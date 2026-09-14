Romanya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri canlı yayın bilgisi

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası (CEV EuroVolley) grup aşamasındaki dördüncü karşılaşmasında ev sahibi Romanya ile karşı karşıya geliyor. D Grubu'nda üst tura çıkma mücadelesini doğrudan etkileyecek bu zorlu randevu öncesinde Filenin Efeleri'nin maç takvimi, yayıncı kuruluşu ve karşılaşmanın başlama saati voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor.