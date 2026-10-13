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Patates haşlarken tencereye 1 kaşık eklemeniz yeterli! Lapa olmasını ve dağılmasını saniyeler içinde önlüyor…
Patates haşlarken tencereye 1 kaşık eklemeniz yeterli! Lapa olmasını ve dağılmasını saniyeler içinde önlüyor…
Kaynatılan patateslerin daha karıştırırken püreye dönüşmesi ya da tencereden çıkarırken dağılıp lapa olması mutfaktaki en can sıkıcı anlardan biridir. Ancak mutfak uzmanlarının açıkladığı o yöntem ile bu sorun sona eriyor. İşte patates haşlarken tencereye ekleyeceğiniz 1 kaşık malzeme ve detayları...
Giriş Tarihi: 13.10.2026 11:40
Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 12:08