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RESMİ GAZETE KARARLARI 17 EYLÜL 2026: Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar yayımlandı?

17 Eylül 2026 Perşembe tarihli ve 33373 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe giren yeni sayıda; TEİAŞ Ana Statüsü, 26 ilde orman sınırları dışına çıkarılan alanlar, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği düzenlemesi ve çeşitli atama kararları öne çıktı. Vatandaşların "Bugünkü Resmi Gazete kararları neler?" sorgulaması öne çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.09.2026 01:01 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 01:05
RESMİ GAZETE KARARLARI 17 EYLÜL 2026: Bugün Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı?

Bugünkü Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece TEİAŞ Ana Statüsü, 26 ilde orman sınırları dışına çıkarılan alanlar, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği düzenlemesi ve çeşitli atama kararları ile pek çok alanı kapsayan yeni kararlar yürürlüğe girdi.

RESMİ GAZETE KARARLARI 17 EYLÜL 2026: Bugün Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı?

17 EYLÜL 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karaman, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon ve Uşak İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11787)

–– Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Kurulması, Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesinin Kapatılması, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Afet Araştırma Enstitüsü Kurulması, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Diş Hekimliği Fakültesinin Adının Nezahat Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11788)

–– Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Tarafından İstanbul İlinde Bağlı Büro Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11789)

–– Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11790)

RESMİ GAZETE KARARLARI 17 EYLÜL 2026: Bugün Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı?

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 16/09/2026 Tarihli ve 1050 Sayılı Kararı

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 16/09/2026 Tarihli ve 1152 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– TÜRK OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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RESMİ GAZETE KARARLARI 17 EYLÜL 2026: Bugün Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı?

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 4/6/2026 Tarihli ve E: 2025/212, K: 2026/127 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2026 Tarihli ve E: 2026/72, K: 2026/143 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2025 Tarihli ve 2016/1845 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/2/2026 Tarihli ve 2021/9171 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/5/2026 Tarihli ve 2022/49505 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/5/2026 Tarihli ve 2022/56875 Başvuru Numaralı Kararı

RESMİ GAZETE KARARLARI 17 EYLÜL 2026: Bugün Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı?

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör