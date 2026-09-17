RESMİ GAZETE KARARLARI 17 EYLÜL 2026: Bugün Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı?

17 EYLÜL 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karaman, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon ve Uşak İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11787)
–– Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Kurulması, Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesinin Kapatılması, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Afet Araştırma Enstitüsü Kurulması, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Diş Hekimliği Fakültesinin Adının Nezahat Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11788)
–– Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Tarafından İstanbul İlinde Bağlı Büro Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11789)
–– Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11790)