Postacı Şinasi vurgununda 270 yıl hapis istemi! Foyası ortaya çıkınca “İstanbul’da yalı var, satıp paranızı veririm” demiş

Gaziantep'te "Büyük bir firma sermaye arttırıyor, para getirin, size yüzde 10 kar payı vereceğiz" diyerek başta iş arkadaşları olmak üzere onlarca kişiyi milyonlarca lira dolandıran postacı Şinasi Kozan ve 6 sanık hakkında 54 yıldan 270 yıla kadar hapsi isteniyor. Şimdiye kadar 36 kişiyi yaklaşık 600 milyon lira dolandıran Kozan her yerde aranıyor. İddianameye göre mağdur vatandaşlar Kozan'ı sıkıştırınca "İstanbul'da bir yalı var, onup satıp paralarınızı vereyim" dedi ancak yalı başkasına ait çıktı.