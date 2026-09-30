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RESMİ GAZETE 30 EYLÜL 2026 | Süresiz nafaka iptali yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Belli oldu!
RESMİ GAZETE 30 EYLÜL 2026 | Süresiz nafaka iptali yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Belli oldu!
30 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar arasında boşanma sonrası nafakaya ilişkin önemli bir düzenleme de yer aldı. Anayasa Mahkemesi'nin kararı, nafaka konusunda yeni bir sürecin kapısını araladı. Peki, Süresiz nafaka iptali kararı ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 30.09.2026 06:16
Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 10:30