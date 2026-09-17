RESMİ GAZETE KARARLARI 17 EYLÜL 2026: Bugün Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı?

Bugünkü Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece TEİAŞ Ana Statüsü, 26 ilde orman sınırları dışına çıkarılan alanlar, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği düzenlemesi ve çeşitli atama kararları ile pek çok alanı kapsayan yeni kararlar yürürlüğe girdi.