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Psikoterapist mutluluğun sırrını açıkladı! "Beyninizi otopilottan çıkarın"

Son zamanlarda kendinizi sürekli bir sıkılmışlık hissiyle boğuşurken buluyor ve ruh halinizi düzeltmek için sürekli küçük alışverişler ya da tatlı kaçamaklar yapma ihtiyacı mı hissediyorsunuz? Uzman terapistlerin araştırmaları sonucunda ortaya çıkardığı bu basit gerçek, hayatınızdaki tatminsizliğin ve tükenmişlik hissinin asıl nedenini gözler önüne seriyor. Cevap düşündüğünüzden çok daha basit; hemen bugün uygulamaya başlayabileceğiniz bu sihirli yöntem, kaybolan yaşama sevincinizi size geri getirecek!

Giriş Tarihi: 14.07.2026 16:26 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 16:30
Psikoterapist mutluluğun sırrını açıkladı! Beyninizi otopilottan çıkarın

İnsan doğası gereği her zaman tanıdık olanı, rutini ve alışkanlıkları sever. Beynimiz, enerji tasarrufu yapmak ve bir sonraki adımın ne olacağını her daim tahmin edebilmek için aynı yollardan yürümeyi, aynı yemekleri yemeyi ve birbirinin kopyası günleri yaşamayı tercih eder.

Psikoterapist mutluluğun sırrını açıkladı! Beyninizi otopilottan çıkarın

Washington Üniversitesi'nden psikoloji ve beyin bilimleri uzmanı Tim Bono'ya göre, hayatımızdaki bu katı rutinler bizi zihinsel olarak koruyor gibi görünse de aslında bizi "kısır bir döngüye" sokarak kendimizi sıkışmış ve bunalımda hissetmemize neden olur.

Psikoterapist mutluluğun sırrını açıkladı! Beyninizi otopilottan çıkarın

Psikolojide "hedonik adaptasyon" olarak bilinen çok önemli bir kavram vardır; bu durum, etrafımızda ne kadar harika şeyler olursa olsun, insanların çevrelerine çok hızlı bir şekilde uyum sağlaması anlamına gelir. Eskiden size büyük bir neşe ve coşku veren, uğruna heyecanlandığınız şeyler bile beyniniz için hızla normalleşir ve sıradan bir rutin haline gelir.

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Psikoterapist mutluluğun sırrını açıkladı! Beyninizi otopilottan çıkarın

Uzmanlara göre, tam da bu noktada modern insanın hayatında eksik olan o tek ve güçlü faktör devreye giriyor: Yenilik. Günlük yaşantınıza ufak yenilikler katmak, beynin adaptasyon sürecini bozar ve dikkatinizi yeni olana yönelterek devasa bir mutluluk kaynağı haline gelir.

Psikoterapist mutluluğun sırrını açıkladı! Beyninizi otopilottan çıkarın

BEYNİNİZİN UYUŞMASINA İZİN VERMEYİN

Hayatımızdaki aşırı belirlilik ve tahmin edilebilirlik, yaşadığımız deneyimleri sıradanlaştırarak ruhsal bir uyuşukluğa yol açar. Psikoterapist Rachel Wolff, konuyu nörolojik bir boyuttan ele alarak, "Çok fazla kesinlik, olayları sıradanlaştırır ve beynimizin etrafına dikkat etmeyi bırakmasına neden olur; bu da bizi dış dünyaya karşı uyuşmuş hissettirebilir," diyor.

Psikoterapist mutluluğun sırrını açıkladı! Beyninizi otopilottan çıkarın

Wolff'a göre, olayların çok tanıdık olması deneyimlerin anlamını azaltıyor. Oysa yeni bir şeyler denemek, zihnimizi adeta bir kış uykusundan uyandırarak hepimizin eksikliğini çektiği o güçlü yaşamsal uyarımı sağlıyor.

Psikoterapist mutluluğun sırrını açıkladı! Beyninizi otopilottan çıkarın

DOPAMİN ETKİSİ VE PSİKOLOJİK ESNEKLİK

Yenilik arayışının beynimiz üzerinde muazzam ve bilimsel olarak kanıtlanmış kimyasal faydaları bulunuyor. Wolff, yeniliğin beyindeki "iyi hissetme" hormonu olan dopamin sistemini doğrudan ve anında harekete geçirdiğini belirtiyor. Üstelik araştırmalar, sadece yeni eylemin kendisinin değil, yeni bir deneyimi beklemenin yarattığı beklentinin bile mutluluk hormonlarını ateşlediğini gösteriyor. Düzenli olarak tanıdık olmayan durumların içine adım atmak, psikolojik esnekliği de besliyor. Belirsizlik ve rahatsızlık gibi duygulara karşı toleransımız arttığında, hayatın getirdiği ani değişimlerle ve duygusal zorluklarla çok daha dirençli bir şekilde başa çıkabiliyoruz.

Psikoterapist mutluluğun sırrını açıkladı! Beyninizi otopilottan çıkarın

BÜYÜK DEĞİŞİMLERE GEREK YOK, KÜÇÜK ADIMLAR YETERLİ

Hayatınıza yenilik katmak denilince aklınıza hemen kıtalararası bir tatile çıkmak, lüks harcamalar yapmak ya da gökyüzünden paraşütle atlamak gelmesin. Günlük yaşantınızdaki ufak tefek değişiklikler, mutluluğunuz üzerinde çok daha kalıcı sonuçlar doğurabiliyor. Uzmanlar, iradeyi zorlayan büyük hayat değişimleri yerine sürdürülebilir küçük adımları tavsiye ediyor.

Psikoterapist mutluluğun sırrını açıkladı! Beyninizi otopilottan çıkarın

İşe ya da markete yürürken farklı bir sokağı kullanmak, akşam yemeğinde hiç bilmediğiniz yeni bir tarifi pişirmek veya sıradan bir hafta sonunu ailenizle kutu oyunu gecesine çevirmek bile beyninizi resetlemek için yeterlidir.

Psikoterapist mutluluğun sırrını açıkladı! Beyninizi otopilottan çıkarın

Rutinler, işe gitmemiz ve hayatta kalmamız için elbette gereklidir. Ancak hayatın tamamını "otopilot" modunda yaşamak, etrafımızdaki harika fırsatları ve mucizeleri kaçırmamıza neden olur. Keyifsiz hissediyorsanız ve eskiden size zevk veren şeyler artık yüzünüzü güldürmüyorsa, sorun hayatınızdaki eksiklikler değil, her şeyin aşırı tanıdık hale gelmesidir. Bugün küçük bir rutininizi bozun ve hayatın size sunduğu güzellikleri yeniden fark etmeye başlayın.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör