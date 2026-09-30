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Rotten Tomatoes açıkladı: “Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi” listesinde zirve el değiştirdi
Rotten Tomatoes açıkladı: “Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi” listesinde zirve el değiştirdi
Sinema dünyası şokta! Rotten Tomatoes eleştirmenlerinin oylarıyla belirlenen "Tüm Zamanların En İyi 200 Korku Filmi" listesinde, yıllardır zirveyi kimseye bırakmayan o kült yapım tahtından indirildi. İşte sinema tarihini değiştiren yeni lider ve güncel ilk 20 film...
Giriş Tarihi: 30.09.2026 14:52
Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 14:53