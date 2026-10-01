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Resmi Gazete kararları 1 Ekim 2026: ÖTV düzenlemesi, Cumhurbaşkanlığı atama kararları... İşte son sayı
Resmi Gazete kararları 1 Ekim 2026: ÖTV düzenlemesi, Cumhurbaşkanlığı atama kararları... İşte son sayı
1 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. 33387 sayılı kararlarda benzin ÖTV oranlarında kademeli artış takvimi netleşirken, Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesindeki kritik atama kararları da yürürlüğe girdi. İşte Resmi Gazete kararları detayları…
Giriş Tarihi: 01.10.2026 00:44
Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 00:49