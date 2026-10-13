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Patates haşlarken tencereye 1 kaşık eklemeniz yeterli! Lapa olmasını ve dağılmasını saniyeler içinde önlüyor…

Kaynatılan patateslerin daha karıştırırken püreye dönüşmesi ya da tencereden çıkarırken dağılıp lapa olması mutfaktaki en can sıkıcı anlardan biridir. Ancak mutfak uzmanlarının açıkladığı o yöntem ile bu sorun sona eriyor. İşte patates haşlarken tencereye ekleyeceğiniz 1 kaşık malzeme ve detayları...

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 13.10.2026 11:40 Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 12:08
Patates haşlarken tencereye 1 kaşık eklemeniz yeterli! Lapa olmasını ve dağılmasını saniyeler içinde önlüyor…

Mutfakta en çok tüketilen ve her yemeğin yanına yakışan patates, haşlama aşamasında bazen sıkıntılı bir sürece dönüşebiliyor. Dışı piştiği an parçalanıp suya karışan, içi ise lapa gibi yapışkan bir doku alan patatesler ne yazık ki hem sunumu hem de lezzeti olumsuz etkiliyor.

Patates haşlarken tencereye 1 kaşık eklemeniz yeterli! Lapa olmasını ve dağılmasını saniyeler içinde önlüyor…

SİRKENİN MUCİZEVİ ETKİSİ!

Dünyaca ünlü mutfak portalı Chowhound uzmanları, tam da bu soruna değinerek haşlama suyuna eklenecek 1-2 yemek kaşığı sirkenin mucizevi etkisini açıkladı.

Patates haşlarken tencereye 1 kaşık eklemeniz yeterli! Lapa olmasını ve dağılmasını saniyeler içinde önlüyor…

LAPA OLMASINI SANİYELER İÇİNDE ÖNLEYEN YÖNTEM

Peki, haşlama suyuna eklenen sadece 1 kaşık sirke tencerede tam olarak nasıl bir mucize yaratıyor?

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Patates haşlarken tencereye 1 kaşık eklemeniz yeterli! Lapa olmasını ve dağılmasını saniyeler içinde önlüyor…
  1. Fazla Nişastayı Dışarı Çeker: Patatesin hamurumsu, yapışkan ve lapa bir kıvam almasına neden olan temel etken içindeki fazla nişastadır. Sirkedeki asetik asit, bu nişastanın bir kısmını nötralize ederek yapışkanlığı yok eder.
  2. Koruyucu Bariyer Oluşturur: Sirke, patatesin dış yüzeyinde koruyucu ince bir film katmanı kurar. Bu katman patatesin aşırı su çekmesini önler ve dağılmasını engeller.
  3. Karbonhidrat Bağlarını Korur: Asitli yapı, patatesin dokusunu bir arada tutan bileşenlerin pişerken aniden parçalanmasının önüne geçer. Böylece patates hem içi yumuşacık pişer hem de dış formu tam istediğiniz gibi kalır.
Patates haşlarken tencereye 1 kaşık eklemeniz yeterli! Lapa olmasını ve dağılmasını saniyeler içinde önlüyor…

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Bu pratik yöntemi uygularken en dikkat edilmesi gereken nokta sirke miktarını abartmamaktır. Miktar fazla kaçarsa patatesin pişme süresi uzayabilir.

Patates haşlarken tencereye 1 kaşık eklemeniz yeterli! Lapa olmasını ve dağılmasını saniyeler içinde önlüyor…

1. SUYU HAZIRLAYIN

Tencereye koyduğunuz yaklaşık 2 litre suya 1 veya 2 yemek kaşığı sirke ve bolca tuz ekleyin.

Patates haşlarken tencereye 1 kaşık eklemeniz yeterli! Lapa olmasını ve dağılmasını saniyeler içinde önlüyor…

2. SOĞUK SUYLA BAŞLAYIN

Patateslerin iç ve dış kısmının eşit oranda pişmesi için patatesleri tencereye alıp soğuk suyla ocağa koyun.

Patates haşlarken tencereye 1 kaşık eklemeniz yeterli! Lapa olmasını ve dağılmasını saniyeler içinde önlüyor…

3. EŞİT BOYUTTA DOĞRAYIN

Patatesleri benzer büyüklükte dilimlemek bazılarının çiğ kalıp bazılarının dağılmasını önler.

Patates haşlarken tencereye 1 kaşık eklemeniz yeterli! Lapa olmasını ve dağılmasını saniyeler içinde önlüyor…

4. ÇATALLA KONTROL EDİN

Sirkeli su pişmeyi birkaç dakika uzatabilir. Çatalı batırdığınızda ortası yumuşamışsa anında ocaktan alın.

Patates haşlarken tencereye 1 kaşık eklemeniz yeterli! Lapa olmasını ve dağılmasını saniyeler içinde önlüyor…

KIZARTMADA DA ETKİLİ!

Sirkeli suda ön haşlama yapılan patatesler, sadece patates salatasında küp küp formunu korumakla kalmıyor; diğer yemeklerde de harikalar yaratıyor:

Patates haşlarken tencereye 1 kaşık eklemeniz yeterli! Lapa olmasını ve dağılmasını saniyeler içinde önlüyor…
  • Çıtır Fırın Patates: Fırına atmadan önce sirkeli suda kısa süre haşlanan patateslerin dışı nar gibi çıtır, içi ise pamuk gibi yumuşacık olur.
  • Tava ve Kahvaltılıklar: Tavada soteleyeceğiniz küp patatesler ezilmeden biçimini korur.
  • Patates Graten: Fırın yemeklerinde dilimler birbirine yapışmaz, estetik duruşunu kaybetmez.
Patates haşlarken tencereye 1 kaşık eklemeniz yeterli! Lapa olmasını ve dağılmasını saniyeler içinde önlüyor…

Siz de bir sonraki haşlama sürecinizde tencereye 1 kaşık sirke ekleyerek dağılmayan, lapa olmayan ve lokum kıvamında patatesler elde edebilirsiniz!

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör