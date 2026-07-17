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“Reşo Ağa” suç örgütüne operasyon: Örgüt merkezinden talimat ve tehditler! Şok detaylar ortaya çıktı
“Reşo Ağa” suç örgütüne operasyon: Örgüt merkezinden talimat ve tehditler! Şok detaylar ortaya çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kendisini "Reşo Ağa" olarak tanıtan Özkan Aydemir'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında, örgüt elebaşı Özkan Aydemir'in Ankara'da boş bir arazi üzerindeki evi aynı yöntemle üzerine geçirerek örgütün merkezi haline getirdiği, talimatlarını buradan verdiği ve silahları bu evde sakladığı tespit edildi.
Giriş Tarihi: 17.07.2026 08:39