Trend Galeri Trend Yaşam "Pratik olsun" diye mutfağa koymuşlardı, bomba gibi patladı! Neredeyse her evde olan o cihaz mutfağı yerle bir etti: Sakın o hatayı yapmayın!

"Pratik olsun" diye mutfağa koymuşlardı, bomba gibi patladı! Neredeyse her evde olan o cihaz mutfağı yerle bir etti: Sakın o hatayı yapmayın!

Pratik olsun diye mutfağa koyulmuştu, bomba gibi patlayarak her yeri yerle bir etti! Son dönemin en çok satılan cihazlarından birinin yol açtığı bu korkunç patlama, herkesi 'Ya bizimki de patlarsa?' korkusuna sevk etti. Uzmanlar hava fritözü (airfryer) kullananlara hayati uyarıda bulundu…

Giriş Tarihi: 19.06.2026 11:55 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 11:56