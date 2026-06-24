Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan B12 dosyası! Vitamin değerlerini şaha kaldıran yöntem
Yıllardır B12 vitaminini bir bardak suyla tek seferde yutup şifa bulduğunuzu sanıyorsanız, çok büyük bir yanılgı içinde olabilirsiniz! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, milyonların yaptığı bu yaygın hatayı gözler önüne sererek vitaminin emilimini adeta şaha kaldıracak o "gizli kahramanı" ve doğru kullanım sırrını nihayet açıkladı. Eğer siz de ne yaparsanız yapın B12 değerlerinizi bir türlü yükseltemiyorsanız, sağlığınızı baştan aşağı değiştirecek bu ezber bozan yönteme mutlaka göz atmalısınız!
Giriş Tarihi: 24.06.2026 08:10
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 08:11