Rojin Kabaiş davasında flaş gelişme! Genç kızın telefonu İspanya’dan sonra Çin’e gönderilmişti: 6 sayfalık rapor geldi!

FETHİ KABİR YAPILACAK

Fethi kabir işleminin kendileri için zor olduğunu belirten baba Nizamettin Kabaiş, "Değil 2 sene, arada 50 sene de geçse ben gene bu davanın peşini bırakmayacağım. Benim canıma da mal olsa ben mücadeleme devam edeceğim. Çünkü sürekli tehdit mesajları geliyor. Gönderenler kendilerince 'Biz tehdit mesajı göndersek belki bu vazgeçer' diyor, ama kesinlikle vazgeçmeyeceğim. Yani ben de ailem de çocuklarım da zor durumdayız. Bunun bir cinayet olduğu bellidir. 2 erkek DNA'sı tespit edilmişse bunun neresi intihardır? Her iki yönde de çalışma yapılıyor ama bu bir cinayettir. Kabrinin yeniden açılması tabii ki zor olacak ama belirsizlik daha zordur. Yani bir ölümün sebebi belli olmasa o daha zordur." ifadelerini kullanmıştı.