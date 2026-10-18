Trend Galeri Trend Yaşam 'Polisiz' diyerek otogara girdiler: Uyuşturucu çetesinin 'film gibi' planını o telefon çökertti!

"Polisiz" diyerek otogara girdiler: Uyuşturucu çetesinin 'film gibi' planını o telefon çökertti!

Giresun'daki uyuşturucu soruşturmasının İstanbul ayağında akıllara durgunluk veren bir delil karartma girişimi yaşandı. Sancaktepe'de bir otobüs firmasına sahte polis rozeti ve sahte savcılık evrakıyla girip kamera kayıtlarını çalan şebeke, terminal müdürünün gerçek polise sorduğu tek bir soruyla yakayı ele verdi.

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Elyesa Karatepe
Giriş Tarihi: 18.10.2026 11:09 Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 11:12
Polisiz diyerek otogara girdiler: Uyuşturucu çetesinin ’film gibi’ planını o telefon çökertti!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, film senaryolarını aratmayan bir delil karartma operasyonuna imza attı. Sancaktepe'de bulunan otobüs firmasının tesisinde 17 Eylül gecesi meydana gelen olayda, uyuşturucu soruşturmasına ait kamera görüntülerini yok etmek isteyen şüpheliler yakalandı.

Polisiz diyerek otogara girdiler: Uyuşturucu çetesinin ’film gibi’ planını o telefon çökertti!

POLİSE AÇTIĞI TELEFONLA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Giresun Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında otobüste yakalanan şüphelinin ardından tesisteki kamera kayıtlarının incelenmesi gerekti. Kendini polis olarak tanıtan ve "Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı" başlıklı e-imzalı bir evrakın fotokopisini gösteren şahıslar, Terminal Müdürü Deniz K.'ye inceleme yapacaklarını söyleyerek kayıt cihazının harddiskini söktü. Bir süre sonra tesis görevlisi Deniz K., polisi arayarak "Tesisimize ait kamera kayıt cihazını sökmüştünüz ne zaman geri alabiliriz?" demesi üzerine gerçek ortaya çıktı.

Polisiz diyerek otogara girdiler: Uyuşturucu çetesinin ’film gibi’ planını o telefon çökertti!

DELİLLERİ KARATMAK İSTEDİLER

Bahse konu kayıt cihazlarına el koyma kararı işlemi yapılmadığını söyleyen ekipler, Giresun'da yürütülen soruşturmanın delillerini yok etmek ve şüpheli şahısların tespitini zorlaştırmak, delil karartmak amacıyla eylemin gerçekleştiğini belirterek harekete geçti.

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Polisiz diyerek otogara girdiler: Uyuşturucu çetesinin ’film gibi’ planını o telefon çökertti!

SAHTE EVRAK DÜZENLEDİLER

Terminal görevlisi Deniz K. emniyete verdiği ifadesinde, "Emniyetten geliyoruz, görüntülere bakacağız dediler. Görevli olduklarını düşünerek sistemi açtım. Ardından görüntüleri aldıklarını ve işlerinin bittiğini söylediler. Bende kendilerinden yazı talep ettim. Üzerinde T.C. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir evrak verdiler." dedi.

Polisiz diyerek otogara girdiler: Uyuşturucu çetesinin ’film gibi’ planını o telefon çökertti!

POLİS KILIĞINDA PARA TEKLİF ETTİ

Yürütülen titiz çalışmanın ardından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüpheli Sezer Altan S. ifadesinde, "Sıddık K. isimli şahıs kendisini 'Kaya' olarak tanıttı. Bize polis rozetini gösterdi. Kamera teknik işi var, ücreti 5-10 bin lira dedi. Arkadaşım Semih S. ile işi yapmaya gittik. Semih S. arabada bekledi, ben ve Sıddık K. kamera odasına girdik. Harddiski söküp 'Kaya' olarak bildiğim Sıddık K.'ye verdim." dedi.

Polisiz diyerek otogara girdiler: Uyuşturucu çetesinin ’film gibi’ planını o telefon çökertti!

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli Sıddık K. ise, "Çocuğum uyuşturucu bağımlısı. Uzun yıllardır çocuğumu takip ediyorum. Aracına takip cihazı taktırdım. Sancaktepe'de bir otobüs terminaline sürekli gitmesinden şüphelendim. Bu yüzden kameralara bakmak istedim. Kamera görüntülerini telefonuma kaydedecek biri lazımdı. Semih S. ile iletişime geçtim. 10 bin TL karşılığında bunu yapabileceğini söyledi. Olay günü otobüs terminaline gittik fakat yetkililer görüntüyü veremeyeceğini söyleyince geri döndük. Polis gibi davranıp görevlileri kandırmadım" dedi.

Polisiz diyerek otogara girdiler: Uyuşturucu çetesinin ’film gibi’ planını o telefon çökertti!

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılıkta işlemleri tamamlanan şüpheliler, tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin polis rozeti, telsiz ve sahte savcılık evrakı kullanarak kamu görevini usulsüz üstlenmelerini, ifadelerindeki çelişkileri, delil karartma iradesini ve kuvvetli suç şüphesini göz önünde bulunduran hakimlik, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına hükmederek 3 şüphelinin de "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçundan ayrı ayrı tutuklanmasına karar verdi.

#GİRESUN #İSTANBUL #SANCAKTEPE