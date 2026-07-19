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Pilotaj taban puanları 2026: Pilotaj YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları

2026 YKS tercih döneminde geri sayım sürüyor. Sonuçların açıklanmasının ardından milyonlarca aday üniversite ve bölüm tercihlerini tamamlayacak. Bu dönemde adayların gündeminde öne çıkan bölümlerden biri Pilotaj oldu. İşte Pilotaj bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Giriş Tarihi: 19.07.2026 12:03 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 12:04
Pilotaj taban puanları 2026: Pilotaj YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları, belirlenen takvime göre 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçların duyurulmasının ardından başlayacak tercih sürecinde milyonlarca aday üniversite ve bölüm tercihlerini yapacak.

Pilotaj taban puanları 2026: Pilotaj YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları

PİLOTAJ TABAN PUANLARI 2026

Not: 2026 yılına ait üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu veriler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. Böylece 2026'nın en düşük ve en yüksek taban puanları ile güncel kontenjanlar netlik kazanacak.

Pilotaj taban puanları 2026: Pilotaj YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları

Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

İşte, Pilotaj taban puanları ve başarı sıralamaları;

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Pilotaj taban puanları 2026: Pilotaj YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf )		 Pilotaj
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
4
4		 6
7
6
4		 521,5554
511,44475
531,15512
524,52858		 3.704
6.579
3.752
4.861
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf )		 Pilotaj
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 34
32
28
22		 34
32
28
22		 285,87255
279,98739
307,79060
263,02222		 366.771
342.424
299.546
442.377
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Pilotaj
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
5
6		 8
9
7
6		 531,76095
525,79407
543,23776
537,71229		 1.657
3.064
948
1.450
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Pilotaj
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
5		 6
6
6
6		 529,12496
528,66706
539,34625
532,61613		 2.090
2.519
1.632
2.457
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Hava Ulaştırma Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Pilotaj
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
2
4
5		 2
3
6
5		 527,54171
528,77936
528,35101
520,89500		 2.387
2.508
4.679
6.305
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )		 Pilotaj
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
4
4
5		 6
6
6
5		 525,14069
521,18041
534,02573
524,67241		 2.876
4.035
2.919
4.806
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Pilotaj
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
7
5
5		 2
9
7
5		 523,84434
503,30512
527,84502
516,94062		 3.146
9.296
4.864
8.043
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf )		 Pilotaj
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
4
4		 6
7
6
4		 521,5554
511,44475
531,15512
524,52858		 3.704
6.579
3.752
4.861
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf )		 Pilotaj
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
3		 4
5
4
3		 520,90138
511,23102
522,62573
517,57663		 3.862
6.650
6.809
7.769
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )		 Pilotaj
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
5
4
5		 7
7
6
5		 512,77384
494,84769
522,62184
514,58922		 6.191
12.531
6.811
9.159
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Pilotaj
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
9
7
6		 10
11
9
6		 511,54169
489,83253
524,78645
519,00374		 6.589
14.749
5.927
7.153
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Pilotaj
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
3
3		 1
1
3
3		 508,06309
490,00866
520,47819
509,46780		 7.780
14.670
7.746
11.801
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Pilotaj
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
3
2
2		 3
3
2
2		 505,80547
473,74181
518,54092
506,79312		 8.638
23.134
8.578
13.319
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu (ANTALYA) (Vakıf )		 Pilotaj
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
3		 3
4
4
3		 501,64468
490,23627
510,39893
505,19812		 10.365
14.565
12.522
14.237
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Pilotaj
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 14
42
39
30		 14
42
39
30		 378,0872
294,22968
290,69205
271,16713		 127.709
284.979
365.318
402.071
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Hava Ulaştırma Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Pilotaj
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 14
14
31
31		 14
14
31
31		 362,61908
311,80292
322,08784
262,13311		 151.427
229.767
255.210
447.063
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )		 Pilotaj
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 34
31
31
31		 34
31
31
31		 329,49722
331,74485
331,14932
315,42757		 219.021
181.891
231.173
249.949
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Pilotaj
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 48
48
37
37		 48
48
37
37		 300,95198
282,53135
342,91534
328,41910		 305.269
330.971
203.502
218.873
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )		 Pilotaj
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
34
30
25		 40
34
30
25		 297,37408
278,76151
279,43101
250,03662		 318.613
347.905
417.886
520.779
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu (ANTALYA) (Vakıf )		 Pilotaj
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 17
17
17
20		 17
17
17
20		 289,7527
278,43377
279,73767
252,33848		 349.496
349.404
416.353
505.455
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf )		 Pilotaj
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
23
19
20		 25
23
19
20		 287,79007
276,97533
286,87494
260,64342		 358.065
356.334
382.106
455.340
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf )		 Pilotaj
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 34
32
28
22		 34
32
28
22		 285,87255
279,98739
307,79060
263,02222		 366.771
342.424
299.546
442.377
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Pilotaj
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
42
34		 55
55
42
34		 274,79675
272,63390
283,94173
258,32690		 422.385
377.985
395.788
468.465
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Pilotaj
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 17
17
13
11		 17
17
13
11		 269,62914
261,19781
263,43622
229,78509		 452.125
445.730
510.600
694.070
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Pilotaj
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
8
13
 8
8
13
 265,08197
257,83088
249,28110
 480.826
469.053
616.746
Pilotaj taban puanları 2026: Pilotaj YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları