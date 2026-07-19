Pilotaj taban puanları 2026: Pilotaj YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları

2026 YKS tercih döneminde geri sayım sürüyor. Sonuçların açıklanmasının ardından milyonlarca aday üniversite ve bölüm tercihlerini tamamlayacak. Bu dönemde adayların gündeminde öne çıkan bölümlerden biri Pilotaj oldu. İşte Pilotaj bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf )
|Pilotaj
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
4
4
|6
7
6
4
|521,5554
511,44475
531,15512
524,52858
|3.704
6.579
3.752
4.861
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf )
|Pilotaj
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|34
32
28
22
|34
32
28
22
|285,87255
279,98739
307,79060
263,02222
|366.771
342.424
299.546
442.377
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Pilotaj
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
5
6
|8
9
7
6
|531,76095
525,79407
543,23776
537,71229
|1.657
3.064
948
1.450
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Pilotaj
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
5
|6
6
6
6
|529,12496
528,66706
539,34625
532,61613
|2.090
2.519
1.632
2.457
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Hava Ulaştırma Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Pilotaj
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
2
4
5
|2
3
6
5
|527,54171
528,77936
528,35101
520,89500
|2.387
2.508
4.679
6.305
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )
|Pilotaj
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
4
4
5
|6
6
6
5
|525,14069
521,18041
534,02573
524,67241
|2.876
4.035
2.919
4.806
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Pilotaj
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
7
5
5
|2
9
7
5
|523,84434
503,30512
527,84502
516,94062
|3.146
9.296
4.864
8.043
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf )
|Pilotaj
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
4
4
|6
7
6
4
|521,5554
511,44475
531,15512
524,52858
|3.704
6.579
3.752
4.861
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf )
|Pilotaj
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
3
|4
5
4
3
|520,90138
511,23102
522,62573
517,57663
|3.862
6.650
6.809
7.769
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )
|Pilotaj
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
5
4
5
|7
7
6
5
|512,77384
494,84769
522,62184
514,58922
|6.191
12.531
6.811
9.159
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Pilotaj
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
9
7
6
|10
11
9
6
|511,54169
489,83253
524,78645
519,00374
|6.589
14.749
5.927
7.153
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Pilotaj
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
3
3
|1
1
3
3
|508,06309
490,00866
520,47819
509,46780
|7.780
14.670
7.746
11.801
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Pilotaj
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
3
2
2
|3
3
2
2
|505,80547
473,74181
518,54092
506,79312
|8.638
23.134
8.578
13.319
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu (ANTALYA) (Vakıf )
|Pilotaj
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
3
|3
4
4
3
|501,64468
490,23627
510,39893
505,19812
|10.365
14.565
12.522
14.237
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Pilotaj
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|14
42
39
30
|14
42
39
30
|378,0872
294,22968
290,69205
271,16713
|127.709
284.979
365.318
402.071
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Hava Ulaştırma Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Pilotaj
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|14
14
31
31
|14
14
31
31
|362,61908
311,80292
322,08784
262,13311
|151.427
229.767
255.210
447.063
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )
|Pilotaj
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|34
31
31
31
|34
31
31
31
|329,49722
331,74485
331,14932
315,42757
|219.021
181.891
231.173
249.949
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Pilotaj
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|48
48
37
37
|48
48
37
37
|300,95198
282,53135
342,91534
328,41910
|305.269
330.971
203.502
218.873
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )
|Pilotaj
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
34
30
25
|40
34
30
25
|297,37408
278,76151
279,43101
250,03662
|318.613
347.905
417.886
520.779
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu (ANTALYA) (Vakıf )
|Pilotaj
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|17
17
17
20
|17
17
17
20
|289,7527
278,43377
279,73767
252,33848
|349.496
349.404
416.353
505.455
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf )
|Pilotaj
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
23
19
20
|25
23
19
20
|287,79007
276,97533
286,87494
260,64342
|358.065
356.334
382.106
455.340
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf )
|Pilotaj
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|34
32
28
22
|34
32
28
22
|285,87255
279,98739
307,79060
263,02222
|366.771
342.424
299.546
442.377
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Pilotaj
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
42
34
|55
55
42
34
|274,79675
272,63390
283,94173
258,32690
|422.385
377.985
395.788
468.465
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Pilotaj
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|17
17
13
11
|17
17
13
11
|269,62914
261,19781
263,43622
229,78509
|452.125
445.730
510.600
694.070
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Pilotaj
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
8
13
—
|8
8
13
—
|265,08197
257,83088
249,28110
—
|480.826
469.053
616.746
—