Resmi Gazete kararları 1 Ekim 2026: ÖTV düzenlemesi, Cumhurbaşkanlığı atama kararları... İşte son sayı

RESMİ GAZETE KARARLARI 1 EKİM 2026

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan İçin ÖTV Düzenlemesi ve Tarih Kademeleri

1 Ekim 2026 Perşembe tarihli ve 33387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11822 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan kurşunsuz benzin 95 oktan türü ürünlerin ÖTV tutarlarında üç aşamalı bir artış takvimi belirlendi.

Karara göre 95 oktan benzin litre başına vergi oranları şu şekilde kademelendirildi: