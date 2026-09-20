Rize’deki heyelan faciasında mahsur kalmışlardı! Evleri balçıkla dolan aile yaşadığı kabusu anlattı: ‘Büyük bir gürültüyle uyandık’

"150 YILLIK BİR EV BURASI"



Çocukluklarının geçtiği evi bu halde görünce üzüldüğünü sözlerine ekleyen Pank, "Çocukluğumuzun geçtiği, 100 yıllık 150 yıllık bir ev burası. Bu mahalle böyle eski bir mahalle, kadim bir mahalle. Herkesin bir yaşadığı bi ev. Şu anda hiç kimse tabii yaşayamaz, bu yıkık bir bölge. Bu bölge çok yağış alan bir bölge, alışığız deyim yerindeyse. Yine o yağışlardan biriydi diye düşündük. Fakat öyle olmadı."