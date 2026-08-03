Trend Galeri Trend Yaşam Dünün Reyting Sonuçları Açıklandı! 2 Ağustos 2026 Pazar günü reyting birincisi hangi yapım oldu?

Dünün Reyting Sonuçları Açıklandı! 2 Ağustos 2026 Pazar günü reyting birincisi hangi yapım oldu?

Dün ekrana gelen yapımların ardından merakla reyting sonuçları açıklandı. Böylece "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede yer aldı?" sorularının cevabı öne çıktı. İşte 2 Ağustos 2026 Pazar tarihli yayın akışının Total, AB ve ABC1 verileri...

Giriş Tarihi: 03.08.2026 09:32 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 11:06
Dünün Reyting Sonuçları Açıklandı! 2 Ağustos 2026 Pazar günü reyting birincisi hangi yapım oldu?

Televizyon kanallarında yaz sezonu yayın akışı tüm hızıyla devam ederken, 2 Ağustos Pazar akşamı yayınlanan yapımların izlenme oranları araştırılmaya başlandı. Daha 17, MasterChef, Kim Milyoner Olmak İster? gibi yapımların ve filmlerin yer aldığı yayın akışının reyting sonuçları açıklandı.

Dünün Reyting Sonuçları Açıklandı! 2 Ağustos 2026 Pazar günü reyting birincisi hangi yapım oldu?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

3 Ağustos 2026 Pazar gününe ait reyting sonuçları açıklandı. İşte üne ait reyting verileri;

Dünün Reyting Sonuçları Açıklandı! 2 Ağustos 2026 Pazar günü reyting birincisi hangi yapım oldu?

TOTAL

Daha 17 Kanal D
Daha 17 Özet Kanal D
MasterChef Türkiye TV8

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Dünün Reyting Sonuçları Açıklandı! 2 Ağustos 2026 Pazar günü reyting birincisi hangi yapım oldu?

AB

Daha 17 Kanal D
MasterChef Türkiye TV8
Daha 17 Özet Kanal D

Dünün Reyting Sonuçları Açıklandı! 2 Ağustos 2026 Pazar günü reyting birincisi hangi yapım oldu?

ABC1

Daha 17 Kanal D
MasterChef Türkiye TV8
Daha 17 Özet Kanal D

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör