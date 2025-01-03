Trend
Galeri
Trend Yaşam
Psikologdan sizi insan sarrafı yapacak tüyo! 1.3 milyon kişi izledi: “Birinin sizden hoşlanmadığını gösteren 5 işaret”
Psikologdan sizi insan sarrafı yapacak tüyo! 1.3 milyon kişi izledi: “Birinin sizden hoşlanmadığını gösteren 5 işaret”
ABD'de yaşayan Rumen asıllı psikolog Francesca Tighinean, bir kişinin beden diliyle sizi sevmediğini nasıl gösterebileceğini açıkladı. Londra'daki City Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi alan Tighinean, TikTok'ta paylaştığı psikoloji ipuçlarıyla 1.3 milyon takipçiye ulaştı.
Giriş Tarihi: 03.01.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 13:03