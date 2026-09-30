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Rotten Tomatoes açıkladı: “Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi” listesinde zirve el değiştirdi

Sinema dünyası şokta! Rotten Tomatoes eleştirmenlerinin oylarıyla belirlenen "Tüm Zamanların En İyi 200 Korku Filmi" listesinde, yıllardır zirveyi kimseye bırakmayan o kült yapım tahtından indirildi. İşte sinema tarihini değiştiren yeni lider ve güncel ilk 20 film...

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Giriş Tarihi: 30.09.2026 14:52 Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 14:53
Rotten Tomatoes açıkladı: Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi listesinde zirve el değiştirdi

Sinema tutkunlarının yol haritası kabul edilen Rotten Tomatoes, "Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi" listesini baştan aşağı değiştirdi. Listenin güncellenmesiyle birlikte, uzun yıllardır birinci sırada görmeye alıştığımız efsanevi başyapıt yerini beklenmedik bir filme kaptırdı. Eleştirmenlerden tam not alarak listenin yeni kralı olan o yapım ve listenin geri kalanındaki büyük sürprizler, sinema camiasında tartışmaların fitilini ateşledi.

Rotten Tomatoes açıkladı: Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi listesinde zirve el değiştirdi

Listede dikkat çeken en büyük detay, ilk 3 sıranın uluslararası ve bağımsız yapımlardan oluşması.

İşte izleyicide derin izler bırakan en iyi 200 korku filmi listesinden ilk 20 yapım;

Rotten Tomatoes açıkladı: Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi listesinde zirve el değiştirdi

20. Eyes Without a Face (1960) – Tomatometer: %97

Geçirdiği korkunç bir araba kazasında kızının yüzünün tanınmayacak şekilde tahrip olmasına neden olan ünlü bir cerrah, yaşadığı suçluluk duygusuyla kontrolden çıkar.

Kızına yeni bir yüz kazandırmak isteyen doktor, sadık asistanıyla birlikte genç kadınları kaçırarak yüzlerini canlı canlı kızına nakletmeye çalışır. Yüzü tamamen sarılı, maskeyle yaşamak zorunda kalan genç kızın yaşadığı kimlik karmaşası ve doktorun takıntılı sadizmi, fransız sinemasının en şiirsel ama bir o kadar da tüy ürpertici klasiğini yaratır.

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Rotten Tomatoes açıkladı: Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi listesinde zirve el değiştirdi

19. Nosferatu (1922) – Tomatometer: %97

Bram Stoker'ın Dracula romanının sessiz sinema dönemindeki bu gayriresmi uyarlamasında, emlak komisyoncusu Hutter, Transilvanya'daki şatosunda yaşayan Kont Orlok ile ev satışı üzerine anlaşmak için yola çıkar.

Ancak Kont Orlok'un aslında insan kanıyla beslenen bir vampir olduğunu fark etmesi uzun sürmez. Kont Orlok, Hutter'ın genç ve güzel eşi Ellen'ın fotoğrafını gördükten sonra arkasında veba ve ölüm bırakarak şehre doğru yola çıkar.

Rotten Tomatoes açıkladı: Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi listesinde zirve el değiştirdi

18. Rosemary's Baby (1968) – Tomatometer: %97

Aktör olan eşi Guy ile birlikte New York'ta kasvetli ve geçmişi tuhaf dedikodularla dolu bir apartman dairesine taşınan Rosemary, kısa süre sonra hamile kalır.

Ancak yan dairedeki yaşlı ve aşırı ilgili komşularının tuhaf davranışları, kocasının aniden parlayan kariyeri ve hamileliği boyunca yaşadığı sıra dışı fiziksel ağrılar, Rosemary'de paranoit bir şüphe uyandırır. Genç kadın, doğuracağı bebeğin arkasında satanist bir tarikatın olduğunu düşünmeye başlar.

Rotten Tomatoes açıkladı: Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi listesinde zirve el değiştirdi

17. Halloween (1978) – Tomatometer: %97

1963 yılının Cadılar Bayramı gecesinde, 6 yaşındaki Michael Myers 17 yaşındaki ablasını acımasızca katleder ve akıl hastanesine yatırılır.

Aradan geçen 15 yılın ardından, yine bir Cadılar Bayramı öncesinde hastaneden kaçarak doğduğu kasaba Haddonfield'a geri döner. Yüzünde ruhsuz beyaz bir maskeyle sokaklarda dolaşan Michael, lise öğrencisi Laurie Strode ve arkadaşlarını hedef alırken, doktoru Loomis ise bu somut kötülüğü durdurmak için zamanla yarışır.

Rotten Tomatoes açıkladı: Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi listesinde zirve el değiştirdi

16. Tigers Are Not Afraid (2017) – Tomatometer: %97

Meksika'daki acımasız uyuşturucu savaşlarının gölgesinde geçen filmde, annesi çeteler tarafından kaçırılan yetim ve küçük Estrella'nın hikayesi anlatılıyor. Yıldızlardan üç dilek dileme hakkı olduğuna inanan Estrella, sokaklarda hayatta kalmaya çalışan diğer kimsesiz çocuklara katılır.

Bir yandan çetelerin gerçek şiddetinden kaçarlarken diğer yandan Estrella'nın dilekleriyle peşlerine takılan masalsı ve tekinsiz hayaletlerle yaşamak zorundadırlar.

Rotten Tomatoes açıkladı: Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi listesinde zirve el değiştirdi

15. King Kong (1933) – Tomatometer: %97

Hırslı bir film yapımcısı, son projesini çekmek için bir film ekibi ve güzel oyuncu Ann Darrow ile birlikte haritalarda yer almayan gizemli "Kafatası Adası"na yolculuk eder.

Adaya ulaştıklarında yerliler Ann'i kaçırır ve adanın koruyucusu olan devasa goril Kong'a kurban olarak sunar. Ekip kadim yaratıkla dolu adada Ann'i kurtarmaya çalışırken, yapımcı Kong'u canlı yakalayıp New York'ta sergileme kararı alır.

Rotten Tomatoes açıkladı: Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi listesinde zirve el değiştirdi

14. Psycho (1960) – Tomatometer: %97

Patronunun 40 bin dolarını çalarak sevgilisiyle yeni bir hayat kurmak için kaçan Marion Crane, şiddetli bir yağmur gecesinde gözlerden uzak Bates Motel'e sığınır.

Moteli işleten, annesinin baskısı altında ezilen çekingen ve tuhaf genç Norman Bates ile tanışır. Ancak otelde geçireceği bu tek gece, sinema tarihinin en ikonik ve beklenmedik cinayet/psikoz hikayelerinden birine dönüşecektir.

Rotten Tomatoes açıkladı: Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi listesinde zirve el değiştirdi

13. Jaws (1975) – Tomatometer: %97

Amity adasındaki küçük bir tatil beldesi, turizm sezonunun tam ortasında insan yiyen devasa bir beyaz köpekbalığının hedefi haline gelir.

Belediye başkanının ekonomi bozulmasın diye plajları kapatmaması üzerine sahil güvenlik şefi Brody, tecrübeli bir deniz biyoloğu ve korkusuz bir balıkçıyla birlikte denize açılarak açık sularda bu devasa avcıyla ölümcül bir savaşa girişir.

Rotten Tomatoes açıkladı: Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi listesinde zirve el değiştirdi

12. Sinners (2025) – Tomatometer: %97

1930'ların Jim Crow döneminde, karanlık geçmişlerini geride bırakmaya çalışan ikiz kardeşler (Michael B. Jordan), yeni bir başlangıç yapmak için doğup büyüdükleri kasabaya geri dönerler.

Ancak kasabada onları bekleyen şey sadece ırkçı ve acımasız bir geçmiş değil, aynı zamanda hava karardığında ortaya çıkan ve kasabayı esir alan çok daha büyük, kadim ve karanlık bir kötülüktür.

Rotten Tomatoes açıkladı: Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi listesinde zirve el değiştirdi

11. Ringu (1998) – Tomatometer: %98

İzleyen kişinin 7 gün sonra gizemli bir şekilde ölmesine neden olan lanetli bir kaset efsanesi kulaktan kulağa yayılır. Yeğeninin bu kasedi izledikten hemen sonra aniden ölmesi üzerine olayı araştırmaya başlayan gazeteci Reiko, kasedi bulup kendisi de izler.

Ölümcül geri sayım başlarken Reiko, eski eşinin de yardımıyla lanetin kökenine inmek ve kuyunun dibinde yatan korkunç gerçekle yüzleşmek zorundadır.

Rotten Tomatoes açıkladı: Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi listesinde zirve el değiştirdi

10. Vampyr (1932) – Tomatometer: %98

Genç bir gezgin olan Allan Gray, Fransa'nın ıssız bir köyündeki tekinsiz bir hana konaklamaya gelir. Gecenin karanlığında beliren gölgeler, canlı gibi hareket eden heykeller ve nedensiz ölümler Gray'i rüya ile gerçek arasındaki çizginin kaybolduğu bir kabusa çeker. Gezgin, köydeki genç bir kızı hedef alan kadim bir vampirin ve onun tarikatının izini sürmek zorundadır.

Rotten Tomatoes açıkladı: Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi listesinde zirve el değiştirdi

9. Bride of Frankenstein (1935) – Tomatometer: %98

İkonik yaratığın yıkıcı saldırısından sağ kurtulan Dr. Frankenstein, yarattığı dehşetten uzak durmak istese de çılgın bilim insanı Dr. Pretorius tarafından şantajla tekrar laboratuvara sokulur.

Amaç bu kez tek başına olan Canavar'a eş kadın bir yaratık tasarlamaktır. Ancak doğanın ve yaşamın sınırlarını zorlayan bu ikinci deney, kontrol edilemez bir felaketle sonuçlanacaktır.

Rotten Tomatoes açıkladı: Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi listesinde zirve el değiştirdi

8. The Loved Ones (2009) – Tomatometer: %98

Lise son sınıf öğrencisi Brent, okulun sessiz sakin kızı Lola'nın mezuniyet balosu davetini reddedip sevgilisiyle gitmeyi seçer. Ancak Lola bu reddedilmeyi kabul etmez.

Babasıyla birlikte Brent'i kaçırıp evlerinin mutfağını sadistçe tasarlanmış bir pembe baloya dönüştürürler; genç adam hayatta kalmak için akıl almaz işkencelere direnmek zorundadır.

Rotten Tomatoes açıkladı: Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi listesinde zirve el değiştirdi

7. Host (2020) – Tomatometer: %98

Karantina döneminde evlerine kapanan altı arkadaş, vakit geçirmek için bir ruh çağırma seansı düzenlemeye karar verir. Bir medyum eşliğinde Zoom üzerinden bağlanan grup, işi geyiğe vurup kurallara uymayınca kontrolü kaybeder.

Ekranın diğer tarafındaki ruh evlerine sızar ve gruptakiler kendi odalarında teker teker avlanırken dehşete canlı yayında tanıklık ederler.

Rotten Tomatoes açıkladı: Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi listesinde zirve el değiştirdi

6. Let the Right One In (2008) – Tomatometer: %98

1982 İsveç'inde, karla kaplı bir banliyöde yaşayan 12 yaşındaki Oskar, okulda sürekli acımasızca zorbalığa uğrayan yalnız bir çocuktur. Yan daireye taşınan ve sadece geceleri dışarı çıkan gizemli yaşıtı Eli ile tanışması hayatını değiştirir.

Şehirde vahşi cinayetler işlenirken Oskar, yeni arkadaşının insan kanıyla beslenen bir vampir olduğunu öğrenir; aralarında tehlikeli ama derin bir bağ kurulur.

Rotten Tomatoes açıkladı: Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi listesinde zirve el değiştirdi

5. The Babadook (2014) – Tomatometer: %98

Eşini kaybettiği trajik kazadan beri tek başına oğlunu büyütmeye çalışan Amelia, çocuğunun gece canavarları korkusuyla boğuşmaktadır. Bir gece evde kaynağı belirsiz "Mister Babadook" adında gizemli bir çocuk kitabı bulurlar.

Kitabın okunmasıyla birlikte evde karanlık olaylar baş gösterir; ancak asıl canavar dışarıda değil, annenin bastırdığı kederinde ve zihninin karanlık köşelerindedir.

Rotten Tomatoes açıkladı: Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi listesinde zirve el değiştirdi

4. Get Out (2017) – Tomatometer: %98

Siyahi bir genç olan Chris, beyaz kız arkadaşının ailesiyle tanışmak üzere onların gözlerden uzak lüks malikanesine gider. Başta ailenin aşırı misafirperverliğini ırkçı bir gerginliği örtme çabası olarak görse de, zamanla kasabadaki siyahi insanların tuhaf ve tepkisiz davranışları dikkatini çeker.

Katıldığı bir hafta sonu partisinde, bu misafirperverliğin arkasında yatan korkunç ve zihin dondurucu gerçeği keşfeder.

Rotten Tomatoes açıkladı: Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi listesinde zirve el değiştirdi

3. The Wailing (2016) – Tomatometer: %99

Güney Kore'nin huzurlu bir dağ kasabasına gizemli bir yabancının taşınmasıyla birlikte, kasaba halkı arasında vahşi bir cinayet silsilesi ve vücudu çürüten garip bir hastalık yayılır.

Olayı araştıran polis memuru, kendi kızı da aynı belirtileri göstermeye başlayınca çaresiz kalır.

Rotten Tomatoes açıkladı: Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi listesinde zirve el değiştirdi

2. Under the Shadow (2016) – Tomatometer: %99

1980'lerin Tahran'ında, İran-Irak savaşının gölgesinde geçen filmde bir anne ve kızı, füze saldırıları altındaki binalarında mahsur kalır.

Komşuları şehri terk ederken binaya düşen patlamamış bir füze, beraberinde yıkım değil karanlık bir kehanet getirir. Anne, bir yandan savaşın dehşetinden küçük kızını korumaya çalışırken diğer yandan rüzgarla gelen tekinsiz Cin efsanesiyle tek başına savaşır.

Rotten Tomatoes açıkladı: Tüm Zamanların En İyi 20 Korku Filmi listesinde zirve el değiştirdi

1. His House (2020) – Tomatometer: %100

Savaşın yakıp yıktığı Güney Sudan'dan kaçarak İngiltere'ye sığınan genç bir çift, hükümetin kendilerine tahsis ettiği kasvetli ve bakımsız bir evde yaşamaya zorlanır.

Ancak tehlike geride kalmamıştır; çift, hem geçmişte bıraktıkları trajedinin vicdan azabıyla hem de yeni evlerinin duvarları arasında saklanan ve onları yutmak isteyen tekinsiz bir varlıkla yüzleşmek zorunda kalır.