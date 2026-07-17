Trend Galeri Trend Yaşam “Reşo Ağa” suç örgütüne operasyon: Örgüt merkezinden talimat ve tehditler! Şok detaylar ortaya çıktı

“Reşo Ağa” suç örgütüne operasyon: Örgüt merkezinden talimat ve tehditler! Şok detaylar ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kendisini "Reşo Ağa" olarak tanıtan Özkan Aydemir'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında, örgüt elebaşı Özkan Aydemir'in Ankara'da boş bir arazi üzerindeki evi aynı yöntemle üzerine geçirerek örgütün merkezi haline getirdiği, talimatlarını buradan verdiği ve silahları bu evde sakladığı tespit edildi.

UMAY SENA SÜMER
Giriş Tarihi: 17.07.2026 08:39
Reşo Ağa suç örgütüne operasyon: Örgüt merkezinden talimat ve tehditler! Şok detaylar ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında kendisini "Reşo Ağa" olarak tanıtan suç örgütü lideri Özkan Aydemir ile birlikte hareket eden şüphelilerin, "silahla tehdit" yöntemiyle hedef aldıkları kişilerin para ve gayrimenkullerini gasp ettikleri belirlendi.

Reşo Ağa suç örgütüne operasyon: Örgüt merkezinden talimat ve tehditler! Şok detaylar ortaya çıktı

EVİ ÖRGÜT MERKEZİ YAPMIŞ

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, fiziki ve teknik takibin ardından düzenlenen şafak operasyonunda 15 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

Reşo Ağa suç örgütüne operasyon: Örgüt merkezinden talimat ve tehditler! Şok detaylar ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında, örgüt elebaşı Özkan Aydemir'in Ankara'da boş bir arazi üzerindeki evi aynı yöntemle üzerine geçirerek örgütün merkezi haline getirdiği, talimatlarını buradan verdiği ve silahları bu evde sakladığı tespit edildi.

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Reşo Ağa suç örgütüne operasyon: Örgüt merkezinden talimat ve tehditler! Şok detaylar ortaya çıktı

SİLAHLI GÖVDE GÖSTERİSİ DELİL OLDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, mağdurlar adına düzenlenmiş 7 senet, 2 uzun namlulu tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Reşo Ağa suç örgütüne operasyon: Örgüt merkezinden talimat ve tehditler! Şok detaylar ortaya çıktı

Teknik takip çalışmaları sonucunda ise şüphelilerin cep telefonları ve sosyal medya hesaplarında silahlarla çekilmiş çok sayıda fotoğraf, havaya ateş açtıkları görüntüler ve mağdurlara gönderdikleri tehdit içerikli mesajlar da delil olarak dosyaya girdi.

Reşo Ağa suç örgütüne operasyon: Örgüt merkezinden talimat ve tehditler! Şok detaylar ortaya çıktı

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Reşo Ağa suç örgütüne operasyon: Örgüt merkezinden talimat ve tehditler! Şok detaylar ortaya çıktı

Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.