Rengi mavi, tadı vanilyalı dondurma... Bu muzu görenler şaşıp kalıyor!

Güney Doğu Asya'ya özgü iki farklı muz türünün melezi olarak ortaya çıkan Mavi Java muzu, ezber bozan rengi ve aromasıyla adından söz ettiriyor. Henüz tam olgunlaşmadığı dönemde canlı gümüşi mavi-yeşil bir kabuğa bürünen meyve, olgunlaştıkça sarı rengini alıyor. Yumuşak, dondurmaya benzeyen yapısı ve düşük kalorisi sayesinde hem sağlıklı yaşamı benimseyenlerin hem de tatlı krizlerini atlatmak isteyenlerin favorisi haline geliyor.