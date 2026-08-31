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Resmi Gazete Atama Kararları 31 Ağustos 2026: Cumhurbaşkanlığı atamalarında yeni görevlendirmeler neler?
Resmi Gazete Atama Kararları 31 Ağustos 2026: Cumhurbaşkanlığı atamalarında yeni görevlendirmeler neler?
31 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Kararlarla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı, BTK ve DHMİ üst yönetimlerinde görev değişimleri gerçekleşti. Yeni atama listesi yayında.
Giriş Tarihi: 31.08.2026 01:35
Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 01:40