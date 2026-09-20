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Rize’deki heyelan faciasında mahsur kalmışlardı! Evleri balçıkla dolan aile yaşadığı kabusu anlattı: ‘Büyük bir gürültüyle uyandık’
Rize’deki heyelan faciasında mahsur kalmışlardı! Evleri balçıkla dolan aile yaşadığı kabusu anlattı: ‘Büyük bir gürültüyle uyandık’
Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen heyelan faciası korku dolu anlar yaşattı. İçi balçıkla dolup çatısı kayarak kullanılamaz hale gelen iki katlı evde mahsur kalan 6 kişilik aile, yakınlarının yardımıyla pencereden kurtarıldı. Dağdelen ailesi yaşadığı kabus dolu dakikaları böyle anlattı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 20.09.2026 14:54
Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 14:56