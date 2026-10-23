Pitbull lakaplı Nihat Dindar Bolivya’da infaz edilmişti! 15 yargı mensubuna uyuşturucu tutuklaması: Sabah soruşturmanın perde arkasına ulaştı

Kolombiya'dan Türkiye'ye uzanan zehir koridorunun kilit organizatörü "Pitbull" lakaplı Nihat Dindar'ın eylül ayındaki gizemli infazı, Bolivya adalet sisteminde tarihi bir tasfiyeye yol açtı. Yürütülen gizli soruşturmada milyarlarca dolarlık uyuşturucu ağını, adli mekanizmalarla gizlediği belirlenen Bolivya Başsavcısı Roger Mariaca ile birlikte, aralarında kıdemli savcılarında bulunduğu 15 yargı çalışanı tutuklandı. Uluslararası derinlik kazanan operasyon kapsamında, kartel bağlantılı 27 üst düzey Latin Amerikalı bürokrat ve adli personel hakkında da geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Sabah, Bolivya yargı sisteminde başlatılan dev operasyonun ve yürütülen tarihi "temizlik" soruşturmasının perde arkasına ulaştı.