Trend
Galeri
Trend Yaşam
Dünün Reyting Sonuçları Açıklandı! 2 Ağustos 2026 Pazar günü reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün Reyting Sonuçları Açıklandı! 2 Ağustos 2026 Pazar günü reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dün ekrana gelen yapımların ardından merakla reyting sonuçları açıklandı. Böylece "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede yer aldı?" sorularının cevabı öne çıktı. İşte 2 Ağustos 2026 Pazar tarihli yayın akışının Total, AB ve ABC1 verileri...
Giriş Tarihi: 03.08.2026 09:32
Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 11:06