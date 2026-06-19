Trend Galeri Trend Yaşam "Pratik olsun" diye mutfağa koymuşlardı, bomba gibi patladı! Neredeyse her evde olan o cihaz mutfağı yerle bir etti: Sakın o hatayı yapmayın!

"Pratik olsun" diye mutfağa koymuşlardı, bomba gibi patladı! Neredeyse her evde olan o cihaz mutfağı yerle bir etti: Sakın o hatayı yapmayın!

Pratik olsun diye mutfağa koyulmuştu, bomba gibi patlayarak her yeri yerle bir etti! Son dönemin en çok satılan cihazlarından birinin yol açtığı bu korkunç patlama, herkesi 'Ya bizimki de patlarsa?' korkusuna sevk etti. Uzmanlar hava fritözü (airfryer) kullananlara hayati uyarıda bulundu…

Giriş Tarihi: 19.06.2026 11:55 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 11:56
Pratik olsun diye mutfağa koymuşlardı, bomba gibi patladı! Neredeyse her evde olan o cihaz mutfağı yerle bir etti: Sakın o hatayı yapmayın!

Son dönemde neredeyse her evin mutfağında yerini alan, daha sağlıklı ve hızlı yemek yapma vaadiyle kapış kapış satılan hava fritözleri (Airfryer), bu kez kolaylık değil dehşet saçtı. Bir ailenin "pratik olsun" diye aldığı cihaz, çalıştırıldıktan kısa süre sonra bomba gibi patlayarak mutfağı yerle bir etti. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, geriye küle dönmüş bir mutfak ve mağdur bir aile kaldı.

Pratik olsun diye mutfağa koymuşlardı, bomba gibi patladı! Neredeyse her evde olan o cihaz mutfağı yerle bir etti: Sakın o hatayı yapmayın!

Yaşadığı dehşeti anlatan mağdur vatandaş, "Evimde bir patlama yaşandı, mutfağım şu an komple yok. Rezidansın patlaması nedeniyle çok büyük mağduriyet yaşıyorum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım," diyerek isyan etti.

Pratik olsun diye mutfağa koymuşlardı, bomba gibi patladı! Neredeyse her evde olan o cihaz mutfağı yerle bir etti: Sakın o hatayı yapmayın!

Benzer bir mağduriyet yaşayan bir başka vatandaş ise tehlikenin boyutunu, "Görümcem aldı, cihaz fişe takılıyken içindeki kek patladı. Çok zararlı ve çok tehlikeli," sözleriyle özetledi.

Mutfaktaki gizli tehlike: Hava fritözü bomba gibi patladı! | Video

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Pratik olsun diye mutfağa koymuşlardı, bomba gibi patladı! Neredeyse her evde olan o cihaz mutfağı yerle bir etti: Sakın o hatayı yapmayın!

HERKESİN AKLINDA TEK SORU: YA BİZİMKİ DE PATLARSA?

Mutfakları savaş alanına çeviren bu patlamaların ardından gözler uzmanlara çevrildi. Herkes "Bizim evdeki cihaz da patlar mı?" sorusunun yanıtını ararken, uzmanlar hayati uyarılarda bulundu.

Pratik olsun diye mutfağa koymuşlardı, bomba gibi patladı! Neredeyse her evde olan o cihaz mutfağı yerle bir etti: Sakın o hatayı yapmayın!

Yapılan incelemelere göre patlamaların arkasında iki büyük ihmal yatıyor: Yetersiz temizlik ve eski elektrik tesisatı.

Pratik olsun diye mutfağa koymuşlardı, bomba gibi patladı! Neredeyse her evde olan o cihaz mutfağı yerle bir etti: Sakın o hatayı yapmayın!

HAVA KANALLARINDAKİ YAĞ KALINTILARI PATLAMAYA ZEMİN HAZIRLIYOR

Cihazın iç yapısını işaret eden uzmanlar, hava sirkülasyonunu sağlayan kanal yapılarına dikkat çekti:

Pratik olsun diye mutfağa koymuşlardı, bomba gibi patladı! Neredeyse her evde olan o cihaz mutfağı yerle bir etti: Sakın o hatayı yapmayın!

"Cihazın önünde, arkasında ve iç kısmında kanal yapıları bulunur. Eğer bu kanalları tıkayan yağ gibi yapılar varsa, buraların çok iyi temizlenmiş olması lazım. Temizlenmeyen yağ kalıntıları kanalları tıkayarak patlamalara doğrudan zemin hazırlıyor."


Pratik olsun diye mutfağa koymuşlardı, bomba gibi patladı! Neredeyse her evde olan o cihaz mutfağı yerle bir etti: Sakın o hatayı yapmayın!

Patlamalardaki tek etken sadece cihaz içi temizlik değil. Elektrikli ev aletleri uzmanlarına göre, bu tarz yüksek enerji tüketen cihazları kullanmadan önce mutlaka evin elektrik tesisatının kontrol edilmesi gerekiyor.

Pratik olsun diye mutfağa koymuşlardı, bomba gibi patladı! Neredeyse her evde olan o cihaz mutfağı yerle bir etti: Sakın o hatayı yapmayın!

Hava fritözleri, hızlı ısı üretebilmek için anlık olarak aşırı akım çeken cihazlardır.

Pratik olsun diye mutfağa koymuşlardı, bomba gibi patladı! Neredeyse her evde olan o cihaz mutfağı yerle bir etti: Sakın o hatayı yapmayın!

Eğer kullanılan evdeki elektrik tesisatı eskiyse veya bu tür güçlü cihazlarla uyumlu değilse, ısınma anında kablolarda ve prizlerde çok ciddi deformasyonlar meydana geliyor.

Pratik olsun diye mutfağa koymuşlardı, bomba gibi patladı! Neredeyse her evde olan o cihaz mutfağı yerle bir etti: Sakın o hatayı yapmayın!

Bu durum, ilerleyen zamanlarda tesisatın kısa devre yapmasına, cihazın elektrik aksamının patlamasına ve evleri yangına karşı tamamen korumasız bırakmaya zemin hazırlıyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör