Psikologdan sizi insan sarrafı yapacak tüyo! 1.3 milyon kişi izledi: “Birinin sizden hoşlanmadığını gösteren 5 işaret”

Dudakları Büzmek

Psikolog, dudak büzmenin kişinin rahatsızlık veya hoşnutsuzluk hissettiğinin işareti olduğunu ifade etti. Francesca, "Dudak büzmek, rahatsızlık veya onaylamama gibi duyguları ifade eden sözsüz bir işarettir," diye ekledi.