Trend Galeri Trend Yaşam METEOR YAĞMURU İLE GÖRSEL ŞÖLEN! Perseid meteor yağmuru hangi tarihte, nereden izlenir?

METEOR YAĞMURU İLE GÖRSEL ŞÖLEN! Perseid meteor yağmuru hangi tarihte, nereden izlenir?

Her yıl yaz aylarında gökyüzünü görsel bir şölene dönüştüren Perseid meteor yağmuru için 2026 yılı zirve tarihi yaklaştı. Yılda bir kez gerçekleşen ve saatte 60 ila 100 kadar gök taşının atmosfere girerek ışık izleri bıraktığı doğa olayını kaçırmak istemeyen astronomi tutkunları, gözlem tarihlerini ve en uygun saatleri merak ediyor. Peki, "2026 Perseid meteor yağmuru ne zaman, en yoğun hangi gün olacak, Türkiye'den izlenebilecek mi?" İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 09.08.2026 16:08 Güncelleme Tarihi: 10.08.2026 01:12
METEOR YAĞMURU İLE GÖRSEL ŞÖLEN! Perseid meteor yağmuru hangi tarihte, nereden izlenir?

Dünya atmosferine girerek gökyüzünde adeta bir görsel şölen sunan Perseid meteor yağmuru, bu yıl da gökyüzü meraklıları ve fotoğrafçılar tarafından heyecanla bekleniyor. Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın arkasında bıraktığı kalıntılardan oluşan ve halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen bu büyüleyici doğa olayı, Türkiye'den ve dünyanın birçok noktasından çıplak gözle takip edilebilecek.

METEOR YAĞMURU İLE GÖRSEL ŞÖLEN! Perseid meteor yağmuru hangi tarihte, nereden izlenir?

2026 PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Gökbilimcilerin ve astronomi tutkunlarının takviminde ilk sırada yer alan Perseid meteor yağmuru, 17 Temmuz ile 24 Ağustos 2026 tarihleri arasında aktif kalmaya devam ediyor. Ancak akan yıldızların gökyüzünde adeta sağanak halinde döküleceği en yoğun zirve noktası, 12 Ağustos gecesini 13 Ağustos sabahına bağlayan saatlerde yaşanacak.

METEOR YAĞMURU İLE GÖRSEL ŞÖLEN! Perseid meteor yağmuru hangi tarihte, nereden izlenir?

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

2026'daki bu büyük gök olayı, Kuzey Yarımküre'nin tamamında olduğu gibi Türkiye genelinden de rahatlıkla izlenebilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Van dahil olmak üzere, havanın açık ve bulutsuz olduğu tüm illerimizden gözlem yapmak mümkün.

Perseid meteor yağmuru için Türkiye genelinde geçerli tek bir zirve saati bulunmuyor. Gözlem, havanın tamamen kararmasının ardından başlayabilecek; en uygun zaman dilimi ise gece yarısından şafak öncesine kadar olacak. Perseus Takımyıldızı gece boyunca gökyüzünde yükseldiği için meteor sayısının ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
METEOR YAĞMURU İLE GÖRSEL ŞÖLEN! Perseid meteor yağmuru hangi tarihte, nereden izlenir?

SAATTE KAÇ METEOR GÖRÜLECEK?

NASA'nın açıklamasına göre uygun hava ve gözlem koşullarında zirve sırasında saatte 50 ila 100 meteor görülebilecek. Uluslararası Meteor Organizasyonu ise karanlık kırsal bölgelerde normal gözlem oranının saatte 30-50 meteor arasında değişebileceğini belirtiyor. Bu sayılar ideal koşullar için yapılan tahminleri ifade ediyor. Bulutluluk, ışık kirliliği, gözlem noktasının konumu ve görüş alanı, görülebilecek meteor sayısını etkileyebilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör