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METEOR YAĞMURU İLE GÖRSEL ŞÖLEN! Perseid meteor yağmuru hangi tarihte, nereden izlenir?
METEOR YAĞMURU İLE GÖRSEL ŞÖLEN! Perseid meteor yağmuru hangi tarihte, nereden izlenir?
Her yıl yaz aylarında gökyüzünü görsel bir şölene dönüştüren Perseid meteor yağmuru için 2026 yılı zirve tarihi yaklaştı. Yılda bir kez gerçekleşen ve saatte 60 ila 100 kadar gök taşının atmosfere girerek ışık izleri bıraktığı doğa olayını kaçırmak istemeyen astronomi tutkunları, gözlem tarihlerini ve en uygun saatleri merak ediyor. Peki, "2026 Perseid meteor yağmuru ne zaman, en yoğun hangi gün olacak, Türkiye'den izlenebilecek mi?" İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 09.08.2026 16:08
Güncelleme Tarihi: 10.08.2026 01:12