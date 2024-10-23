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PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: 33 kamu kurumu işçi ve memur alımı yapacak! İşte merak edilen personel alımı ilanları...

Son dakika haberi: Memur olmak isteyen adayların yakından takip ettiği personel alımı ilanları için açıklana yeni kadrolar belli oldu. Buna göre 33 kamu kurumunun toplamda 3 bin 763 personel alımı yapacak. Memur alımı ilanlarında subay, hemşire, zabıta, itfaiyeci, uzman yardımcısı ve bilişim personeli gibi birçok pozisyon yer alıyor. Peki personel alımı başvuru şartları ne? Hangi kurum hangi pozisyon için personel alımı yapacak? İşte güncel işçi ve memur alımı ilanları...

Giriş Tarihi: 23.10.2024 07:25 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 07:25
PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: 33 kamu kurumu işçi ve memur alımı yapacak! İşte merak edilen personel alımı ilanları...

Son dakika haberleri: 33 kamu kurumunun personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamuya çeşitli pozisyonlarda toplamda 3 bin 763 işçi ve memur alımı yapılacak. İşte son başvuru tarihleriyle birlikte 33 kurumun merak edilen personel alımı ilanları...

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: 33 kamu kurumu işçi ve memur alımı yapacak! İşte merak edilen personel alımı ilanları...

33 KAMU KURUMU 3.763 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Memur olmak isteyen adaylar için 33 kamu kurumu personel alımı ilanlarını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda kamuya 3 bin 763 işçi ve memur alımı yapılacağı görüldü. Buna göre 7 Bakanlık, 11 belediye, 2 kalkınma ajansı, 5 üniversite, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, BDDK, YTB, SSB, KOSGEB, TPAO, YÖK ve TÜİK olmak üzere 33 kamu kurumu 3.763 adet personel alımı yapacak. Peki hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak? İşte listesi:

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: 33 kamu kurumu işçi ve memur alımı yapacak! İşte merak edilen personel alımı ilanları...

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü; 3 kadın ve 1 erkek olmak üzere toplamda 4 sözleşmeli canlı model alacak.

21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: 33 kamu kurumu işçi ve memur alımı yapacak! İşte merak edilen personel alımı ilanları...

BOZKÖY BELEDİYESİ 1 MEMUR ALIMI YAPACAK

Niğde ili Bozköy Belediye Başkanlığı harita, harita kadastro, harita ve maden ölçme, harita teknikerliği, harita ve kadastro ön lisans programlarının birinden mezun ve B sınıf ehliyeti olan 1 tekniker alacağını duyurdu.

21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: 33 kamu kurumu işçi ve memur alımı yapacak! İşte merak edilen personel alımı ilanları...

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 17 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü; 7 büro personeli, 3 teknisyen, 7 temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 17 sözleşmeli personel alımı yapacak.

18 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

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