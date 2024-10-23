PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: 33 kamu kurumu işçi ve memur alımı yapacak! İşte merak edilen personel alımı ilanları...
Son dakika haberi: Memur olmak isteyen adayların yakından takip ettiği personel alımı ilanları için açıklana yeni kadrolar belli oldu. Buna göre 33 kamu kurumunun toplamda 3 bin 763 personel alımı yapacak. Memur alımı ilanlarında subay, hemşire, zabıta, itfaiyeci, uzman yardımcısı ve bilişim personeli gibi birçok pozisyon yer alıyor. Peki personel alımı başvuru şartları ne? Hangi kurum hangi pozisyon için personel alımı yapacak? İşte güncel işçi ve memur alımı ilanları...
Giriş Tarihi: 23.10.2024 07:25
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 07:25