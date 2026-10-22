Patatesin yeşil kısmını kesmek yeterli mi? Yanıtı sanıldığından önemli

Patatesi soymak için elinize aldığınızda kabuğunda yeşil lekeler, koyulaşma veya filizler fark ederseniz hemen tencereye atmayın. Her renk değişimi patatesin bozulduğu anlamına gelmese de özellikle yeşillenme, patateste doğal olarak bulunan glikoalkaloitlerin artışıyla ilişkili olabilir. Bu nedenle patatesin yalnızca dış görünüşüne değil, sertliğine, kokusuna ve ne kadar filizlendiğine de dikkat etmek gerekiyor.