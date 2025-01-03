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Psikologdan sizi insan sarrafı yapacak tüyo! 1.3 milyon kişi izledi: “Birinin sizden hoşlanmadığını gösteren 5 işaret”

ABD'de yaşayan Rumen asıllı psikolog Francesca Tighinean, bir kişinin beden diliyle sizi sevmediğini nasıl gösterebileceğini açıkladı. Londra'daki City Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi alan Tighinean, TikTok'ta paylaştığı psikoloji ipuçlarıyla 1.3 milyon takipçiye ulaştı.

Giriş Tarihi: 03.01.2025 12:59 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 13:03
Psikologdan sizi insan sarrafı yapacak tüyo! 1.3 milyon kişi izledi: Birinin sizden hoşlanmadığını gösteren 5 işaret

Son videosunda, Francesca birinin sizi sevmediğini anlamanızı sağlayacak bazı işaretleri detaylandırdı. 18.900'den fazla izlenme alan viral klipte, göz teması eksikliği ve kişinin duruşunun duygularını nasıl açığa çıkarabileceğini belirtti.

Psikologdan sizi insan sarrafı yapacak tüyo! 1.3 milyon kişi izledi: Birinin sizden hoşlanmadığını gösteren 5 işaret

Videoyu "Birinin sizi sevmediğini gösteren beş beden dili işareti" başlığıyla yayınlayan psikolog, şu maddeleri sıraladı:

Psikologdan sizi insan sarrafı yapacak tüyo! 1.3 milyon kişi izledi: Birinin sizden hoşlanmadığını gösteren 5 işaret

Göz Temasından Kaçınma
Francesca, göz temasından kaçınmanın en belirgin işaretlerden biri olduğunu belirtti. "Bu, daha derin bir bağ veya konuşmadan kaçınmak istediklerini gösterebilir," dedi.

Psikologdan sizi insan sarrafı yapacak tüyo! 1.3 milyon kişi izledi: Birinin sizden hoşlanmadığını gösteren 5 işaret

Dudakları Büzmek
Psikolog, dudak büzmenin kişinin rahatsızlık veya hoşnutsuzluk hissettiğinin işareti olduğunu ifade etti. Francesca, "Dudak büzmek, rahatsızlık veya onaylamama gibi duyguları ifade eden sözsüz bir işarettir," diye ekledi.

Psikologdan sizi insan sarrafı yapacak tüyo! 1.3 milyon kişi izledi: Birinin sizden hoşlanmadığını gösteren 5 işaret

Vücut veya Ayakların Yönü
Birinin vücut veya ayaklarını sizden uzağa çevirmesi, o anki etkileşimden uzaklaşmak istediğinin işareti olabilir. Francesca, "Bu, bilinçaltında bir çıkış yoluna yönelme veya iletişimden kopma isteğini gösterebilir," dedi.

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