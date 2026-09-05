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Rojin Kabaiş davasında yeni talepler: Soruşturmanın seyrini değiştirecek! 'O kişi aynı anda aynı yerdeydi...'
Rojin Kabaiş davasında yeni talepler: Soruşturmanın seyrini değiştirecek! 'O kişi aynı anda aynı yerdeydi...'
Van'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş (21) davasında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Soruşturmaya ilişkin yeni talepler Van Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 05.09.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 09:52