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PERSONEL ALIMI 2024 İLANLARI: Kamuya 4 bin 316 personel alımı yapılacak! İşte 34 işçi ve memur alımı ilanı...

Son dakika haberi: 34 kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı ilanına göre kamuya 4 bin 316 işçi ve memur alımı yapılacak. Aralarında 7 Bakanlık ve 14 belediyenin de yer aldığı personel alımı ilanlarında subay, pilot, hemşire, zabıta ve itfaiye eri gibi pozisyonlar yer alıyor. Peki hangi kurumlar memur alımı yapacak ve hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak? İşte merak edilen 34 memur ve işçi alımı ilanı ile birlikte tüm detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.10.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 09:32
PERSONEL ALIMI 2024 İLANLARI: Kamuya 4 bin 316 personel alımı yapılacak! İşte 34 işçi ve memur alımı ilanı...

Son dakika haberleri: Kurumların personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 34 kamu kurumu subay, hemşire, zabıta, uzman yardımcısı ve itfaiye eri gibi birçok pozisyonda toplamda 4 bin 316 personel alımı yapacak. Peki hangi kurumlar hangi pozisyonlar için işçi ve memur alımı yapıyor? Başvuru tarihleri neler? İşte tüm merak edilenler...

PERSONEL ALIMI 2024 İLANLARI: Kamuya 4 bin 316 personel alımı yapılacak! İşte 34 işçi ve memur alımı ilanı...

34 KAMU KURUMU 4.316 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Memur olmak isteyen adaylar için 34 kamu kurumu personel alımı ilanlarını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda kamuya 4 bin 316 işçi ve memur alımı yapılacağı görüldü. Buna göre 5 Bakanlık, 14 belediye, 3 kalkınma ajansı, 4 üniversite, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, SSB, KOSGEB, YÖK veTÜİK olmak üzere 34 kamu kurumu 4.316 adet personel alımı yapacak. Peki hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak? İşte listesi:

PERSONEL ALIMI 2024 İLANLARI: Kamuya 4 bin 316 personel alımı yapılacak! İşte 34 işçi ve memur alımı ilanı...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 175 SÖZLEŞMELİ SANATÇI ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 175 sözleşmeli sanatçı alacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaki ilana göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde görev yapmak üzere, solist sanatçı, sanatçı, sahne üstü ve sahne gerisinde görev yapmak üzere branş ve sayıda sözleşmeli 166 personel alınacak.

Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde söz konusu kanun kapsamında solist sanatçı ve sanatçı pozisyonu için alınacak 9 yabancı uyruklu sözleşmeli personel ile toplam 175 kişi istihdam edilecek.

15 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI 2024 İLANLARI: Kamuya 4 bin 316 personel alımı yapılacak! İşte 34 işçi ve memur alımı ilanı...

SSB 7 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 1 Kıdemli Sistem Uzmanı, 2 Ağ ve Güvenlik Uzmanı, 2 Sistem Uzmanı, 1 Bilgi Güvenliği Uzmanı, 1 İş Uzmanı olmak üzere toplamda 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

14 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI 2024 İLANLARI: Kamuya 4 bin 316 personel alımı yapılacak! İşte 34 işçi ve memur alımı ilanı...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 23 ADET SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 23 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Alım yapılacak pozisyonlar şu şekilde:

1 Çözüm Mimarı, 1 Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı, 2 Kıdemli Sistem Uzmanı, 2 Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, 1 Kıdemli Network Uzmanı, 1 Proje Yöneticisi, IP Santral Network Uzmanı, 2 Kıdemli .Net Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Yapay Zeka Geliştirme Uzmanı, 1 Öğrenme Yönetim Sistemi Uzmanı, 2 Sistem Uzmanı, 1 Network Video Konferans Uzmanı, 1 Bilgi Güvenliği (BGYS) Uzmanı, 3 Test Analiz Uzmanı ve 2 İş Zekası Uzmanı.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapabilecek.

21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

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