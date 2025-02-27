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RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimiyle duyuruldu. Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayı olan Ramazan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek bir dönem olarak kabul edilir. Bu ayda Müslümanlar, imsak vaktinden güneş batana kadar yemek, içmek ve dünyevi zevklerden uzak durarak oruç tutarlar. Dini günler hicri takvim esas alınarak belirlendiğinden, Ramazan her yıl miladi takvime göre farklı tarihlere denk geliyor. Peki, on bir ayın sultanı Ramazan bu yıl ne zaman başlıyor, ilk oruç ve sahur hangi gün?

Giriş Tarihi: 27.02.2025 16:46 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 16:46
RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

İslam'ın temel ibadetlerinden biri olan oruç, özellikle Ramazan ayında yerine getirilir. Ramazan ayı, müslümanlar için sadece bir oruç tutma dönemi değil, aynı zamanda bir araya gelme, dayanışma ve manevi arınma fırsatıdır. Bu kutsal ayda insanlar daha dikkatli, saygılı ve iyiliksever olmaya özen gösterirler. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılına ait dini günler takvimini açıkladı. İşte, on bir ayın sultanı olan Ramazan ayının başlangıç tarihi...

RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

İLK SAHUR VE İLK ORUÇ NE ZAMAN?
İlk sahura, 28 Şubat Cuma gününü, 1 Mart Cumartesi'ye bağlayan gece kalkılacak. Ramazan, 29 Mart 2025 tarihinde tutulacak son oruçla sona erecek.

RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025 yılı Ramazan ayı, geçtiğimiz yıla kıyasla 10 gün önce başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, Ramazan bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başlayacak.

RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı arefe günü: 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. günü: 30 Mart Pazar

Ramazan Bayramı 2. günü 31 Mart Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. günü (son) 1 Nisan Salı

RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2025?
Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor. Dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gününe denk geliyor.

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