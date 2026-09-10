RESMİ GAZETE KARARLARI 10 EYLÜL 2026 | Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli personel ilanı

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların yakından takip ettiği ilanlar arasında yer alan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylar belli oldu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar ve ilanlarla birlikte başvuru sürecine ilişkin bilgiler de merak konusu oldu.