakışan patates, haşlama aşamasında bazen sıkıntılı bir sürece dönüşebiliyor. Dışı piştiği an parçalanıp suya karışan, içi ise lapa gibi yapışkan bir doku alan patatesler ne yazık ki hem sunumu hem de lezzeti olumsuz etkiliyor.