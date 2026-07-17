“Reşo Ağa” suç örgütüne operasyon: Örgüt merkezinden talimat ve tehditler! Şok detaylar ortaya çıktı

Teknik takip çalışmaları sonucunda ise şüphelilerin cep telefonları ve sosyal medya hesaplarında silahlarla çekilmiş çok sayıda fotoğraf, havaya ateş açtıkları görüntüler ve mağdurlara gönderdikleri tehdit içerikli mesajlar da delil olarak dosyaya girdi.