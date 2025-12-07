Trend Galeri Trend Yaşam RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ: Diyanet ile 2026 Ramazan ayı ne zaman, ilk sahur hangi tarihte?

Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi huzurun ve paylaşma kültürünün en yoğun yaşandığı dönemlerin başında geliyor. Oruç ibadetinin yerine getirildiği bu mübarek ayda, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, fitre ve zekât vermek gibi toplumsal dayanışmayı güçlendiren ibadetler öne çıkıyor. Her yıl olduğu gibi 2026 Ramazan'ının başlangıç tarihi de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimiyle netleşirken, milyonlarca kişi bu kutsal zaman dilimine hazırlanmaya başladı. Peki 2026'da Ramazan ne zaman başlayacak, Ramazan Bayramı hangi tarihlerde kutlanacak?

Giriş Tarihi: 07.12.2025 12:56
Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri merak edilirken, üç aylar 21 Aralık 2025'te başlayacak. Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan bu manevi dönem, oruç, yardımlaşma ve paylaşma bilincini öne çıkarıyor. Teravih namazları, iftar sofraları ve toplumsal dayanışmanın yoğunlaştığı Ramazan için 2026 hazırlıkları şimdiden başladı. Peki, Diyanet ile 2026 Ramazan ayı ne zaman, ilk sahur hangi tarihte? İşte detaylar...

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

2026 yılında Ramazan ayı, 18 Şubat Çarşamba'yı Perşembe gününe bağlayan gece yapılacak ilk sahurla başlayacak. Yaklaşık bir ay sürecek olan bu manevi dönem, 19 Mart Perşembe günü sona erecek. Bu süre boyunca Müslümanlar sahurdan iftara kadar oruç tutarak hem manevi hem de ahlaki bir yenilenme süreci yaşayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ NELER?

2026 Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak ve üç gün boyunca idrak edilecek. Bayramın ikinci günü 21 Mart Cumartesi, üçüncü günü ise 22 Mart Pazar olacak. 19 Mart Perşembe günü ise arefe günü olarak kabul ediliyor. Bu tarihler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre belirlenmiş durumda.

Bayramın hafta sonuna yakın başlaması nedeniyle resmi tatil süresi 3,5 gün olacak. Bu dönem, hem kısa bir mola imkânı sunacak hem de toplumun bir araya geldiği bayramlaşma ve manevi atmosferi ön plana taşıyacak.

2026 RAMAZAN TARİHLERİ…

2026 Ramazan ayı, İslam dünyasında oruç ibadetiyle manevi yoğunluğun arttığı özel bir dönem olarak öne çıkıyor. Sahurdan iftara uzanan ibadetler, yardımlaşma ve paylaşma duygusunu güçlendirirken; teravih namazları ve iftar sofralarıyla Ramazan'ın bereketi toplumun her kesiminde hissediliyor.

Bu yıl Ramazan, 18 Şubat Çarşamba'yı Perşembe gününe bağlayan gece başlayacak. Ramazan süreci ise 22 Mart Pazar günü Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününün idrak edilmesiyle tamamlanacak.

