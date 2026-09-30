Trend Galeri Trend Yaşam RESMİ GAZETE 30 EYLÜL 2026 | Süresiz nafaka iptali yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Belli oldu!

RESMİ GAZETE 30 EYLÜL 2026 | Süresiz nafaka iptali yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Belli oldu!

30 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar arasında boşanma sonrası nafakaya ilişkin önemli bir düzenleme de yer aldı. Anayasa Mahkemesi'nin kararı, nafaka konusunda yeni bir sürecin kapısını araladı. Peki, Süresiz nafaka iptali kararı ne zaman yürürlüğe girecek?

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Giriş Tarihi: 30.09.2026 06:16 Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 10:30
RESMİ GAZETE 30 EYLÜL 2026 | Süresiz nafaka iptali yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Belli oldu!

Boşanma sonrası yoksulluk nafakasına ilişkin dikkat çeken kararın ayrıntıları belli oldu. AYM'nin kararıyla birlikte mevcut uygulamada değişikliğe gidilmesinin önü açılırken, kararın yürürlük tarihi de netleşti.

RESMİ GAZETE 30 EYLÜL 2026 | Süresiz nafaka iptali yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Belli oldu!

SÜRESİZ NAFAKA İPTALİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakası düzenlemesinde yer alan "süresiz olarak" ibaresini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararın gerekçesinde, mevcut düzenlemenin yoksulluk nafakasının süresi konusunda hakime takdir yetkisi tanımadığı, nafakanın somut olayın özellikleri veya haklı sebepler dikkate alınarak belirli bir süreyle sınırlandırılmasına imkan vermediği belirtildi.

RESMİ GAZETE 30 EYLÜL 2026 | Süresiz nafaka iptali yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Belli oldu!

Mahkeme, boşanma sonrasında eşlerden birinin geçimini sağlayamayacak duruma düşmesini önlemek amacıyla nafaka öngörülmesinin meşru olduğunu belirtmekle birlikte, yükümlülüğün herhangi bir ölçüt belirlenmeden kategorik biçimde süresiz öngörülmesinin nafaka borçlusu açısından ağır bir külfete dönüşebileceği değerlendirmesinde bulundu.

AYM, bazı durumlarda nafakanın belirli süreyle sınırlandırılabilmesine, bazı özel koşullarda ise yaşam boyu devam edebilmesine imkan tanıyacak ölçütlerin kanunda açık ve öngörülebilir biçimde düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

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RESMİ GAZETE 30 EYLÜL 2026 | Süresiz nafaka iptali yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Belli oldu!

SÜRESİZ NAFAKA İPTALİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

AYM, iptalin doğuracağı hukuki boşluğu dikkate alarak hükmün yürürlüğünü dokuz ay erteledi. Buna göre iptal, 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek.

RESMİ GAZETE 30 EYLÜL 2026 | Süresiz nafaka iptali yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Belli oldu!

RESMİ GAZETE KARARLARI | 30 EYLÜL 2026

Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafakanın iptaline ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör