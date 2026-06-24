Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan B12 dosyası! Vitamin değerlerini şaha kaldıran yöntem

* Ayrıca tükürükte bulunan haptokorrin (R-proteini) adı verilen özel bir B12 bağlayıcı protein de bu süreçte rol oynar. B12 ağızda çözündükçe tükürükle daha iyi karışır ve haptokorrinle daha erken buluşur.

Bu protein B12'yi mide asidinin yıpratıcı etkilerinden korur, sindirim sistemi boyunca taşınmasına yardımcı olur ve daha sonra ince bağırsakta intrinsik faktöre devredilmesini kolaylaştırır. Bu nedenle B12'nin ağızda yavaş çözünmesi ve tükürükle iyi karışması teorik olarak biyoyararlanım açısından ek bir avantaj sağlayabilir.