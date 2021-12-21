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Putin'in gizli aracı cayır cayır yandı!

Rus lideri Putin'in hipersonik füzelerini taşımak için yaptırdığı 307 milyon sterlin değerindeki gizemli gemi alevlere teslim oldu. Cayır cayır yanan gemide 225 milyon sterlin değerinde (yaklaşık 4 milyar lira) zarar var.

Giriş Tarihi: 21.12.2021 15:33 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 15:33
Putin’in gizli aracı cayır cayır yandı!

Cuma günü St. Petersburg'da yaşanan olayda, Putin'in öldürücü Mach-9 hipersonik füzelerini taşıması için amaçlanan 307 milyon sterlin değerindeki gizemli Provornyy gemisinde yangın çıktı.

Putin’in gizli aracı cayır cayır yandı!

Gemide yapılan inşaat çalışması sırasında yangının çıktığı belirtildi. Yangın sonrasında 225 milyon sterlinlik zarar meydana geldi.

Putin’in gizli aracı cayır cayır yandı!

Gizli korvete herhangi bir silah ve mürettebatın bulunmadığı belirtildi. Ancak başka kaynaklar 3 mürettabatın yaralandığını söyledi.

Putin’in gizli aracı cayır cayır yandı!

Geminin gövdesi sağlam. Ancak alt ve üst yapıları tamamen küle dönmüş durumda.

Putin’in gizli aracı cayır cayır yandı!

Yapımı devam eden gemiden kalın dumanlar ve alevlerin yükseldiği alanlar kameraya yansıdı.

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