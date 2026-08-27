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Rize'de yürek yakan acı haber! Ağabeyinin ardından 10 yaşındaki minik Arif'in de cansız bedenine ulaşıldı
Rize'de yürek yakan acı haber! Ağabeyinin ardından 10 yaşındaki minik Arif'in de cansız bedenine ulaşıldı
Rize'nin Çayeli ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak isterken dalgalara kapılan 16 yaşındaki ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder'in ardından, denizde kaybolan 10 yaşındaki çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan aile yasa boğuldu.
Giriş Tarihi: 27.08.2026 11:01
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 11:05