Cuma günü St. Petersburg'da yaşanan olayda, Putin'in öldürücü Mach-9 hipersonik füzelerini taşıması için amaçlanan 307 milyon sterlin değerindeki gizemli Provornyy gemisinde yangın çıktı.

Gemide yapılan inşaat çalışması sırasında yangının çıktığı belirtildi. Yangın sonrasında 225 milyon sterlinlik zarar meydana geldi.

Gizli korvete herhangi bir silah ve mürettebatın bulunmadığı belirtildi. Ancak başka kaynaklar 3 mürettabatın yaralandığını söyledi.