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Polonya resti çekti Meta geri adım attı: Sahte reklam cezası korkusu!

Varşova yönetiminin sahte reklamlar ve deepfake içeriklere karşı yeterli mücadele yürütmediği gerekçesiyle Avrupa Komisyonu'na şikayet ettiği Meta, Polonya'da dolandırıcılık tespit sistemini güçlendirecek ve finansal hizmet reklamverenlerine kimlik doğrulama şartı getirecek. Yaptırım sopasını gören teknoloji devleri Avrupa'da kurallara uyarken, Türkiye gibi ülkelerde kullanıcılar sahte reklamlarla aldatılmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 03.09.2026 11:51 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 12:01
Polonya resti çekti Meta geri adım attı: Sahte reklam cezası korkusu!

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, Polonya hükümetinin sosyal medya platformlarındaki dolandırıcılık içeriklerine ilişkin artan baskısının ardından ülkede çevrim içi dolandırıcılıkla mücadele kapsamında yeni önlemleri hayata geçireceğini açıkladı.

Polonya resti çekti Meta geri adım attı: Sahte reklam cezası korkusu!

Şirket, Facebook ve Instagram'da dolandırıcılık amacıyla hazırlanan içerikleri daha hızlı tespit etmek için geliştirilmiş yapay zeka sistemini Polonya'da devreye sokacak. Sistem; ünlü, siyasetçi, iş insanı ve diğer tanınmış kişileri taklit ederek kullanıcıları kandırmaya çalışan hesapların belirlenmesine ve engellenmesine de yardımcı olacak.

Polonya resti çekti Meta geri adım attı: Sahte reklam cezası korkusu!

Meta ayrıca Polonya'daki kullanıcıları hedefleyen finansal hizmet reklamlarının tamamı için reklamverenlerin kimlik doğrulamasından geçmesini zorunlu hale getirecek. Yeni uygulamanın birkaç hafta içinde tamamlanması planlanıyor.

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Polonya resti çekti Meta geri adım attı: Sahte reklam cezası korkusu!

POLONYA, META'YA 250 MİLYON EURO CEZA İSTEDİ

Meta'nın yeni adımları, Polonya hükümetinin şirket üzerindeki baskısını artırmasının ardından geldi.

Polonya resti çekti Meta geri adım attı: Sahte reklam cezası korkusu!

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, Avrupa Komisyonuna başvurarak Meta'ya Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında 250 milyon euro para cezası uygulanmasını talep etti.

Polonya resti çekti Meta geri adım attı: Sahte reklam cezası korkusu!

Varşova yönetimi, Meta'nın kullanıcıları dolandırmak amacıyla yayımlanan sahte reklamlar ile yapay zekayla oluşturulan deepfake içeriklerin engellenmesi konusunda yeterince etkili davranmadığını savundu.

Gawkowski'nin Avrupa Komisyonuna yaptığı başvuruda, devlet araştırma enstitüsü NASK bünyesinde faaliyet gösteren Bilgisayar Olaylarına Müdahale Ekibi CERT Polska'nın gerçekleştirdiği testlerin sonuçlarına da yer verildi.

Polonya resti çekti Meta geri adım attı: Sahte reklam cezası korkusu!

Testler kapsamında dolandırıcılık içerdiği değerlendirilen 122 reklam Meta'ya bildirildi. Polonya Dijital İşler Bakanlığı, bu reklamların 106'sının, başka bir ifadeyle yüzde 86,8'inin, bildirimlere rağmen kaldırılmadığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu da Polonya makamlarının sunduğu delilleri inceleyeceğini bildirdi.

Polonya resti çekti Meta geri adım attı: Sahte reklam cezası korkusu!

META, DOLANDIRICILIK BİLDİRİMLERİNDE DÜŞÜŞ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Meta ise Polonya'daki mevcut dolandırıcılıkla mücadele uygulamalarının sonuç verdiğini belirterek şirketin attığı adımlara dikkat çekti.

Polonya resti çekti Meta geri adım attı: Sahte reklam cezası korkusu!

Şirketten yapılan açıklamada, Polonyalı kullanıcıların dolandırıcılık amaçlı reklamlara ilişkin bildirimlerinin Temmuz 2024-Haziran 2026 döneminde yüzde 83 azaldığı ifade edildi.

Bununla birlikte Polonya'da özellikle yapay zeka kullanılarak hazırlanan sahte görüntü ve videolarla tanınmış kişilerin taklit edilmesi ve bu içerikler üzerinden sahte yatırım fırsatlarının pazarlanması endişeleri artırıyor.

Polonya resti çekti Meta geri adım attı: Sahte reklam cezası korkusu!

TANINMIŞ İSİMLERİN GÖRÜNTÜLERİ SAHTE REKLAMLARDA KULLANILIYOR

Polonyalı iş insanı ve InPost Üst Yöneticisi Rafal Brzoska da görüntüsünün defalarca sahte reklamlarda kullanılması nedeniyle çevrim içi platformların dolandırıcılık içeriklerine karşı daha sert önlemler alması çağrısında bulunan isimler arasında yer alıyor.

Polonya resti çekti Meta geri adım attı: Sahte reklam cezası korkusu!

Polonya'daki tartışma, yapay zeka teknolojilerinin gerçek kişilerin görüntü ve seslerini taklit ederek hazırlanan içeriklerde daha yaygın kullanılmasının, çevrim içi dolandırıcılıklarla mücadeleyi platformlar açısından daha karmaşık hale getirdiği bir dönemde yaşanıyor.

Polonya resti çekti Meta geri adım attı: Sahte reklam cezası korkusu!
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