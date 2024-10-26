PERSONEL ALIMI 2024 İLANLARI: Kamuya 4 bin 316 personel alımı yapılacak! İşte 34 işçi ve memur alımı ilanı...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 23 ADET SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK
İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 23 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
Alım yapılacak pozisyonlar şu şekilde:
1 Çözüm Mimarı, 1 Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı, 2 Kıdemli Sistem Uzmanı, 2 Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, 1 Kıdemli Network Uzmanı, 1 Proje Yöneticisi, IP Santral Network Uzmanı, 2 Kıdemli .Net Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Yapay Zeka Geliştirme Uzmanı, 1 Öğrenme Yönetim Sistemi Uzmanı, 2 Sistem Uzmanı, 1 Network Video Konferans Uzmanı, 1 Bilgi Güvenliği (BGYS) Uzmanı, 3 Test Analiz Uzmanı ve 2 İş Zekası Uzmanı.
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapabilecek.
21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.