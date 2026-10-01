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Resmi Gazete kararları 1 Ekim 2026: ÖTV düzenlemesi, Cumhurbaşkanlığı atama kararları... İşte son sayı

1 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. 33387 sayılı kararlarda benzin ÖTV oranlarında kademeli artış takvimi netleşirken, Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesindeki kritik atama kararları da yürürlüğe girdi. İşte Resmi Gazete kararları detayları…

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Giriş Tarihi: 01.10.2026 00:44 Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 00:49
Resmi Gazete kararları 1 Ekim 2026: ÖTV düzenlemesi, Cumhurbaşkanlığı atama kararları... İşte son sayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar ekonomi ve kamu yönetimi gündemini hareketlendirdi. Akaryakıtta 95 ve 98 oktan benzin türlerinin litre başına Özel Tüketim Vergisi tutarları yeniden düzenlenirken, çeşitli atamalar da son sayıda yer aldı.

Resmi Gazete kararları 1 Ekim 2026: ÖTV düzenlemesi, Cumhurbaşkanlığı atama kararları... İşte son sayı

RESMİ GAZETE KARARLARI 1 EKİM 2026

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan İçin ÖTV Düzenlemesi ve Tarih Kademeleri

1 Ekim 2026 Perşembe tarihli ve 33387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11822 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan kurşunsuz benzin 95 oktan türü ürünlerin ÖTV tutarlarında üç aşamalı bir artış takvimi belirlendi.

Karara göre 95 oktan benzin litre başına vergi oranları şu şekilde kademelendirildi:

Resmi Gazete kararları 1 Ekim 2026: ÖTV düzenlemesi, Cumhurbaşkanlığı atama kararları... İşte son sayı
  • 31 Ekim 2026 tarihine kadar: Litre başına 7,9000 TL
  • 1 Kasım 2026 - 30 Kasım 2026 arası: Litre başına 11,3600 TL
  • 1 Aralık 2026 ve sonrası: Litre başına 14,8277 TL
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Resmi Gazete kararları 1 Ekim 2026: ÖTV düzenlemesi, Cumhurbaşkanlığı atama kararları... İşte son sayı

Yapılan vergi ayarlaması yalnızca 95 oktan benzinle sınırlı kalmadı. Yüksek performanslı araçlarda kullanılan 98 oktan kurşunsuz benzin için de ÖTV artış tarihleri ve miktar cetveli açıklandı.

98 oktan kurşunsuz benzin için belirlenen ÖTV tutarları:

  • 31 Ekim 2026 tarihine kadar: Litre başına 8,9000 TL
  • 1 Kasım 2026 - 30 Kasım 2026 arası: Litre başına 12,3600 TL
  • 1 Aralık 2026 ve sonrası: Litre başına 15,5437 TL
Resmi Gazete kararları 1 Ekim 2026: ÖTV düzenlemesi, Cumhurbaşkanlığı atama kararları... İşte son sayı

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI ATAMA KARARLARI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında dikkat çeken bir diğer önemli başlık ise 2026/321 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı oldu. Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde açık bulunan kritik yönetim kadrolarına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda atamalar yapıldı.

Yapılan atama listesi şu şekilde gerçekleşti:

Başkan Yardımcılığına: Halit KÜÇÜKÜNAL (Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdür Yardımcısı) ve Yusuf TANCAN

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne: Ferhat AYDOĞDU (Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı)

Dijital Devlet Genel Müdürlüğüne: Furkan CİVELEK

Siber Savunma Genel Müdürlüğüne: Mahmut Esat YILDIRIM

Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğüne: Mahmut KÜÇÜK

1. Hukuk Müşavirliğine: Ercan ATASEVER atandı.

Resmi Gazete kararları 1 Ekim 2026: ÖTV düzenlemesi, Cumhurbaşkanlığı atama kararları... İşte son sayı

Galatasaray Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Osman Gazi GÜÇLÜTÜRK, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesindeki Kamu Yapay Zekâ Genel Müdürlüğüne getirildi.

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Resmi Gazete kararları 1 Ekim 2026: ÖTV düzenlemesi, Cumhurbaşkanlığı atama kararları... İşte son sayı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör