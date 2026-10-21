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Saatlerce ovalamaya son! Mutfaktaki o malzemelerle bardaklar pırıl pırıl oluyor

Gündelik yaşamda sıkça kullandığımız bardaklar, zamanla sudaki kireç ve çay-kahve tortuları nedeniyle matlaşarak eski parlaklığını kaybeder. Bulaşık makinesinden çıksa dahi pusu gitmeyen mutfak eşyalarını kimyasallarla saatlerce ovmak zorunda değilsiniz. İşte evdeki doğal malzemelerle bardakları eski parlaklığına kavuşturan pratik yöntemler ve tüyolar!

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 21.10.2026 09:08 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 09:16
Saatlerce ovalamaya son! Mutfaktaki o malzemelerle bardaklar pırıl pırıl oluyor

Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan bardaklar, zamanla kirliymış gibi görünen puslu bir tabakayla kaplanır. Ancak bu bardakları mutfağımızda bulunan birkaç doğal içerikle dakikalar içinde pürüzsüz ve hijyenik bir hale getirmek mümkün.

Saatlerce ovalamaya son! Mutfaktaki o malzemelerle bardaklar pırıl pırıl oluyor

Bulaşık makinesinden çıksa bile puslu görünen bu mutfak eşyalarını çöpe atmak ya da pahalı temizlik ürünleriyle saatlerce ovalamak zorunda değilsiniz. Evde uygulayabileceğiniz birkaç doğal ve pratik yöntemle tüm bardaklarınızı pürüzsüz bir şeffaflığa ve hijyene kavuşturabilirsiniz.

Saatlerce ovalamaya son! Mutfaktaki o malzemelerle bardaklar pırıl pırıl oluyor

BULUTLU GÖRÜNÜME KESİN ÇÖZÜM

Eğer cam bardaklarınızda bir türlü geçmeyen puslu ve mat bir tabaka varsa, çözümü mutfağınızdaki beyaz sirkede saklı. Bir kabın içerisine ılık su doldurun ve üzerine bol miktarda beyaz sirke ilave edin.

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Saatlerce ovalamaya son! Mutfaktaki o malzemelerle bardaklar pırıl pırıl oluyor

Matlaşan bardaklarınızı hazırladığınız bu karışımın içinde yaklaşık 10 ila 30 dakika arasında bekletin. Süre sonunda bardakları çıkardığınızda o inatçı mat tabakanın kendiliğinden akıp gittiğine ve camın eski canlılığına kavuştuğuna tanık olacaksınız.

Saatlerce ovalamaya son! Mutfaktaki o malzemelerle bardaklar pırıl pırıl oluyor

KARBONAT MACUNU

Fincanların ve bardakların dibine işleyen, süngerle ovalamakla geçmeyen koyu renkli çay ve kahve izleri için en güçlü silah karbonattır. Karbonatı çok az miktarda suyla karıştırarak yoğun bir macun kıvamına getirin. Hazırladığınız bu macunu lekeli bölgelere sürüp yaklaşık 10 dakika kadar bekletin. Ardından süngerle çok fazla bastırmadan, nazik hareketlerle ovaladığınızda lekenin anında yok olduğunu göreceksiniz.

Saatlerce ovalamaya son! Mutfaktaki o malzemelerle bardaklar pırıl pırıl oluyor

Önemli Uyarı: İşlem sırasında yüzeyin çizilmemesi için kesinlikle aşırı güç uygulamadan ve sert tellere başvurmadan dairesel hareketlerle temizlik yapmalısınız.

Saatlerce ovalamaya son! Mutfaktaki o malzemelerle bardaklar pırıl pırıl oluyor

PORSELENLERDEKİ SARARMALARI SÖKÜP ATIYOR

Özellikle porselen fincanlarda zamanla oluşan sararmalar ve biriken mineral kalıntıları için limon tuzu doğal bir kurtarıcıdır. Sıcak suyun içerisine bir miktar limon tuzu atarak eritin ve sararan kaplarınızı bu suda beklemeye bırakın.

Saatlerce ovalamaya son! Mutfaktaki o malzemelerle bardaklar pırıl pırıl oluyor

Limonun yapısında bulunan doğal asit, yüzeye yerleşmiş mineral birikintilerini parçalayarak en eski kalıntıları bile tamamen söküp atar ve pürüzsüz bir parlaklık sağlar.

Saatlerce ovalamaya son! Mutfaktaki o malzemelerle bardaklar pırıl pırıl oluyor

LEKE OLUŞUMUNU ENGELLEMENİN YOLLARI VE SAKLAMA KOŞULLARI

Bardakların uzun süre temiz kalmasını sağlamak, doğru kullanım alışkanlıklarıyla başlar. Kullanım sonrasında çay ve kahve bardaklarını bekletmeden hemen yıkamak büyük önem taşır; çünkü bekleyen kalıntılar zamanla yüzeye işleyerek çıkarılması zor lekelere dönüşür.

Saatlerce ovalamaya son! Mutfaktaki o malzemelerle bardaklar pırıl pırıl oluyor

Ayrıca yıkama biter bitmez kendi kendine kurumaya bırakmak su lekelerine davetiye çıkaracağından, bardakları hemen bir mikrofiber bez yardımıyla kurulamak kristal parlaklığını kalıcı hale getirir. Son olarak, bardaklarınızı sakladığınız dolapların hava alabilen ortamlarda olması nem kaynaklı matlaşma sorunlarının da önüne geçecektir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör