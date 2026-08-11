Prizlerde veya bulutlarda neden insan yüzü görürüz? Beynimizin hayatta kalmak için oynadığı o tuhaf oyun

BEYNİMİZİN ÖZEL BÖLGESİ: FUSİFORM YÜZ ALANI

Nörobilimsel araştırmalar, insan beyninde yüz tanımaya adanmış özel bir bölge olduğunu gösteriyor: Fusiform Yüz Alanı (FFA). Bu bölge o kadar hassastır ki, karşısındaki şekil bir insan derisi veya gözü olmasa bile, simetri yakaladığı an "burada bir yüz var" alarmı verir. Beynimiz boşlukları doldurmakta ve belirsiz desenleri tanıdık formlara dönüştürmekte adeta bir uzmandır.