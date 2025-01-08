Restoratör Tuğba Yavaş 5. kattan düşerek can vermişti: Şüpheli koca hakim karşısında! “Arkamdan geldi, şaka olsun diye…”

"BANA BÜYÜK ÇIKIŞLARI OLDU"

Ortaokul yıllarından beri epilepsi hastası olan eşinin, düzenli olarak ilaç kullandığını ve 2023 yılında ağır bir nöbet geçirdiğini aktaran Yavaş, "Evde yalnız kalmaktan korktuğu için benimle okula geliyordu. Gittiğimiz nörolog onu psikiyatriye yönlendirdi. Kullandığı ilaçları kilo aldığı için bıraktı. Sanrıları tekrar nüksetmeye başladı. Öfke nöbetleri geçiriyordu. Beni kıskanıyordu. Televizyondaki kişiye de kıskançlık duyabiliyordu. İş konusunda bana büyük çıkışları oldu. Daha önce de intihara kalkıştı. 2024'te tartışma sırasında balkona çıktı. Üst kattan oğlum geldi ve onu ikna ettik." dedi. Eşinin, olay gününden bir gün önce evde yapacakları Kur'an-ı Kerim tilaveti hazırlıklarıyla ilgilendiğini belirten Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

