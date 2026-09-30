RESMİ GAZETE 30 EYLÜL 2026 | Süresiz nafaka iptali yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Belli oldu!

Mahkeme, boşanma sonrasında eşlerden birinin geçimini sağlayamayacak duruma düşmesini önlemek amacıyla nafaka öngörülmesinin meşru olduğunu belirtmekle birlikte, yükümlülüğün herhangi bir ölçüt belirlenmeden kategorik biçimde süresiz öngörülmesinin nafaka borçlusu açısından ağır bir külfete dönüşebileceği değerlendirmesinde bulundu.

AYM, bazı durumlarda nafakanın belirli süreyle sınırlandırılabilmesine, bazı özel koşullarda ise yaşam boyu devam edebilmesine imkan tanıyacak ölçütlerin kanunda açık ve öngörülebilir biçimde düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.