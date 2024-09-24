SABAH o örgütün korkunç hikayesine ulaştı! Adam öldürene "Filthy few" Bomba son anda fark edildi...

TÜRKİYE'YE KAÇTI



Saldırının hemen ardından Erkan A. ve İbrahim K.'nın Türkiye'ye kaçtığı tespit edilirken, Aykut K. (33) cinayete iştirakten 12 yıl, Yasin S. (31) ise yardım ve yataklıktan dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.