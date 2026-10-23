Pitbull lakaplı Nihat Dindar Bolivya’da infaz edilmişti! 15 yargı mensubuna uyuşturucu tutuklaması: Sabah soruşturmanın perde arkasına ulaştı

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Delillerin çelikleştiği, narko-yargı şebekesinin tüm hücrelerinin tespit edildiği an, o tarihi emir için telsize basıldı. Gece yarısı 04:00 sularında, Santa Cruz ve La Paz başta olmak üzere adliyenin kalbine siber ve fiziki darbe indirildi. Başsavcı Roger Mariaca'nın korunaklı lüks malikanesinin etrafı sarılırken, eş zamanlı olarak onlarca savcının evine şafak baskınları düzenlendi. Başsavcı Roger Mariaca'nın evinin kamera sistemlerini iptal etmeye çalışan 2 güvenlik görevlisi dahil tüm çalışanlar gözaltına alındı. Roger Mariaca ise evinde bulunamadı.