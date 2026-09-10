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RESMİ GAZETE KARARLARI 10 EYLÜL 2026 | Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli personel ilanı
RESMİ GAZETE KARARLARI 10 EYLÜL 2026 | Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli personel ilanı
10 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan sözleşmeli personel ilanı dikkat çekiyor.
Giriş Tarihi: 10.09.2026 06:23
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 06:31