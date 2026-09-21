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Rize’deki sel faciasında yol ikiye bölündü! Vatandaşlar kabus dolu anları anlattı: ‘Deniz adeta üzerimize boşaldı’
Rize’deki sel faciasında yol ikiye bölündü! Vatandaşlar kabus dolu anları anlattı: ‘Deniz adeta üzerimize boşaldı’
Rize'nin İyidere ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak ve sel faciası yaşamı olumsuz etkiledi. Fıçıtaşı Mahallesi'ndeki yol ikiye bölünürken vatandaşlar kabus dolu geceyi böyle anlattı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 21.09.2026 14:49
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 15:54