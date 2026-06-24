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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan B12 dosyası! Vitamin değerlerini şaha kaldıran yöntem

Yıllardır B12 vitaminini bir bardak suyla tek seferde yutup şifa bulduğunuzu sanıyorsanız, çok büyük bir yanılgı içinde olabilirsiniz! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, milyonların yaptığı bu yaygın hatayı gözler önüne sererek vitaminin emilimini adeta şaha kaldıracak o "gizli kahramanı" ve doğru kullanım sırrını nihayet açıkladı. Eğer siz de ne yaparsanız yapın B12 değerlerinizi bir türlü yükseltemiyorsanız, sağlığınızı baştan aşağı değiştirecek bu ezber bozan yönteme mutlaka göz atmalısınız!

OSMAN MÜFTÜOĞLU
Giriş Tarihi: 24.06.2026 08:10 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 08:11
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan B12 dosyası! Vitamin değerlerini şaha kaldıran yöntem

B12 vitamini ağızdan alınan sıradan tabletlerle de emilebilir. Ancak bazı kişilerde dil altı (sublingual) veya çiğneme formundaki B12 takviyeleri bazı avantajlar sağlayabilir.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan B12 dosyası! Vitamin değerlerini şaha kaldıran yöntem

Bunun birkaç nedeni vardır:

* Dil altı ve ağız mukozası çok zengin bir damar ağına sahiptir. B12'nin bir kısmı doğrudan bu bölgeden emilebilir.

* Mide asidi azalmış kişilerde, ileri yaşta, mide koruyucu ilaç kullananlarda veya mide-bağırsak sistemiyle ilgili sorunları olanlarda emilim avantajı sağlayabilir.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan B12 dosyası! Vitamin değerlerini şaha kaldıran yöntem

* Çiğnenen veya ağızda eritilen formlar daha uzun süre ağız mukozasıyla temas ettiği için emilimi destekleyebilir.

* Yutma güçlüğü yaşayan kişilerde kullanım kolaylığı sağlar.

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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan B12 dosyası! Vitamin değerlerini şaha kaldıran yöntem
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan B12 dosyası! Vitamin değerlerini şaha kaldıran yöntem

* Ayrıca tükürükte bulunan haptokorrin (R-proteini) adı verilen özel bir B12 bağlayıcı protein de bu süreçte rol oynar. B12 ağızda çözündükçe tükürükle daha iyi karışır ve haptokorrinle daha erken buluşur.

Bu protein B12'yi mide asidinin yıpratıcı etkilerinden korur, sindirim sistemi boyunca taşınmasına yardımcı olur ve daha sonra ince bağırsakta intrinsik faktöre devredilmesini kolaylaştırır. Bu nedenle B12'nin ağızda yavaş çözünmesi ve tükürükle iyi karışması teorik olarak biyoyararlanım açısından ek bir avantaj sağlayabilir.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan B12 dosyası! Vitamin değerlerini şaha kaldıran yöntem

Ancak önemli bir noktayı unutmayalım:

Bilimsel çalışmaların büyük bölümü, yeterince yüksek doz kullanıldığında klasik tabletlerle dil altı formlar arasında kan B12 düzeylerini yükseltme açısından büyük bir fark göstermemektedir. Dolayısıyla asıl mesele doğru formdan çok, doğru dozun düzenli alınmasıdır.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan B12 dosyası! Vitamin değerlerini şaha kaldıran yöntem

Özellikle şu kişiler dil altı veya çiğneme formundan daha fazla yarar görebilir:

* 50 yaş üzerindekiler

* Mide koruyucu ilaç kullananlar

* Metformin kullanan diyabetliler

* Vejetaryen ve veganlar

* Atrofik gastriti olanlar

* Bariatrik cerrahi geçirenler

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan B12 dosyası! Vitamin değerlerini şaha kaldıran yöntem

Kısacası:

B12'nin en önemli özelliği hangi formda alındığından çok, vücuda yeterince ulaşmasıdır. Ancak emilim konusunda işinizi biraz daha garantiye almak istiyorsanız, dil altı veya çiğneme formundaki B12 takviyeleri mantıklı bir tercih olabilir.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan B12 dosyası! Vitamin değerlerini şaha kaldıran yöntem

Gülümseten not:

B12 vitamini sinir sisteminin elektrik ustasıdır. Haptokorrin ise onun ilk koruması ve yol arkadaşıdır.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan B12 dosyası! Vitamin değerlerini şaha kaldıran yöntem

Usta iş yerine gitmeden önce güvenlik görevlisiyle buluşursa, yolculuk biraz daha sorunsuz geçebilir.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör