Resmi Gazete Atama Kararları 5 Eylül 2026: İl müftülükleri ve kamuda yeni görevlendirmeler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Karar: 2026/282 gereğince Kırklareli İl Müdürü Bilgin ÖZBAŞ ve Muğla İl Müdürü Yakup KÜTÜK görevden alınmıştır. Yerlerine yapılan il müdürü atamaları şu şekildedir:

Muğla İl Müdürlüğüne: Nevşehir İl Müdürü Mahmut SELÇUK

Nevşehir İl Müdürlüğüne: Ankara İl Müdürü Cüneyd ÖZDEMİR

Ankara İl Müdürlüğüne: Artvin İl Müdürü Nevim ÖZ

Adıyaman İl Müdürlüğüne: Mesut POLAT

Kilis İl Müdürlüğüne: Çetin TUTAŞ atandı.

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