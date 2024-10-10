Trend Galeri Trend Yaşam

POMEM BAŞVURU 2024-25 pa.edu.tr | 32. DÖNEM POMEM başvuru şartları ne, Lisans / Ön Lisans polis alımı ne zaman?

POMEM 32. dönem polis alımı için 2024-2025 başvuruları yakın takibe alındı. Polis akademisi tarafından açılacak olan kontenjanlara yerleşecek olan adaylar başvuru şartları ve koşullarını inceliyor. 31. Dönem POMEM başvuruları 4 - 14 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Peki, 32. dönem POMEM başvuruları ne zaman, şartlar neler? İşte, Lisans / Ön Lisans polis alımı detayları...

Giriş Tarihi: 10.10.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:41
POMEM BAŞVURU 2024-25 pa.edu.tr | 32. DÖNEM POMEM başvuru şartları ne, Lisans / Ön Lisans polis alımı ne zaman?

POMEM 32. dönem başvuruları için geri sayım başladı. 31. Dönem alımlarının ardından yeni başvurular kontenjanlar doğrultusunda Polis Akademisi tarafından belirlenecek. Başvuru ekranının açılmasının ardından adaylar ön başvurularını yapacak ve sonra mülakat, sağlık kontrolü, fiziki parkuru sınavlarına katılım sağlayacak. Peki, 32. dönem POMEM başvuru şartları ne, Lisans / Ön Lisans polis alımı ne zaman?

POMEM BAŞVURU 2024-25 pa.edu.tr | 32. DÖNEM POMEM başvuru şartları ne, Lisans / Ön Lisans polis alımı ne zaman?

POMEM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

POMEM başvuruları, yayınlanan kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek. e-Devlet POMEM başvuru formunun doldurulması ile gerçekleştirilecek işlemlerde adaylar başvuru sayfasının altında yer alan 'Aday başvurusunu kaydet' butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracak.

POMEM BAŞVURU 2024-25 pa.edu.tr | 32. DÖNEM POMEM başvuru şartları ne, Lisans / Ön Lisans polis alımı ne zaman?

32. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

32. Dönem POMEM başvuruları ile ilgili olarak ise henüz bir açıklama gelmedi.

"Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberimizde yer vereceğiz."

POMEM BAŞVURU 2024-25 pa.edu.tr | 32. DÖNEM POMEM başvuru şartları ne, Lisans / Ön Lisans polis alımı ne zaman?

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

POMEM başvuru şartları, 32. Dönem POMEM başvuru kılavuzunun yayınlanması ile belli olacak.

Ancak bir önceki dönem başvuru şartları şöyleydi;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin

(c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

POMEM BAŞVURU 2024-25 pa.edu.tr | 32. DÖNEM POMEM başvuru şartları ne, Lisans / Ön Lisans polis alımı ne zaman?

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

SON DAKİKA SON DAKİKA