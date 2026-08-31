Resmi Gazete Atama Kararları 31 Ağustos 2026: Cumhurbaşkanlığı atamalarında yeni görevlendirmeler neler?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne Fatih Çakmak Getirildi

Sivil havacılık sektörünü yakından ilgilendiren kararla Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeni isim atandı. 2026/275 sayılı Karar kapsamında, 233 sayılı KHK'nin 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince, kurumda Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Fatih ÇAKMAK, DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.