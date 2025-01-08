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'Platonik aşkını' katledip intihar etti! Olay öncesi paylaşımı şoke etti! 'Ya kötülük gördüm ya ihanet'

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi kantininde çalışan 37 yaşındaki Derya Kozak, 51 yaşındaki Mehmet Akbuğa tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Akbuğa, ardından aynı silahla kendisine ateş ederek intihar etti.

Gökhan KOCAASLAN
Giriş Tarihi: 08.01.2025 12:26 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 12:26
’Platonik aşkını’ katledip intihar etti! Olay öncesi paylaşımı şoke etti! ’Ya kötülük gördüm ya ihanet’

İddialara göre, Mehmet Akbuğa bir süredir Afyonkarahisar Devlet Hastanesi kantininde çalışan Derya Kozak'a karşı platonik bir aşk besliyordu.

’Platonik aşkını’ katledip intihar etti! Olay öncesi paylaşımı şoke etti! ’Ya kötülük gördüm ya ihanet’

Ancak bu aşkına karşılık bulamayan Akbuğa, olay günü Kozak ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran Akbuğa, önce Derya Kozak'ı başından vurdu, ardından kendisine ateş ederek yaşamına son verdi.

’Platonik aşkını’ katledip intihar etti! Olay öncesi paylaşımı şoke etti! ’Ya kötülük gördüm ya ihanet’

DERYA KOZAK'IN BİR AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Hayatını kaybeden Derya Kozak'ın, Antalya'da yaşayan bir kişi ile nişanlı olduğu ve 1 ay sonra düğününün olacağı belirtildi. Mehmet Akbuğa'nın cinayeti işlemeden 13 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

’Platonik aşkını’ katledip intihar etti! Olay öncesi paylaşımı şoke etti! ’Ya kötülük gördüm ya ihanet’

Paylaşımında, "Gerçek söz. İyilik yaptıklarımdan ya kötülük gördüm, ya ihanet" ifadelerini kullandı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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