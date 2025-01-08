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Restoratör Tuğba Yavaş 5. kattan düşerek can vermişti: Şüpheli koca hakim karşısında! “Arkamdan geldi, şaka olsun diye…”
Restoratör Tuğba Yavaş 5. kattan düşerek can vermişti: Şüpheli koca hakim karşısında! “Arkamdan geldi, şaka olsun diye…”
Çanakkale'de meydana korkunç olayda restoratör Tuğba Yavaş'ın, 5'inci kattaki evinin balkonundan beton zemine çakılıp hayatını kaybetmesine ilişkin cinayet şüphesiyle tutuklanan akademisyen eşi Alptekin Yavaş hakim karşısına çıktı. "Arkamdan geldi, şaka olsun diye…"
Giriş Tarihi: 08.01.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 19:10