Resmi Gazete Atama Kararları 5 Eylül 2026: İl müftülükleri ve kamuda yeni görevlendirmeler

Diyanet İşleri Başkanlığı
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı;
Görevden alınan il müftüleri:
Bilecik İl Müftüsü Ahmet DİLEK
Karabük İl Müftüsü Ali ERHUN
Kocaeli İl Müftüsü Mehmet SÖNMEZOĞLU
Nevşehir İl Müftüsü Kazım GÜZEL
Zonguldak İl Müftüsü İbrahim Halil DEMİR
Konya İl Müftüsü Ali ÖGE
Yeni atamalar:
Bilecik İl Müftülüğüne Yusuf DİKMEN
Tunceli İl Müftülüğüne Fethullah YAVUZ
Iğdır İl Müftülüğüne, Kilis İl Müftüsü Alettin BOZKURT
Kilis İl Müftülüğüne, Iğdır İl Müftüsü Zahit DEMİREL
Karabük İl Müftülüğüne Mustafa YAVUZ
Kocaeli İl Müftülüğüne, Bolu İl Müftüsü Hüseyin DEMİRTAŞ
Bolu İl Müftülüğüne, Giresun İl Müftüsü Selçuk KILIÇBAY
Giresun İl Müftülüğüne, Hakkari İl Müftüsü Hüseyin OKUŞ
Hakkari İl Müftülüğüne Recep EREN
Niğde İl Müftülüğüne, Kars İl Müftüsü Yavuz YILDIZ
Kars İl Müftülüğüne Selami AYKUL
Nevşehir İl Müftülüğüne, Gümüşhane İl Müftüsü Hayri ERENAY
Gümüşhane İl Müftülüğüne, Karaman İl Müftüsü Faruk GÜRBÜZ
Karaman İl Müftülüğüne, Isparta İl Müftüsü Muharrem BİÇER
Isparta İl Müftülüğüne, Kırklareli İl Müftüsü Yusuf EVİŞ
Kırklareli İl Müftülüğüne, Aksaray İl Müftüsü Veysel IŞILDAR
Aksaray İl Müftülüğüne Ali EFE
Zonguldak İl Müftülüğüne, Bayburt İl Müftüsü Bayram DANACI
Bayburt İl Müftülüğüne Basri BEKTAŞ
Konya İl Müftülüğüne, Diyarbakır İl Müftüsü Celal BÜYÜK
Diyarbakır İl Müftülüğüne, Erzincan İl Müftüsü İsmail FAKİRULLAHOĞLU
Erzincan İl Müftülüğüne Selim YAZICI
Yalova İl Müftülüğüne: Rize İl Müftüsü Naci ÇAKMAKÇI
Rize İl Müftülüğüne: Yalova İl Müftüsü İlyas YILMAZTÜRK
Şanlıurfa İl Müftülüğüne: Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı ŞIK
Van İl Müftülüğüne: Bitlis İl Müftüsü Kadir KOÇAK
Bitlis İl Müftülüğüne: Bartın İl Müftüsü Ömer KESKİN
Bartın İl Müftülüğüne: Mehmet ÇELEBİ
Aydın İl Müftülüğüne: Samsun İl Müftüsü Seyfullah ÇAKIR
Samsun İl Müftülüğüne: Aydın İl Müftüsü Hasan GÜNEŞ
Adana İl Müftülüğüne: Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İMAMOĞLU
Afyonkarahisar İl Müftülüğüne: Burdur İl Müftüsü Ali Hayri ÇELİK
Burdur İl Müftülüğüne: Sinop İl Müftüsü Paşa BEKTAŞ
Sinop İl Müftülüğüne: Mehmet ARSLANER
Kütahya İl Müftülüğüne: Hasan İZMİRLİ atanmıştır.