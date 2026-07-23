Trend
Galeri
Trend Yaşam
Rojin Kabaiş davasında flaş gelişme! Genç kızın telefonu İspanya’dan sonra Çin’e gönderilmişti: 6 sayfalık rapor geldi!
Rojin Kabaiş davasında flaş gelişme! Genç kızın telefonu İspanya’dan sonra Çin’e gönderilmişti: 6 sayfalık rapor geldi!
SON DAKİKA… Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in, kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü'nde cansız bedenine ulaşıldı. İncelenmek üzere Çin'e gönderilen cep telefonuyla ilgili çalışmalardan sonuç tamamlandı. Çin'den 6 sayfalık rapor geldi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 23.07.2026 14:15
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 14:20