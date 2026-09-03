Polonya resti çekti Meta geri adım attı: Sahte reklam cezası korkusu!

Şirket, Facebook ve Instagram'da dolandırıcılık amacıyla hazırlanan içerikleri daha hızlı tespit etmek için geliştirilmiş yapay zeka sistemini Polonya'da devreye sokacak. Sistem; ünlü, siyasetçi, iş insanı ve diğer tanınmış kişileri taklit ederek kullanıcıları kandırmaya çalışan hesapların belirlenmesine ve engellenmesine de yardımcı olacak.