Rojin Kabaiş davasında yeni talepler: Soruşturmanın seyrini değiştirecek! ’O kişi aynı anda aynı yerdeydi...’

AYNI ANDA, AYNI YERDE…

Bir şahısla ilgili tespitlerinin olduğunu belirten Karabulut, şunları kaydetti:

"Şahıs ifadesinde o yerde olmadığını söylüyor fakat elimizdeki raporda Rojin'in kaybolduğu saatlerde aynı zaman ve mekan diliminde olduğunu enlem ve boylamlarıyla tespit ettik. Bu aşamada ismini söylememiz soruşturmaya zarar verir. Bugüne kadar o mekanda olup olmadığıyla ilgili talepte bulunduk, talebimiz de kabul görmüş durumda. Sosyal medya yazışmasında Rojin kaybolmadan 15 dakika önce görüşen, aynı bazdan sinyal alan ve akabinde Instagram hesabını kapatan şahısla ilgili de suç duyurusunda bulunduk. Gözaltına alınmasını talep ettik. Bilirkişi raporu kıymetli. Rojin'in hangi dakika hangi saatte telefonda olduğu tespiti var. Hem başkalarının hem de kamera kayıtları üzerinde aynı gece itibarıyla ciddi bir hareketlilik olduğunu raporlamış ve isimler var."