’Platonik aşkını’ katledip intihar etti! Olay öncesi paylaşımı şoke etti! ’Ya kötülük gördüm ya ihanet’

DERYA KOZAK'IN BİR AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Hayatını kaybeden Derya Kozak'ın, Antalya'da yaşayan bir kişi ile nişanlı olduğu ve 1 ay sonra düğününün olacağı belirtildi. Mehmet Akbuğa'nın cinayeti işlemeden 13 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.