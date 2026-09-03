Polonya resti çekti Meta geri adım attı: Sahte reklam cezası korkusu!
Varşova yönetiminin sahte reklamlar ve deepfake içeriklere karşı yeterli mücadele yürütmediği gerekçesiyle Avrupa Komisyonu'na şikayet ettiği Meta, Polonya'da dolandırıcılık tespit sistemini güçlendirecek ve finansal hizmet reklamverenlerine kimlik doğrulama şartı getirecek. Yaptırım sopasını gören teknoloji devleri Avrupa'da kurallara uyarken, Türkiye gibi ülkelerde kullanıcılar sahte reklamlarla aldatılmaya devam ediyor.
Giriş Tarihi: 03.09.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 12:01