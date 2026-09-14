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Romanya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri canlı yayın bilgisi
Romanya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri canlı yayın bilgisi
Romanya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevabı belli oldu. 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü mücadelesine çıkacak olan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Cluj-Napoca'da ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Kritik parke mücadelesini şifresiz izlemek isteyen sporseverler canlı yayın saatine odaklandı.
Giriş Tarihi: 14.09.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 11:11