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Rojin Kabaiş otopsi sonucu çıktı mı, ölüm nedeni belli oldu mu? Rojin Kabaiş neden öldü, son durum ne?

27 Eylül'de Van'da kaybolan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in cansız bedeni 18 Ekim tarihinde Van Gölü kıyısında bulundu. Genç kızın cenazesi memleketi Diyarbakır'da toprağa verilirken konunun detayları Rojin Kabaiş otopsi sonucu çıktı mı, ölüm nedeni belli oldu mu sorusuyla araştırılıyor. 7 saat süren otopsiye ilişkin ön raporda yer alan detaylar merak ediliyor. Peki, Rojin Kabaiş neden öldü, son durum ne?

Giriş Tarihi: 18.10.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:44
Rojin Kabaiş otopsi sonucu çıktı mı, ölüm nedeni belli oldu mu? Rojin Kabaiş neden öldü, son durum ne?

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de yurttan ayrılmış, kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nde öğrenim gören genç kızın cansız bedeni 18 gün süren aramanın sonucunda okuldan 20 kilometre uzaklıkta bulundu. Ön otopsi raporunun yayınlanmasının ardından Rojin Kabaiş otopsi sonucu çıktı mı, ölüm nedeni belli oldu mu soruları yankı uyandırdı. Peki, Rojin Kabaiş neden öldü, son durum ne?

Rojin Kabaiş otopsi sonucu çıktı mı, ölüm nedeni belli oldu mu? Rojin Kabaiş neden öldü, son durum ne?

ROJİN KABAİŞ OTOPSİ SONUCU ÇIKTI MI, ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU MU?

Genç kızın 7 saat süren otopsi işlemlerinde alınan 100'e yakın örnek, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yollandı.

Boyun, diz ve kol bölümlerinde renk değişikliklerinin olduğu belirlenen Rojin'in kıyafetlerinin üzerinde olduğu, uzun süre suda kalması sebebiyle cesedinin şiştiği ve her hangi bir darba maruz kalmadığı anlaşıldı.

Rojin Kabaiş otopsi sonucu çıktı mı, ölüm nedeni belli oldu mu? Rojin Kabaiş neden öldü, son durum ne?

ROJİN KABAİŞ NEDEN ÖLDÜ?

Öte yandan ön otopsi raporuna göre, kesici ve ateşli silah yaralanmasına ilişkin bir bulguya rastlanmadı. Ayrıca herhangi bir kemik kırığı da tespit edilmedi. Raporda, Rojin'in boynunda, diz ve kolları ile göğüs ön yüzünde kanama ile uyumlu olabilecek renk değişiklikleri olduğu belirtildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, yapılan ilk bulgularda şüpheli bir duruma rastlamadıklarını, ancak uzun süreli suda kaldığı için cesette ciddi anlamda deformelerin gözlendiğini, bu nedenle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre kesin ölüm nedeninin ortaya konulacağını kaydetti.

Rojin Kabaiş otopsi sonucu çıktı mı, ölüm nedeni belli oldu mu? Rojin Kabaiş neden öldü, son durum ne?

BABASINDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA: EVLADIMA ZARAR VERMİŞLER

Rojin'in babası ise kızının intihar etmediğini cinayete kurban gittiğini açıkladı. Baba Nizamettin Kabaiş'in sözleri kafaları karıştırdı:

Rojin bir gece boyunca yurda gitmedi, öbür gün saat 12'ye çeyrek kala beni aradılar.

Diyor 'çocuğun gelmemiş'. Benim haberim nasıl olsun çocuğumun gelip gelmediğinden. Kenarda tel örgü yoktu, kamera yoktu, ışık yoktu. Çocuk demiş ki; 'Gideceğim biraz çakıl taşı toplayacağım' Benim tahminim serseriler orada görmüşler, çocuğuma zarar vermişler. İnşallah bunu yapanları en yakın zamanda bulup en ağır ceza neyse onlara versinler. Hatta idam etsinler onları.

Zararsız küçücük Rojin'den ne istediler. Rojin'in kime ne zararı vardı ki? Niye böyle yaptılar. 24 kilometre uzağa gece o çocuk tek başına gitmez. Ben orayı görmedim. Yurdun yanındaki göl derin değil. Eğer gitselerdi orada boğulma tehlikesi yoktu. 50 kilometre dalgıçlar ileri gidiyor, daha bir karıştı.

Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka. Tek başına oraya gitmez. Oradan suya girse de oraya kadar gitmez. Bir vahşet vardır. Birileri mutlaka yapmış. Ben devletten bunu istiyorum. Bu vahşeti yapanları en yakın zamanda ortaya çıkarsınlar. Cezaları da idam olsun. Bir daha da Rojinler gitmesin. Acılara son verelim. Çocuklardan, kadınlardan ne istiyorlar?

Rojin Kabaiş otopsi sonucu çıktı mı, ölüm nedeni belli oldu mu? Rojin Kabaiş neden öldü, son durum ne?

NE OLMUŞTU?

Acının adresi bu kez Van'dı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

Arkadaşlarına "Çakıl taşı toplayacağım" diyen Rojin'nden bir daha haber alınamadı.

Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, kaybolduktan 18 gün sonra, kaybolduğu sahilden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi sahilinde, bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu.

Ankay'ın ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Rojin'in cansız bedeni alınıp Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanındaki Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından Rojin'in cenazesi, sabaha karşı ailesine teslim edilip memleketi Diyarbakır'a gönderilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, Van Cumhuriyet Savcılığı tarafından Rojin Kabaiş'e ait dosyaya gizlilik kararı verildiğini, ön otopsi raporunun da gizlilik kararı gerekçesiyle aileye ve kendilerine verilmediğini söyledi. Rojin'in vücudundan alınan 100'e yakın numunenin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini açıkladı.

Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi.

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