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Romanya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri canlı yayın bilgisi

Romanya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevabı belli oldu. 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü mücadelesine çıkacak olan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Cluj-Napoca'da ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Kritik parke mücadelesini şifresiz izlemek isteyen sporseverler canlı yayın saatine odaklandı.

Giriş Tarihi: 14.09.2026 11:08 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 11:11
Romanya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri canlı yayın bilgisi

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası (CEV EuroVolley) grup aşamasındaki dördüncü karşılaşmasında ev sahibi Romanya ile karşı karşıya geliyor. D Grubu'nda üst tura çıkma mücadelesini doğrudan etkileyecek bu zorlu randevu öncesinde Filenin Efeleri'nin maç takvimi, yayıncı kuruluşu ve karşılaşmanın başlama saati voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Romanya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri canlı yayın bilgisi

ROMANYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D Grubu dördüncü maçı kapsamındaki Romanya - Türkiye karşılaşması 14 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak.

Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde yer alan BT Arena'da gerçekleştirilecek dev mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de başlama düdüğü ile start alacak.

Romanya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri canlı yayın bilgisi

FİLENİN EFELERİ ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Filenin Efeleri'nin Romanya karşısındaki kritik grup mücadelesi TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak sporseverlerle buluşacak.

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Romanya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri canlı yayın bilgisi

FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ: GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

A Milli Erkek Voleybol Takımımızın 2026 Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda oynadığı ve oynayacağı karşılaşmaların tam fikstürü şu şekildedir:

10 Eylül 2026: Türkiye 1 - 3 Almanya

12 Eylül 2026: Fransa 3 - 0 Türkiye

13 Eylül 2026: İsviçre 0 - 3 Türkiye

14 Eylül 2026 (TSİ 20.00): Romanya - Türkiye

16 Eylül 2026 (TSİ 18.00): Türkiye - Letonya

Romanya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri canlı yayın bilgisi
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör