Saatlerce ovalamaya son! Mutfaktaki o malzemelerle bardaklar pırıl pırıl oluyor

KARBONAT MACUNU

Fincanların ve bardakların dibine işleyen, süngerle ovalamakla geçmeyen koyu renkli çay ve kahve izleri için en güçlü silah karbonattır. Karbonatı çok az miktarda suyla karıştırarak yoğun bir macun kıvamına getirin. Hazırladığınız bu macunu lekeli bölgelere sürüp yaklaşık 10 dakika kadar bekletin. Ardından süngerle çok fazla bastırmadan, nazik hareketlerle ovaladığınızda lekenin anında yok olduğunu göreceksiniz.