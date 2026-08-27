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Rize'de yürek yakan acı haber! Ağabeyinin ardından 10 yaşındaki minik Arif'in de cansız bedenine ulaşıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak isterken dalgalara kapılan 16 yaşındaki ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder'in ardından, denizde kaybolan 10 yaşındaki çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan aile yasa boğuldu.

İHA
Giriş Tarihi: 27.08.2026 11:01 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 11:05
Rize’de yürek yakan acı haber! Ağabeyinin ardından 10 yaşındaki minik Arif’in de cansız bedenine ulaşıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak isterken dalgalara kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki gencin ardından, denizde kaybolan 10 yaşındaki kardeşinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Rize’de yürek yakan acı haber! Ağabeyinin ardından 10 yaşındaki minik Arif’in de cansız bedenine ulaşıldı

Olay, 25 Ağustos günü Çayeli ilçesi Hüsrev Karşısı sahil kesiminde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte sahilde piknik yapan Arif Kerem Önder (10), ayaklarını suya sokmak için deniz kenarına gitti.

Rize’de yürek yakan acı haber! Ağabeyinin ardından 10 yaşındaki minik Arif’in de cansız bedenine ulaşıldı

KÜÇÜK KARDEŞİNİ KURTARMAK İÇİN SUYA ATLADI

Bu sırada küçük çocuğun dalgalara kapıldığını fark eden ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder (16), kardeşini kurtarmak amacıyla üzerini çıkartarak denize atladı.

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Rize’de yürek yakan acı haber! Ağabeyinin ardından 10 yaşındaki minik Arif’in de cansız bedenine ulaşıldı

İki kardeşin kısa sürede dalgalar arasında kaybolması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kızılay, Diyanet Vakfı ve sivil toplum kuruluşları sevk edildi.

Rize’de yürek yakan acı haber! Ağabeyinin ardından 10 yaşındaki minik Arif’in de cansız bedenine ulaşıldı

OLAY GÜNÜ AĞABEYİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay günü denizden ağır yaralı olarak çıkartılan ağabey Ahmet Ertuğrul Önder, kaldırıldığı Çayeli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Rize’de yürek yakan acı haber! Ağabeyinin ardından 10 yaşındaki minik Arif’in de cansız bedenine ulaşıldı

Denizde kaybolan 10 yaşındaki Arif Kerem Önder'in bulunması için denizden, havadan ve kıyı şeridinden yoğun ve koordineli şekilde yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde acı haber geldi.

Rize’de yürek yakan acı haber! Ağabeyinin ardından 10 yaşındaki minik Arif’in de cansız bedenine ulaşıldı

KÜÇÜK ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Küçük çocuğun cansız bedeni, Rize-Artvin Havalimanı'nın 3 mil batısında sahil güvenlik helikopteri marifetiyle havadan tespit edildi. Denizden çıkartılan cenazenin kimliği, babası Mehmet Önder tarafından teşhis edildi.

Rize’de yürek yakan acı haber! Ağabeyinin ardından 10 yaşındaki minik Arif’in de cansız bedenine ulaşıldı

Cenaze otopsi ve işlemler için morga kaldırılırken, iki kardeşin acı ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Rize’de yürek yakan acı haber! Ağabeyinin ardından 10 yaşındaki minik Arif’in de cansız bedenine ulaşıldı
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#RİZE #ÇAYELİ