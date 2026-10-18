"Polisiz" diyerek otogara girdiler: Uyuşturucu çetesinin 'film gibi' planını o telefon çökertti!

POLİS KILIĞINDA PARA TEKLİF ETTİ



Yürütülen titiz çalışmanın ardından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüpheli Sezer Altan S. ifadesinde, "Sıddık K. isimli şahıs kendisini 'Kaya' olarak tanıttı. Bize polis rozetini gösterdi. Kamera teknik işi var, ücreti 5-10 bin lira dedi. Arkadaşım Semih S. ile işi yapmaya gittik. Semih S. arabada bekledi, ben ve Sıddık K. kamera odasına girdik. Harddiski söküp 'Kaya' olarak bildiğim Sıddık K.'ye verdim." dedi.