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RESMİ GAZETE KARARLARI 10 EYLÜL 2026 | Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli personel ilanı

10 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan sözleşmeli personel ilanı dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 10.09.2026 06:23 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 06:31
RESMİ GAZETE KARARLARI 10 EYLÜL 2026 | Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli personel ilanı
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Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların yakından takip ettiği ilanlar arasında yer alan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylar belli oldu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar ve ilanlarla birlikte başvuru sürecine ilişkin bilgiler de merak konusu oldu.

RESMİ GAZETE KARARLARI 10 EYLÜL 2026 | Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli personel ilanı

RESMİ GAZETE KARARLARI 10 EYLÜL 2026

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– İstanbul Beykent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk-Alman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

RESMİ GAZETE KARARLARI 10 EYLÜL 2026 | Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli personel ilanı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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RESMİ GAZETE KARARLARI 10 EYLÜL 2026 | Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli personel ilanı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ 2026 YILI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ TEMİN İLANI

a. Başvuru kılavuzu, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr, www.kamuilan.sbb.gov.tr (T.С. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) ve https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim internet adreslerinde yayımlanacaktır.

b. Başvurular 10 Eylül 2026 tarihinde başlayıp, 24 Eylül 2026 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.

c. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasında yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

RESMİ GAZETE KARARLARI 10 EYLÜL 2026 | Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli personel ilanı

ç. Başvurular sadece https://personeltemin.jandarma.gov.tr internet adresinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Personel Temin Sistemi dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

d. Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

RESMİ GAZETE KARARLARI 10 EYLÜL 2026 | Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli personel ilanı

e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylara, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular Personel Temin Sistemi'nde ilan edilecektir.

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör