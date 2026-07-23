Trend Galeri Trend Yaşam Rojin Kabaiş davasında flaş gelişme! Genç kızın telefonu İspanya’dan sonra Çin’e gönderilmişti: 6 sayfalık rapor geldi!

Rojin Kabaiş davasında flaş gelişme! Genç kızın telefonu İspanya’dan sonra Çin’e gönderilmişti: 6 sayfalık rapor geldi!

SON DAKİKA… Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in, kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü'nde cansız bedenine ulaşıldı. İncelenmek üzere Çin'e gönderilen cep telefonuyla ilgili çalışmalardan sonuç tamamlandı. Çin'den 6 sayfalık rapor geldi. İşte detaylar…

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 23.07.2026 14:15 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 14:20
Rojin Kabaiş davasında flaş gelişme! Genç kızın telefonu İspanya’dan sonra Çin’e gönderilmişti: 6 sayfalık rapor geldi!

Van'da, 27 Eylül 2024'te kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, 18 gün sonra yani 15 Ekim'de, kayıt yaptırdığı ve eğitim gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin hemen yanındaki Van Gölü kıyısında bulundu. Rojin Kabaiş'in cep telefonu 30 Nisan tarihinde Adalet Bakanlığı yetkilileri ile siber suçlarla mücadele ekiplerinin koordinasyonunda Çin'e gönderildi.

Rojin Kabaiş davasında flaş gelişme! Genç kızın telefonu İspanya’dan sonra Çin’e gönderilmişti: 6 sayfalık rapor geldi!

O TELEFON DAHA ÖNCE İSPANYA'YA GİTMİŞTİ

Van Baro Başkanlığı, Rojin'in incelemeye gönderilen cep telefonuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Rojin Kabaiş dosyasında, bugüne kadar açılamayan cep telefonunun içeriğinin tespiti, imajlarının alınması ve teknik incelemesinin yapılması amacıyla İspanya'ya gönderildiği bilinmektedir. Ancak gelen son raporda, cihaza tam erişim sağlanamadığı, yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtilmiştir.

Rojin Kabaiş davasında flaş gelişme! Genç kızın telefonu İspanya’dan sonra Çin’e gönderilmişti: 6 sayfalık rapor geldi!

ÇİN'DEN 6 SAYFALIK RAPOR GELDİ

Süreç kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan teknik rapor da inceleme dosyasına eklendi. Çin'de gerçekleştirilen teknik incelemelerin ardından 6 sayfalık bir rapor hazırlandı. Raporda, yapılan tüm teknik müdahalelere rağmen telefonun şifresinin çözülemediği ve cihazdaki verilere erişim sağlanamadığı belirtildi.

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Rojin Kabaiş davasında flaş gelişme! Genç kızın telefonu İspanya’dan sonra Çin’e gönderilmişti: 6 sayfalık rapor geldi!

TELEFONA ERİŞİM SAĞLANAMADI

Daha önce telefonun şifresinin çözülmesi amacıyla İspanya'da da teknik çalışmalar yürütülmüş, ancak bu girişimlerden de herhangi bir sonuç alınamamıştı.

Rojin Kabaiş davasında flaş gelişme! Genç kızın telefonu İspanya’dan sonra Çin’e gönderilmişti: 6 sayfalık rapor geldi!

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, soruşturma sürecini hızlandırmak amacıyla yeni bir teknik ekip ve Çin seçeneğini devreye sokmuştu. Soruşturma kapsamında cep telefonuna ilişkin teknik çalışmaların, yeni başvurular ve uzman incelemeleri doğrultusunda devam edebileceği ifade ediliyor.

Rojin Kabaiş davasında flaş gelişme! Genç kızın telefonu İspanya’dan sonra Çin’e gönderilmişti: 6 sayfalık rapor geldi!

ADALET BAKANLIĞINDAN O İDDİALARA YANIT

Adalet Bakanlığı, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, "Adli Tıp Kurumu tarafından Kabaiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Rojin Kabaiş davasında flaş gelişme! Genç kızın telefonu İspanya’dan sonra Çin’e gönderilmişti: 6 sayfalık rapor geldi!

FETHİ KABİR YAPILACAK

Fethi kabir işleminin kendileri için zor olduğunu belirten baba Nizamettin Kabaiş, "Değil 2 sene, arada 50 sene de geçse ben gene bu davanın peşini bırakmayacağım. Benim canıma da mal olsa ben mücadeleme devam edeceğim. Çünkü sürekli tehdit mesajları geliyor. Gönderenler kendilerince 'Biz tehdit mesajı göndersek belki bu vazgeçer' diyor, ama kesinlikle vazgeçmeyeceğim. Yani ben de ailem de çocuklarım da zor durumdayız. Bunun bir cinayet olduğu bellidir. 2 erkek DNA'sı tespit edilmişse bunun neresi intihardır? Her iki yönde de çalışma yapılıyor ama bu bir cinayettir. Kabrinin yeniden açılması tabii ki zor olacak ama belirsizlik daha zordur. Yani bir ölümün sebebi belli olmasa o daha zordur." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÇİN #ROJİN KABAİŞ #VAN