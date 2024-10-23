PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: 33 kamu kurumu işçi ve memur alımı yapacak! İşte merak edilen personel alımı ilanları...

33 KAMU KURUMU 3.763 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Memur olmak isteyen adaylar için 33 kamu kurumu personel alımı ilanlarını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda kamuya 3 bin 763 işçi ve memur alımı yapılacağı görüldü. Buna göre 7 Bakanlık, 11 belediye, 2 kalkınma ajansı, 5 üniversite, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, BDDK, YTB, SSB, KOSGEB, TPAO, YÖK ve TÜİK olmak üzere 33 kamu kurumu 3.763 adet personel alımı yapacak. Peki hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak? İşte listesi: