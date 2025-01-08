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'Platonik aşkını' katledip intihar etti! Olay öncesi paylaşımı şoke etti! 'Ya kötülük gördüm ya ihanet'
'Platonik aşkını' katledip intihar etti! Olay öncesi paylaşımı şoke etti! 'Ya kötülük gördüm ya ihanet'
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi kantininde çalışan 37 yaşındaki Derya Kozak, 51 yaşındaki Mehmet Akbuğa tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Akbuğa, ardından aynı silahla kendisine ateş ederek intihar etti.
Giriş Tarihi: 08.01.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 12:26