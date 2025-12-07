Trend Galeri Trend Yaşam RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ: Diyanet ile 2026 Ramazan ayı ne zaman, ilk sahur hangi tarihte?

Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi huzurun ve paylaşma kültürünün en yoğun yaşandığı dönemlerin başında geliyor. Oruç ibadetinin yerine getirildiği bu mübarek ayda, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, fitre ve zekât vermek gibi toplumsal dayanışmayı güçlendiren ibadetler öne çıkıyor. Her yıl olduğu gibi 2026 Ramazan'ının başlangıç tarihi de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimiyle netleşirken, milyonlarca kişi bu kutsal zaman dilimine hazırlanmaya başladı. Peki 2026'da Ramazan ne zaman başlayacak, Ramazan Bayramı hangi tarihlerde kutlanacak?