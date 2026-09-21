Rize’deki sel faciasında yol ikiye bölündü! Vatandaşlar kabus dolu anları anlattı: ‘Deniz adeta üzerimize boşaldı’

'ADETA DENİZ ÜZERİMİZE BOŞALDI'



Geceyi uykusuz geçirdiklerini ve felaketin boyutunun sabah saatlerinde ortaya çıktığını belirten mahalle sakini Nurettin Kavalcı, "O gece çok aşırı, korkunç bir yağmur yağdı. Denizi aldı boşalttı bize Allah'ım. Dereler taştı, buralar komple sel oldu. Sabaha kadar nöbet tuttuk ama elimizden bir şey gelmedi, perişan olduk."