Dünün Reyting Sonuçları Açıklandı! 2 Ağustos 2026 Pazar günü reyting birincisi hangi yapım oldu?

Televizyon kanallarında yaz sezonu yayın akışı tüm hızıyla devam ederken, 2 Ağustos Pazar akşamı yayınlanan yapımların izlenme oranları araştırılmaya başlandı. Daha 17, MasterChef, Kim Milyoner Olmak İster? gibi yapımların ve filmlerin yer aldığı yayın akışının reyting sonuçları açıklandı.