Psikoterapist mutluluğun sırrını açıkladı! "Beyninizi otopilottan çıkarın"

Son zamanlarda kendinizi sürekli bir sıkılmışlık hissiyle boğuşurken buluyor ve ruh halinizi düzeltmek için sürekli küçük alışverişler ya da tatlı kaçamaklar yapma ihtiyacı mı hissediyorsunuz? Uzman terapistlerin araştırmaları sonucunda ortaya çıkardığı bu basit gerçek, hayatınızdaki tatminsizliğin ve tükenmişlik hissinin asıl nedenini gözler önüne seriyor. Cevap düşündüğünüzden çok daha basit; hemen bugün uygulamaya başlayabileceğiniz bu sihirli yöntem, kaybolan yaşama sevincinizi size geri getirecek!