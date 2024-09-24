SABAH o örgütün korkunç hikayesine ulaştı! Adam öldürene "Filthy few" Bomba son anda fark edildi...
Almanya'nın Köln şehrine bağlı Ostheim bölgesi bu sabah korkunç bir patlamayla uyandı. Davide K. isimli Alman vatandaşına ait 100 bin euroluk otomobil, park halindeyken biranda alev yumağına döndü. Yangını müdahale eden itfaiye ekibi aracın altında patlamaya hazır bir el bombası bulurken, polis yaptığı araştırmada saldırı emrinin Kafes 28 operasyonuyla gözaltına alınan Cehennem Melekleri'nin iki numaralı adamı "Başkan" lakaplı Erkan A. tarafından "kıskançlık krizi" yüzünden verildiğini belirledi. Sabah, örgütte sadece adam öldürenlere verilen "Filthy few" ünvanını alan Başkan lakaplı Erkan A.'nın yasadışı hikayesine ulaştı.
Giriş Tarihi: 24.09.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 14:57