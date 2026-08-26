Rengi mavi, tadı vanilyalı dondurma... Bu muzu görenler şaşıp kalıyor!
Dünya mutfağında son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Mavi Java muzu, hem sıra dışı görüntüsü hem de lezzetiyle dikkat çekiyor. Olgunlaşmadan önce gümüşi mavi kabuğuyla görenleri hayrete düşüren bu özel meyve, kremamsı dokusu ve hafif vanilyalı dondurmayı andıran tadıyla lezzet tutkunlarının ve diyet yapanların da gözdesi oldu. İşte Mavi Java muzunun özellikleri…
Giriş Tarihi: 26.08.2026 14:36
Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 14:44