RAMAZAN AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: Arefe günü resimli, en güzel, kısa ve öz mesaj seçenekleri

Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Allah'tan Arefe günü orucunun öncesindeki ve sonrasındaki sene(nin günahlarına) keffaret olmasını umarım." (Muslim)

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.