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Resmi Gazete Atama Kararları 31 Ağustos 2026: Cumhurbaşkanlığı atamalarında yeni görevlendirmeler neler?

31 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Kararlarla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı, BTK ve DHMİ üst yönetimlerinde görev değişimleri gerçekleşti. Yeni atama listesi yayında.

Giriş Tarihi: 31.08.2026 01:35 Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 01:40
Resmi Gazete Atama Kararları 31 Ağustos 2026: Cumhurbaşkanlığı atamalarında yeni görevlendirmeler neler?

Resmi Gazete'nin yeni sayısında kamuoyu ile paylaşılan atama listesi gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı kararları doğrultusunda telekomünikasyon, havacılık ve kültür bürokrasisinde yer alan isimler yeni makamlarına atandı.

Resmi Gazete Atama Kararları 31 Ağustos 2026: Cumhurbaşkanlığı atamalarında yeni görevlendirmeler neler?

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 31 AĞUSTOS 2026

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz Getirildi

31 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yer alan 2026/273 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atama yapıldı. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı olarak görev yapan Coşkun YILMAZ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Resmi Gazete Atama Kararları 31 Ağustos 2026: Cumhurbaşkanlığı atamalarında yeni görevlendirmeler neler?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Başkanlığına Mehmet Koçyiğit Atandı

2026/274 sayılı atama kararı kapsamında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) bünyesinde görev değişimi gerçekleşti. 5813 sayılı Kanun'un 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri doğrultusunda yapılan atamaya göre:

BTK Başkanlığına: Mevcut Kurul Üyesi Mehmet KOÇYİĞİT getirildi.

BTK Kurul Üyeliklerine:

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan MUMCU,
  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Enes ÇAKMAK,
  • Celalettin DİNÇER,
  • Liman PEKER atandı.
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Resmi Gazete Atama Kararları 31 Ağustos 2026: Cumhurbaşkanlığı atamalarında yeni görevlendirmeler neler?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne Fatih Çakmak Getirildi

Sivil havacılık sektörünü yakından ilgilendiren kararla Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeni isim atandı. 2026/275 sayılı Karar kapsamında, 233 sayılı KHK'nin 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince, kurumda Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Fatih ÇAKMAK, DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

Resmi Gazete Atama Kararları 31 Ağustos 2026: Cumhurbaşkanlığı atamalarında yeni görevlendirmeler neler?

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör