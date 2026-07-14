Psikoterapist mutluluğun sırrını açıkladı! "Beyninizi otopilottan çıkarın"

Psikolojide "hedonik adaptasyon" olarak bilinen çok önemli bir kavram vardır; bu durum, etrafımızda ne kadar harika şeyler olursa olsun, insanların çevrelerine çok hızlı bir şekilde uyum sağlaması anlamına gelir. Eskiden size büyük bir neşe ve coşku veren, uğruna heyecanlandığınız şeyler bile beyniniz için hızla normalleşir ve sıradan bir rutin haline gelir.