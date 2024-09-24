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SABAH o örgütün korkunç hikayesine ulaştı! Adam öldürene "Filthy few" Bomba son anda fark edildi...

Almanya'nın Köln şehrine bağlı Ostheim bölgesi bu sabah korkunç bir patlamayla uyandı. Davide K. isimli Alman vatandaşına ait 100 bin euroluk otomobil, park halindeyken biranda alev yumağına döndü. Yangını müdahale eden itfaiye ekibi aracın altında patlamaya hazır bir el bombası bulurken, polis yaptığı araştırmada saldırı emrinin Kafes 28 operasyonuyla gözaltına alınan Cehennem Melekleri'nin iki numaralı adamı "Başkan" lakaplı Erkan A. tarafından "kıskançlık krizi" yüzünden verildiğini belirledi. Sabah, örgütte sadece adam öldürenlere verilen "Filthy few" ünvanını alan Başkan lakaplı Erkan A.'nın yasadışı hikayesine ulaştı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 24.09.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 14:57
SABAH o örgütün korkunç hikayesine ulaştı! Adam öldürene Filthy few Bomba son anda fark edildi...

Erkan A., Almanya'nın korkulu rüyası haline gelen motosiklet çetesi Hells Angels'in (Cehennem Melekleri) Köln sorumlusuydu. İddiaya göre 2015 yılında 5 kişilik bir Arnavut çetesi, Hells Angels üyelerinin işlettiği Bonner Strasse'deki "Hangover" nargile barındaki ATM'lerden 6000 euro çaldı...

SABAH o örgütün korkunç hikayesine ulaştı! Adam öldürene Filthy few Bomba son anda fark edildi...

Bu duruma sinirlenen çete lideri Erkan A., arkadaşlarıyla beraber, Arnavut çetesinin takıldığı Nippes'teki "No Name" barına silahlı saldırı düzenledi.

SABAH o örgütün korkunç hikayesine ulaştı! Adam öldürene Filthy few Bomba son anda fark edildi...

Çıkan çatışmada soygunu gerçekleştiren bir Arnavut vatandaşı hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.

SABAH o örgütün korkunç hikayesine ulaştı! Adam öldürene Filthy few Bomba son anda fark edildi...

TÜRKİYE'YE KAÇTI

Saldırının hemen ardından Erkan A. ve İbrahim K.'nın Türkiye'ye kaçtığı tespit edilirken, Aykut K. (33) cinayete iştirakten 12 yıl, Yasin S. (31) ise yardım ve yataklıktan dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SABAH o örgütün korkunç hikayesine ulaştı! Adam öldürene Filthy few Bomba son anda fark edildi...

Ömer P. (34), ölümle sonuçlanan yaralamaya yardım ve yataklık suçundan 5,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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