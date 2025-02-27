Trend Galeri Trend Yaşam RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimiyle duyuruldu. Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayı olan Ramazan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek bir dönem olarak kabul edilir. Bu ayda Müslümanlar, imsak vaktinden güneş batana kadar yemek, içmek ve dünyevi zevklerden uzak durarak oruç tutarlar. Dini günler hicri takvim esas alınarak belirlendiğinden, Ramazan her yıl miladi takvime göre farklı tarihlere denk geliyor. Peki, on bir ayın sultanı Ramazan bu yıl ne zaman başlıyor, ilk oruç ve sahur hangi gün?