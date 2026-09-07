Pes dedirten dolandırıcılık! Girne faciasında kaybolan Hataylı kardeşlerin ismini kullanıp yardım istemişler! Acılı aile: Cenazelerimizi ararken...

"İnsanların iyi niyetini kötü amaçlı kullanıyorlar, böyle bir şeye gerek yok. Tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum, lütfen bu dolandırıcılara itibar etmeyin. Kimsenin parasına ihtiyacımız yok, çok şükür devletimiz yanımızda. Akrabalarımız ve köylülerimiz bizim yanımızda. Lütfen böyle dolandırıcılara inanmayın."