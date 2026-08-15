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Resmi Gazete Atama Kararları 15 Ağustos 2026: TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik Terfi ve Atama Listesi

15 Ağustos 2026 Resmi Gazete atama kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde kritik terfi ve görev değişimleri gerçekleşti. İstanbul, Ankara, İzmir İl Jandarma komutanları değişirken, TSK kadrolarında yeni bir dönem başladı.

Giriş Tarihi: 15.08.2026 07:21 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 07:24
Resmi Gazete Atama Kararları 15 Ağustos 2026: TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik Terfi ve Atama Listesi

Ağustos 2026 Resmî Gazete mükerrer sayısında ilan edilen Cumhurbaşkanlığı Kararları doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri ile iç güvenlik birimlerinde rütbe alan subaylar ve komuta kademesindeki yer değişiklikleri kamuoyuna duyuruldu. İşte detaylı terfi haritası.

Resmi Gazete Atama Kararları 15 Ağustos 2026: TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik Terfi ve Atama Listesi

CUMHURBAŞKANLIĞI ATAMA KARARLARI - 15 AĞUSTOS 2026

Jandarma Genel Komutanlığı

30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığına mensup 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye yükseltildi.

Tümgenerallikten Korgeneralliğe: Ünsal Bulut ve Murat Bulut.

Tuğgenerallikten Tümgeneralliğe: Hüseyin Bekmez, Hamdi Gülpınar, Ömer Ersever, Ferruh Taraktaş ve Mustafa Bakçepınar.

Tuğgeneralliğe Yükseltilen Albaylar: Celal Kürşad Konukçu, Şenol Şenoğlu, İsa Karahasanoğlu, Cezmi Yalınkılıç, Sadık Gülecen, Mesut Karabulut, Sadi Akman, Engin Özkul, Mustafa Tetik, Hakan Uğurlu, Özer Küçükuysal, Volkan Güner Güngör, İsmail Terzi, Halil Coşkun, Uğur Arslan, Tansu Utku, Muhammed Sever ve Mustafa Şaşmaz.

Kararla, 78 general ve albayın görev yerleri değiştirildi. Bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Ünsal Bulut Jandarma Genel Komutanlığı Yardımcılığına, Asayiş Başkanı Korgeneral Murat Bulut Jandarma Genel Komutanlığı Yardımcılığına, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz Asayiş Başkanlığına, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız Erzurum İl Jandarma Komutanlığına, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu ise Ankara İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ersel Özer, Personel Başkanı Tümgeneral Mustafa Erdem ve 12 ilin komutanı Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.

Resmi Gazete Atama Kararları 15 Ağustos 2026: TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik Terfi ve Atama Listesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Kararla, Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup Tümamiral Cengiz Fitoz Koramiralliğe, Albay Önder Göksel Tuğamiralliğe terfi ettirildi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığına, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Tuğamiral Gürkan Erken Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanlığına, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökhan Gücüyen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Alpaslan Baysal Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tuğamiral Önder Göksel Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanlığına getirildi.

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Resmi Gazete Atama Kararları 15 Ağustos 2026: TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik Terfi ve Atama Listesi

TSK ATAMALARI

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneral Zorlu Topaloğlu Ege Ordu Komutanlığına, Korgeneral Gültekin Yaralı 2'nci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Ahmet Kurumahmut 6'ncı Kolordu Komutanlığına, Korgeneral Burhan Aktaş 3'üncü Ordu Komutanlığına, Korgeneral Ertan İnaltekin ise Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Koramiral Mustafa Kaya Donanma Komutan Yardımcılığına, Koramiral Rafet Oktar Amfibi Kolordu Komutanlığına, Koramiral Ramazan Özoğul Kuzey Deniz Saha Komutanlığına, Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay ise Güney Deniz Saha Komutanlığına getirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Orgeneral Erdoğan Gür Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına, Korgeneral Yaşar Kadıoğlu Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığına, Korgeneral Ergün Dinç Hava Eğitim Komutanlığına atanırken; Tümgeneral Vedat Öncel 2'nci Ana Jet Üs ve UA Uçuş Eğitim Okul Komutanı, Tuğgeneral Esat Çetin ise 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı oldu.

Resmi Gazete Atama Kararları 15 Ağustos 2026: TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik Terfi ve Atama Listesi

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör