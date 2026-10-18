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'Polisiz' diyerek otogara girdiler: Uyuşturucu çetesinin 'film gibi' planını o telefon çökertti!
"Polisiz" diyerek otogara girdiler: Uyuşturucu çetesinin 'film gibi' planını o telefon çökertti!
Giresun'daki uyuşturucu soruşturmasının İstanbul ayağında akıllara durgunluk veren bir delil karartma girişimi yaşandı. Sancaktepe'de bir otobüs firmasına sahte polis rozeti ve sahte savcılık evrakıyla girip kamera kayıtlarını çalan şebeke, terminal müdürünün gerçek polise sorduğu tek bir soruyla yakayı ele verdi.
Giriş Tarihi: 18.10.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 11:12