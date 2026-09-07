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Pes dedirten dolandırıcılık! Girne faciasında kaybolan Hataylı kardeşlerin ismini kullanıp yardım istemişler! Acılı aile: Cenazelerimizi ararken...
Pes dedirten dolandırıcılık! Girne faciasında kaybolan Hataylı kardeşlerin ismini kullanıp yardım istemişler! Acılı aile: Cenazelerimizi ararken...
KKTC açıklarında batan gemide sırra kadem basan Hataylı iki kardeşin acılı ailesi, umutlu bekleyişleri sürerken hayatlarının ikinci büyük şokunu yaşadı. Gözü yaşlı ağabey, evlatlarının acısını bile yaşayamadan tüm Türkiye'ye seslenip o iğrenç oyunu ifşa etti. İşte insanlıktan utandıran olayın detayları...
Giriş Tarihi: 07.09.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 11:23