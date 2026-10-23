Trend Galeri Trend Yaşam Pitbull lakaplı Nihat Dindar Bolivya'da infaz edilmişti! 15 yargı mensubuna uyuşturucu tutuklaması: Sabah soruşturmanın perde arkasına ulaştı

Pitbull lakaplı Nihat Dindar Bolivya'da infaz edilmişti! 15 yargı mensubuna uyuşturucu tutuklaması: Sabah soruşturmanın perde arkasına ulaştı

Kolombiya'dan Türkiye'ye uzanan zehir koridorunun kilit organizatörü "Pitbull" lakaplı Nihat Dindar'ın eylül ayındaki gizemli infazı, Bolivya adalet sisteminde tarihi bir tasfiyeye yol açtı. Yürütülen gizli soruşturmada milyarlarca dolarlık uyuşturucu ağını, adli mekanizmalarla gizlediği belirlenen Bolivya Başsavcısı Roger Mariaca ile birlikte, aralarında kıdemli savcılarında bulunduğu 15 yargı çalışanı tutuklandı. Uluslararası derinlik kazanan operasyon kapsamında, kartel bağlantılı 27 üst düzey Latin Amerikalı bürokrat ve adli personel hakkında da geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Sabah, Bolivya yargı sisteminde başlatılan dev operasyonun ve yürütülen tarihi "temizlik" soruşturmasının perde arkasına ulaştı.

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Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 23.10.2026 11:34 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 11:39
Pitbull lakaplı Nihat Dindar Bolivya’da infaz edilmişti! 15 yargı mensubuna uyuşturucu tutuklaması: Sabah soruşturmanın perde arkasına ulaştı

"Temizlik" adı verilen yargısal koruma kalkanı soruşturması, "Pitbull" lakaplı Nihat Dindar'ın eylül ayındaki gizemli infazının ardından başlatıldı.

Pitbull lakaplı Nihat Dindar Bolivya’da infaz edilmişti! 15 yargı mensubuna uyuşturucu tutuklaması: Sabah soruşturmanın perde arkasına ulaştı

Latin Amerika'daki milyarlarca dolar değerindeki uyuşturucunun finans sorumlusu olan Dindar'ın cezaevinden tahliye olmasını ve duruşmasına dakikalar kala öldürülmesini mercek altına alan Bolivya Hükümet Bakanlığı, gizli bir soruşturma başlattı

Pitbull lakaplı Nihat Dindar Bolivya’da infaz edilmişti! 15 yargı mensubuna uyuşturucu tutuklaması: Sabah soruşturmanın perde arkasına ulaştı

YARGIDAKİ HÜCRELERE SIZAN "GÖLGE TİM"

Soruşturmanın sızmasını önlemek amacıyla ilk hamle olarak adliyenin ve istihbaratın dışından seçilen, doğrudan Hükümet Bakanlığı'na bağlı kripto bir özel soruşturma birimi (Gölge Tim) kuruldu. Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) analistlerinin de lojistik destek verdiği bu özel birim, tamamen narko-yargı ağının röntgenini çekmeye odaklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Pitbull lakaplı Nihat Dindar Bolivya’da infaz edilmişti! 15 yargı mensubuna uyuşturucu tutuklaması: Sabah soruşturmanın perde arkasına ulaştı

KUSURSUZ KRİMİNAL TAKİP

Özel birim, kartel liderlerinin dosyalarını şüpheli şekilde kapatan, erteleyen veya tahliye kararlarına imza atan onlarca savcı ve yargı mensubunu adeta adım adım izlemeye aldı. Kriminal hafızanın tüm enstrümanları devreye sokuldu. Adliye koridorlarına gazeteci kılığında ajanlar yerleştirildi. Bu sayede içeriden veri akışı sağlandı. Savcıların şifreli haberleşme ağları (Signal, Threema) üzerinden kartel kuryeleriyle kurduğu anlık temaslar, dijital istihbarat ekiplerince siber takibe alındı. Adliye binası koridorlarından, lüks restoranlardaki gizli buluşmalara kadar onlarca şüpheli savcı, kameralı ve fiziki takip ekipleriyle ablukaya alındı. Rüşvet paralarının aktarıldığı "güvenli evler" tek tek haritalandırıldı. Savcıların ve birinci derece yakınlarının hesap hareketleri, off-shore hesapları ve kripto cüzdanları geriye dönük incelenerek milyarlık zehir trafiğinden aldıkları paylar delillendirildi.

Pitbull lakaplı Nihat Dindar Bolivya’da infaz edilmişti! 15 yargı mensubuna uyuşturucu tutuklaması: Sabah soruşturmanın perde arkasına ulaştı

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Delillerin çelikleştiği, narko-yargı şebekesinin tüm hücrelerinin tespit edildiği an, o tarihi emir için telsize basıldı. Gece yarısı 04:00 sularında, Santa Cruz ve La Paz başta olmak üzere adliyenin kalbine siber ve fiziki darbe indirildi. Başsavcı Roger Mariaca'nın korunaklı lüks malikanesinin etrafı sarılırken, eş zamanlı olarak onlarca savcının evine şafak baskınları düzenlendi. Başsavcı Roger Mariaca'nın evinin kamera sistemlerini iptal etmeye çalışan 2 güvenlik görevlisi dahil tüm çalışanlar gözaltına alındı. Roger Mariaca ise evinde bulunamadı.

Pitbull lakaplı Nihat Dindar Bolivya’da infaz edilmişti! 15 yargı mensubuna uyuşturucu tutuklaması: Sabah soruşturmanın perde arkasına ulaştı

KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Başsavcı Mariaca'nın özel bir uçakla yurtdışına kaçacağını önceden tespit eden ajanlar, Viru Viru Uluslararası Havalimanı'nın VİP kısmında günler öncesinden tedbir aldı. Uçağa binmek üzere olan Başsavcı Mariaca yurt dışına kaçmak üzereyken kıskıvrak yakalandı. Mariaca'nın valizindeki özel evraklara ve 303.000 Dolara el kondu.

Pitbull lakaplı Nihat Dindar Bolivya’da infaz edilmişti! 15 yargı mensubuna uyuşturucu tutuklaması: Sabah soruşturmanın perde arkasına ulaştı

AMBULANSLA PARA KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Başsavcı Mariaca'nın Santa Cruz'daki lüks malikanesinden delil ve para kaçırılacağı istihbaratını alan FELCC birimleri, bölgeden acil çıkış yapan tıbbi kamuflajlı bir özel ambulansın önünü keserek durdurdu.

Pitbull lakaplı Nihat Dindar Bolivya’da infaz edilmişti! 15 yargı mensubuna uyuşturucu tutuklaması: Sabah soruşturmanın perde arkasına ulaştı

Araçta yapılan aramada, acil müdahale bölmelerine ve sedye altlarına gizlenmiş çuvallar dolusu nakit para ele geçirdi. Marica'nın özel şoförü ve 4 ambulans görevlisi gözaltına alındı. Makam aracının bagajında milyonlarca dolar ele geçirildi.

Pitbull lakaplı Nihat Dindar Bolivya’da infaz edilmişti! 15 yargı mensubuna uyuşturucu tutuklaması: Sabah soruşturmanın perde arkasına ulaştı

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Narko-yargı şebekesine yönelik yürütülen tasfiye operasyonu kapsamında, suç ağını yönetmekle suçlanan Roger Mariaca, kartel dosyalarını manipüle eden ve usulsüz salıverme kararlarına imza atan 8 kıdemli savcı, dosyalardan delil kararttığı belirlenen bilgi işlem, gümrük koordinasyon ve adli idari işlerden sorumlu 6 savcılık çalışanı ve ambulans operasyonu sırasında araçta bulunan paraları kaçırmaya yardım eden 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye'deki kamera kayıtlarını geriye dönük silmeye çalışan bilgi işlem personeli ve şebekeyle bağlantılı 27 üst düzey bürokrat hakkında da geniş çaplı idari soruşturma başlatıldı.

Pitbull lakaplı Nihat Dindar Bolivya’da infaz edilmişti! 15 yargı mensubuna uyuşturucu tutuklaması: Sabah soruşturmanın perde arkasına ulaştı

NE OLMUŞTU ?

Kolombiya'dan Türkiye'ye uzanan zehir koridorunun kilit organizatörü "Pitbull" lakaplı Nihat Dindar'a yönelik suikast, 28 Eylül'de Pampa de la Isla bölgesinde saat 13:30 sularında meydana geldi. İddiaya göre kısa bir süre önce cezaevinden tahliye olan Dindar, kritik duruşmaya dakikalar kala yakın bir arkadaşı tarafından evinden motosikletle alındı.

Pitbull lakaplı Nihat Dindar Bolivya’da infaz edilmişti! 15 yargı mensubuna uyuşturucu tutuklaması: Sabah soruşturmanın perde arkasına ulaştı

Pampa de la Isla bölgesinde, 6. ve 7. halka (anillo) arasında yer alan Virgen de Cotoca Caddesi yakınındaki ıssız bir ara sokakta motosikleti durduran gizemli sürücü, Dindar ile bir süre tartıştı

Pitbull lakaplı Nihat Dindar Bolivya’da infaz edilmişti! 15 yargı mensubuna uyuşturucu tutuklaması: Sabah soruşturmanın perde arkasına ulaştı

Ardından kafasına bir el ateş eden sürücü motosikletle olay yerinden kaçtı. Dindar olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıdan 3 dakika önce ise uyuşturucudan sabıkalı 36 yaşındaki Cristian Bowles Antelo'nun aracında motosikletli iki kişi tarafından eşinin gözleri önünde silahlı saldırıya uğradığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Pitbull lakaplı Nihat Dindar Bolivya’da infaz edilmişti! 15 yargı mensubuna uyuşturucu tutuklaması: Sabah soruşturmanın perde arkasına ulaştı
Pitbull lakaplı Nihat Dindar Bolivya’da infaz edilmişti! 15 yargı mensubuna uyuşturucu tutuklaması: Sabah soruşturmanın perde arkasına ulaştı
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TÜRKİYE #KOLOMBİYA