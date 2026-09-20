Trend Galeri Trend Yaşam Rize’deki heyelan faciasında mahsur kalmışlardı! Evleri balçıkla dolan aile yaşadığı kabusu anlattı: ‘Büyük bir gürültüyle uyandık’

Rize’deki heyelan faciasında mahsur kalmışlardı! Evleri balçıkla dolan aile yaşadığı kabusu anlattı: ‘Büyük bir gürültüyle uyandık’

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen heyelan faciası korku dolu anlar yaşattı. İçi balçıkla dolup çatısı kayarak kullanılamaz hale gelen iki katlı evde mahsur kalan 6 kişilik aile, yakınlarının yardımıyla pencereden kurtarıldı. Dağdelen ailesi yaşadığı kabus dolu dakikaları böyle anlattı. İşte detaylar…

İHA
Giriş Tarihi: 20.09.2026 14:54 Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 14:56
Rize’deki heyelan faciasında mahsur kalmışlardı! Evleri balçıkla dolan aile yaşadığı kabusu anlattı: ‘Büyük bir gürültüyle uyandık’

Rize genelinde geçtiğimiz akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış; sel, su baskını ve heyelanlara yol açtı.

Rize’deki heyelan faciasında mahsur kalmışlardı! Evleri balçıkla dolan aile yaşadığı kabusu anlattı: ‘Büyük bir gürültüyle uyandık’

Yağışın en çok etkilediği noktalardan olan İyidere ve Pazar ilçe merkezleri balçıkla kaplanırken, her iki ilçeye giriş ve çıkışlar geçici olarak durma noktasına geldi.

Rize’deki heyelan faciasında mahsur kalmışlardı! Evleri balçıkla dolan aile yaşadığı kabusu anlattı: ‘Büyük bir gürültüyle uyandık’

EVİN İÇİ ÇAMUR VE BALÇIKLA DOLDU

Pazar ilçesine bağlı İkiztepe Mahallesi'nde yağış nedeniyle yamaçtan kopan toprak kütlesi, iki katlı bir konuta çarptı. Çarpmanın şiddetiyle binanın çatısı kayarken, evin içi çamur ve balçıkla doldu. Yapının içerisinde bulunduğu çay arazisinde yarıcı olarak çalışan Nihat ve Derya Dağdelen çifti ile 4 çocuğunun kaldığı Pank ailesine ait ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Rize’deki heyelan faciasında mahsur kalmışlardı! Evleri balçıkla dolan aile yaşadığı kabusu anlattı: ‘Büyük bir gürültüyle uyandık’

MAHSUR KALAN 6 KİŞİLİK AİLE PENCEREDEN KURTARILDI

Uykudayken gelen sesler üzerine pencereden dışarı bakan Dağdelen çifti, yoldan toprak aktığını gördü. Tehlikenin boyutunu fark ederek yardım çağrısında bulunan çiftin imdadına Derya Dağdelen'in anne ve babası ulaştı. Aile bireyleri, içeri dolan balçık nedeniyle kapısı açılamayan evin penceresinden önce 4 çocuğu, ardından anne ve babayı dışarı çıkardı. Mahalle muhtarının koordinasyonunda bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle Dağdelen ailesi güvenli bölgeye sevk edildi.

Rize’deki heyelan faciasında mahsur kalmışlardı! Evleri balçıkla dolan aile yaşadığı kabusu anlattı: ‘Büyük bir gürültüyle uyandık’

'GÜRÜLTÜYLE UYANDIK'

Olay anında ailesiyle birlikte evde olan Nihat Dağdelen, evden çıkabilmek için kayınpederi ve kayınvalidesinin kendilerinin yardıma geldiğini kaydederek, "Evde eşim ve çocuklarımla birlikte altı kişiydik. O akşam uyuyorduk, bir gürültü duyduk. Ama heyelan olduğunu bilmiyorduk. Ondan sonra dışarı çıktık, eşim dışarıdan baktı. Baktık çatı göçmüş."

Rize’deki heyelan faciasında mahsur kalmışlardı! Evleri balçıkla dolan aile yaşadığı kabusu anlattı: ‘Büyük bir gürültüyle uyandık’

"CESEDİMİZİ BİLE BULAMAZLARDI"

"Bağırdık çağırdık ama biz iki üç saat kaldık evde tabii ki bu şekil. Ondan sonra kayınpederim geldi, bizi camdan çıkardı. Heyelan olduğunu bilmiyorduk, buraya arabanın yanına çıktık, heyelan olduğunu öyle öğrendik yani. Korktuk ya, oradan enkazın altından çıkamazdık da, ölürdük de yani. Kimse de bulamazdı bizi burada" dedi.

Rize’deki heyelan faciasında mahsur kalmışlardı! Evleri balçıkla dolan aile yaşadığı kabusu anlattı: ‘Büyük bir gürültüyle uyandık’

"EVDE MAHSUR KALDILAR"

Ev sahibi Günay Pank ise haberi aldığı sırada Bursa'da olduğunu ve evde oturan aile için endişelendiğini kaydederek, "O gece büyük bir felaket yaşandı. Tabii çok büyük bir yağmur yağdı. Evde aile oturuyordu. Orada mahsur kaldılar. Gece yarısı polis ekipleri, belediye ekipleri, AFAD ekiplerini aradık."

Rize’deki heyelan faciasında mahsur kalmışlardı! Evleri balçıkla dolan aile yaşadığı kabusu anlattı: ‘Büyük bir gürültüyle uyandık’

"Ben burada değildim, Bursa'daydık, telefonla koordine ederek, burada ev içerisinde, panik halinde çocuklu aile vardı. Buradan çıkarttık. Çok şükür ölüm yok. Herhangi bir vefat yaşamadık ama ev tamamen yıkılmış durumda. Çok büyük bir afet yaşadık yani kısacası" dedi.

Rize’deki heyelan faciasında mahsur kalmışlardı! Evleri balçıkla dolan aile yaşadığı kabusu anlattı: ‘Büyük bir gürültüyle uyandık’

"150 YILLIK BİR EV BURASI"

Çocukluklarının geçtiği evi bu halde görünce üzüldüğünü sözlerine ekleyen Pank, "Çocukluğumuzun geçtiği, 100 yıllık 150 yıllık bir ev burası. Bu mahalle böyle eski bir mahalle, kadim bir mahalle. Herkesin bir yaşadığı bi ev. Şu anda hiç kimse tabii yaşayamaz, bu yıkık bir bölge. Bu bölge çok yağış alan bir bölge, alışığız deyim yerindeyse. Yine o yağışlardan biriydi diye düşündük. Fakat öyle olmadı."

Rize’deki heyelan faciasında mahsur kalmışlardı! Evleri balçıkla dolan aile yaşadığı kabusu anlattı: ‘Büyük bir gürültüyle uyandık’

"Bu sefer çok şiddetli gök gürültüsü. Yaşayanlar biliyor tabii, siz de biliyorsunuz. Çok şiddetli yağdı ve o şekilde koptu her yer. Burada yaşayan, yaşanan bir ev burası. Çay tarımının yapıldığı, halihazırda yaşanan bir yer. Çok üzülüyoruz yani çok, çok kötü bir şey yaşadık" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#RİZE #HEYELAN