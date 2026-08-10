METEOR YAĞMURU İLE GÖRSEL ŞÖLEN! Perseid meteor yağmuru hangi tarihte, nereden izlenir?

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

2026'daki bu büyük gök olayı, Kuzey Yarımküre'nin tamamında olduğu gibi Türkiye genelinden de rahatlıkla izlenebilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Van dahil olmak üzere, havanın açık ve bulutsuz olduğu tüm illerimizden gözlem yapmak mümkün.

Perseid meteor yağmuru için Türkiye genelinde geçerli tek bir zirve saati bulunmuyor. Gözlem, havanın tamamen kararmasının ardından başlayabilecek; en uygun zaman dilimi ise gece yarısından şafak öncesine kadar olacak. Perseus Takımyıldızı gece boyunca gökyüzünde yükseldiği için meteor sayısının ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.