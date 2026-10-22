Patatesin yeşil kısmını kesmek yeterli mi? Yanıtı sanıldığından önemli

Mutfakta sık kullanılan patateslerin kabuğunda veya iç kısmında meydana gelen renk değişimleri, her zaman aynı anlama gelmiyor. Bazı renk farklılıkları patatesin ışığa maruz kalmasıyla ortaya çıkarken yeşillenme, filizlenme ve yumuşama gibi belirtiler daha dikkatli değerlendirilmesi gereken durumlara işaret ediyor. Özellikle yeşil renk alan patatesleri tüketmeden önce kontrol etmek önem taşıyor. Çünkü patateslerde oluşabilen bazı doğal bileşikler, yanlış saklama koşullarında sağlık açısından risk oluşturabiliyor.