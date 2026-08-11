Trend
Galeri
Trend Yaşam
Prizlerde veya bulutlarda neden insan yüzü görürüz? Beynimizin hayatta kalmak için oynadığı o tuhaf oyun
Prizlerde veya bulutlarda neden insan yüzü görürüz? Beynimizin hayatta kalmak için oynadığı o tuhaf oyun
Duvarınızdaki bir prizin size dik dik baktığını, bulutların arasında dev bir silüet seçtiğinizi ya da park halindeki bir arabanın sırıtıyormuş gibi durduğunu hiç fark ettiniz mi? Bilim dünyasında "pareidolia" olarak adlandırılan bu tuhaf zihin yanılmasının arkasında yatan şaşırtıcı gerçekler ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 11.08.2026 10:51
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 10:54