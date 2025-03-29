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RAMAZAN AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: Arefe günü resimli, en güzel, kısa ve öz mesaj seçenekleri

Ramazan Bayramı Arifesi mesajları bu mübarek günde araştırılmaya başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı Arefesi, 29 Mart 2025 Cumartesi gününde idrak ediliyor. Peygamber Efendimiz " En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır." Şeklinde buyurduğu bugünün değerini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler duygu ve düşüncelerini iletiyor. Bayrama bir akladığının göstergesi bugünün önemini yansıtan Arefe günü sözlerini sizler için derledik. İşte en güzel, farklı, kısa, uzun, yeni ve resimli Ramazan Bayramı Arefe günü mesajları ile anlamlı dini sözler...

Giriş Tarihi: 29.03.2025 12:45 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 12:45
RAMAZAN AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: Arefe günü resimli, en güzel, kısa ve öz mesaj seçenekleri

Diyanet dini günler takvimine göre Arefe Günü 29 Mart Cumartesi günü idrak ediliyor. Ramazan Bayramı'ndan bir gün önce idrak edilen bugünde Arefe Günü mesajları ve sözleri öne çıkıyor. Arefe Günü'nde tüm sevdiklerinize iyi dilek ve temennilerde bulunabilmeniz açısından dualı, kısa, uzun, anlamlı ve en güzel mesajları haberimizde derledik. Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. İşte 2025 Arefe Günü mesajları ve sözleri

RAMAZAN AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: Arefe günü resimli, en güzel, kısa ve öz mesaj seçenekleri

AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025!

Ramazan Bayramı'na bir adım kala, dualarınızın kabul, kalbinizin huzurla dolması dileğiyle… Arefe gününüz mübarek olsun.

Bu mübarek Arefe gününde Allah dualarınızı kabul etsin, hayırlı işler nasip etsin ve Ramazan Bayramı'nı sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk içinde geçirmenizi dilerim. Arefeniz mübarek olsun.

Bugün, sevdiklerimizle birlikte dua ettiğimiz, kalbimizin bir arada olduğu güzel bir gündür. Arefeniz mübarek, Bayramınız şimdiden mübarek olsun.

RAMAZAN AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: Arefe günü resimli, en güzel, kısa ve öz mesaj seçenekleri

Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Allah'tan Arefe günü orucunun öncesindeki ve sonrasındaki sene(nin günahlarına) keffaret olmasını umarım." (Muslim)

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.

RAMAZAN AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: Arefe günü resimli, en güzel, kısa ve öz mesaj seçenekleri

AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve arefe gününüz mübarek olsun.

Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle.

Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun.

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz günler olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Bugün kulların bayram sabahına günahsız ve temiz olarak çıkacaklarını müjdeledikleri bir gündür. Hayırlı olsun.

RAMAZAN AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: Arefe günü resimli, en güzel, kısa ve öz mesaj seçenekleri

Ramazan'ın son günlerine yaklaşırken, Arefe günü bizlere bir hatırlatmadır: İyi dilekler, dualar ve güzelliklerle dolu bir hayat için sevdiklerimizle birlikte olmanın kıymetini bilmeliyiz. Bu mübarek günde gönlünüzün huzura ermesi, dualarınızın kabul olması dileğiyle… Arefeniz mübarek olsun.

Arefe günü, içimizdeki iyiliği, huzuru ve barışı artırmak için bir fırsattır. Tüm dünya için sağlık, mutluluk ve barış dileğiyle… Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Arefe gününde gönlümüzdeki iyiliği paylaşarak, sevgi ve huzur içinde bir bayram geçirmek dileğiyle… Allah, tüm dualarınızı kabul etsin, hayırlı işlerde bulunmanızı nasip etsin.

Ramazan Bayramı'nın habercisi olan bu mübarek Arefe gününde, gönlünüzden geçen tüm güzellikler gerçeğe dönüşsün. Arefeniz mübarek olsun!