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Resmi Gazete Atama Kararları 5 Eylül 2026: İl müftülükleri ve kamuda yeni görevlendirmeler

5 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla il müftülükleri, bakanlıklar ve daha birçok kurumda geniş çaplı bir atama gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete atama kararları yürürlüğe girerken, bazı il müftülerinin görev yerleri değişti ve farklı kurumlara yeni isimler getirildi.

Giriş Tarihi: 05.09.2026 00:33 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 00:51
Resmi Gazete Atama Kararları 5 Eylül 2026: İl müftülükleri ve kamuda yeni görevlendirmeler

Kamu idaresinde kapsamlı kadro değişimi Resmi Gazete'nin yeni sayısıyla resmiyet kazandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Sayıştay, Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TOKİ ve Dışişleri gibi kurum ve alanlarda görevden alma ve yeni görevlendirme kararları ilan edildi.

Resmi Gazete Atama Kararları 5 Eylül 2026: İl müftülükleri ve kamuda yeni görevlendirmeler

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 5 EYLÜL 2026

Sayıştay Başsavcılığına, Sayıştay Savcısı Recep Çevik atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Sayıştay Başsavcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Sayıştay Savcısı Recep Çevik getirildi.

Resmi Gazete Atama Kararları 5 Eylül 2026: İl müftülükleri ve kamuda yeni görevlendirmeler

Diyanet İşleri Başkanlığı

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı;

Görevden alınan il müftüleri:

Bilecik İl Müftüsü Ahmet DİLEK

Karabük İl Müftüsü Ali ERHUN

Kocaeli İl Müftüsü Mehmet SÖNMEZOĞLU

Nevşehir İl Müftüsü Kazım GÜZEL

Zonguldak İl Müftüsü İbrahim Halil DEMİR

Konya İl Müftüsü Ali ÖGE

Yeni atamalar:

Bilecik İl Müftülüğüne Yusuf DİKMEN

Tunceli İl Müftülüğüne Fethullah YAVUZ

Iğdır İl Müftülüğüne, Kilis İl Müftüsü Alettin BOZKURT

Kilis İl Müftülüğüne, Iğdır İl Müftüsü Zahit DEMİREL

Karabük İl Müftülüğüne Mustafa YAVUZ

Kocaeli İl Müftülüğüne, Bolu İl Müftüsü Hüseyin DEMİRTAŞ

Bolu İl Müftülüğüne, Giresun İl Müftüsü Selçuk KILIÇBAY

Giresun İl Müftülüğüne, Hakkari İl Müftüsü Hüseyin OKUŞ

Hakkari İl Müftülüğüne Recep EREN

Niğde İl Müftülüğüne, Kars İl Müftüsü Yavuz YILDIZ

Kars İl Müftülüğüne Selami AYKUL

Nevşehir İl Müftülüğüne, Gümüşhane İl Müftüsü Hayri ERENAY

Gümüşhane İl Müftülüğüne, Karaman İl Müftüsü Faruk GÜRBÜZ

Karaman İl Müftülüğüne, Isparta İl Müftüsü Muharrem BİÇER

Isparta İl Müftülüğüne, Kırklareli İl Müftüsü Yusuf EVİŞ

Kırklareli İl Müftülüğüne, Aksaray İl Müftüsü Veysel IŞILDAR

Aksaray İl Müftülüğüne Ali EFE

Zonguldak İl Müftülüğüne, Bayburt İl Müftüsü Bayram DANACI

Bayburt İl Müftülüğüne Basri BEKTAŞ

Konya İl Müftülüğüne, Diyarbakır İl Müftüsü Celal BÜYÜK

Diyarbakır İl Müftülüğüne, Erzincan İl Müftüsü İsmail FAKİRULLAHOĞLU

Erzincan İl Müftülüğüne Selim YAZICI

Yalova İl Müftülüğüne: Rize İl Müftüsü Naci ÇAKMAKÇI

Rize İl Müftülüğüne: Yalova İl Müftüsü İlyas YILMAZTÜRK

Şanlıurfa İl Müftülüğüne: Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı ŞIK

Van İl Müftülüğüne: Bitlis İl Müftüsü Kadir KOÇAK

Bitlis İl Müftülüğüne: Bartın İl Müftüsü Ömer KESKİN

Bartın İl Müftülüğüne: Mehmet ÇELEBİ

Aydın İl Müftülüğüne: Samsun İl Müftüsü Seyfullah ÇAKIR

Samsun İl Müftülüğüne: Aydın İl Müftüsü Hasan GÜNEŞ

Adana İl Müftülüğüne: Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İMAMOĞLU

Afyonkarahisar İl Müftülüğüne: Burdur İl Müftüsü Ali Hayri ÇELİK

Burdur İl Müftülüğüne: Sinop İl Müftüsü Paşa BEKTAŞ

Sinop İl Müftülüğüne: Mehmet ARSLANER

Kütahya İl Müftülüğüne: Hasan İZMİRLİ atanmıştır.

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Resmi Gazete Atama Kararları 5 Eylül 2026: İl müftülükleri ve kamuda yeni görevlendirmeler

Dışişleri

Burundi Büyükelçiliği: Burundi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Alp IŞIKLI merkeze alınmış; boşalan göreve Teftiş Kurulu Üyesi Haydar Kerem DİVANLIOĞLU atanmıştır.

Filipinler Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Kaan Esener,

Finlandiya Büyükelçiliğine Bahreyn Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak,

Bahreyn Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Danışmanı Necati Sancaktutan,

Umman Büyükelçiliğine İran ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ergani,

Namibya Büyükelçiliğine Fikriye Aslı Güven,

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sudan Büyükelçisi Fatih Yıldız,

Sudan Büyükelçiliğine Gambiya Büyükelçisi Fahri Türker Oba,

Somali Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mozambik Büyükelçisi Ferhat Alkan,

Gambiya Büyükelçiliğine Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Özgür Gökmen,

Mozambik Büyükelçiliğine Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ayça Oşafoğlu İnam atandı.

Resmi Gazete Atama Kararları 5 Eylül 2026: İl müftülükleri ve kamuda yeni görevlendirmeler

TOKİ

TOKİ 1. Hukuk Müşavirliği: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirliğine Verda Gülsen YAŞAR atanmıştır.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu: Görev süresini tamamlamak üzere kurul üyeliğine Erdinç AVŞAR seçilmiştir.

Resmi Gazete Atama Kararları 5 Eylül 2026: İl müftülükleri ve kamuda yeni görevlendirmeler

Diyanet Akademisi Başkanlığı ve MGK Genel Sekreterliği

Karar: 2026/278 uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman KAAN görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Ahmet BOSTANCI atanmıştır.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılığı görevine ise Karar: 2026/280 ile Tuğgeneral Murat YETİŞ getirilmiştir.

Resmi Gazete Atama Kararları 5 Eylül 2026: İl müftülükleri ve kamuda yeni görevlendirmeler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Karar: 2026/282 gereğince Kırklareli İl Müdürü Bilgin ÖZBAŞ ve Muğla İl Müdürü Yakup KÜTÜK görevden alınmıştır. Yerlerine yapılan il müdürü atamaları şu şekildedir:

Muğla İl Müdürlüğüne: Nevşehir İl Müdürü Mahmut SELÇUK

Nevşehir İl Müdürlüğüne: Ankara İl Müdürü Cüneyd ÖZDEMİR

Ankara İl Müdürlüğüne: Artvin İl Müdürü Nevim ÖZ

Adıyaman İl Müdürlüğüne: Mesut POLAT

Kilis İl Müdürlüğüne: Çetin TUTAŞ atandı.

Diğer tüm atama kararlarına aşağıdaki Resmi Gazete son sayısı ile ulaşabilirsiniz:

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör