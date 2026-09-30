Rotten Tomatoes açıkladı: “Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi” listesinde zirve el değiştirdi

12. Sinners (2025) – Tomatometer: %97

1930'ların Jim Crow döneminde, karanlık geçmişlerini geride bırakmaya çalışan ikiz kardeşler (Michael B. Jordan), yeni bir başlangıç yapmak için doğup büyüdükleri kasabaya geri dönerler.

Ancak kasabada onları bekleyen şey sadece ırkçı ve acımasız bir geçmiş değil, aynı zamanda hava karardığında ortaya çıkan ve kasabayı esir alan çok daha büyük, kadim ve karanlık bir kötülüktür.