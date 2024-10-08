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“Arkadaş değiliz” demişti! Siber zorba Deha Tuzcu'yla arkadaşlığı nedeniyle linç edilen Berkcan Güven'in mesajları ifşa edildi!

Geçtiğimiz günlerde Discord isimli sosyal medya platformu üzerinden kız çocuklarına siber zorbalık ve taciz iddialarıyla gündeme gelen panelin sahibi olduğu iddia edilen Deha Tuzcu olayının gündeme geldi. Vatandaşların tepkisi çığ gibi büyürken bu linç kampanyasından Youtuber Berkcan Güven'de nasibini aldı. Deha Tuzcu ile yakın oldukları bilinen Berkcan Güven olayların akabinde "Arkadaş değiliz, sadece 1-2 kez bir araya geldik." açıklamalarında bulundu. Dikkatli ve duyarlı sosyal medya kullanıcıları ikilinin yakın ve samimi görüntülerini gün yüzüne çıkartırken Deha Tuzcu Berkcan Güven ile olan konuşmalarını ifşa etti.

Giriş Tarihi: 08.10.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:49
Arkadaş değiliz demişti! Siber zorba Deha Tuzcu’yla arkadaşlığı nedeniyle linç edilen Berkcan Güven’in mesajları ifşa edildi!

Bir zamanların popüler sosyal medya platformu Vine üzerinden şöhreti yakalayan Berkcan Güven ile kadın bedenini metalaştıran, suç ve yasaklı maddeye özendiren rap şarkıların sahibi Deha Tuzcu "Discord" skandalıyla gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Hayatına yurt dışında devam eden sosyal medya fenomeni ve rapçi unvanlarıyla tanınan Deha Tuzcu'nun da Discord uygulamasındaki kız çocuklarını taciz eden panelin sahibi olduğu iddia edilince tepkiler çığ gibi büyüdü. Tuzcu ile yakın arkadaşlığı bilinen Berkcan Güven daha sonra açıklama yaparak "Bunların asla arkasında değilim. Bu muhabbetlerle hiçbir ilişiğim yok" ifadelerinde bulundu.

Arkadaş değiliz demişti! Siber zorba Deha Tuzcu’yla arkadaşlığı nedeniyle linç edilen Berkcan Güven’in mesajları ifşa edildi!

DİSCORD ÜZERİNDEN KIZ ÇOCUKLARINA TEHDİT VE ŞANTAJ!

Semih Çelik cinayetlerinin ardından sosyal medyada Deha Tuzcu isimli sosyal medya fenomeni/rapçinin Discord isimli platformda örgütlenerek kız çocuklarını taciz eden panelin sahibi olduğu iddiası ortaya atıldı. Henüz reşit olmayan onlarca çocuğun ifşaatlarıyla kamuoyunda tepkiler çığ gibi büyüdü ve olayın ardındaki diğer isimlerde tek tek ortaya çıkartıldı.

Arkadaş değiliz demişti! Siber zorba Deha Tuzcu’yla arkadaşlığı nedeniyle linç edilen Berkcan Güven’in mesajları ifşa edildi!

SÖZDE SADECE 1-2 KEZ GÖRÜŞMÜŞLER!

Siber zorba ve sapkın panelin Discord üzerinde başlattığı şantaj ve tehdit hareketlerinin başı olarak gösterilen Deha Tuzcu ile birlikte gündeme Youtuber Berkcan Güven de geldi.Olayların patlak vermesinin hemen ardından Berkcan Güven 1 milyon takipçili Instagram hesabını kapattı. Başlatılan linç kampanyalarının ardından açıklama yapan Güven "Arkadaş değildik, sadece 1- 2 kez bir araya geldik. Bunların asla arkasında değilim. Bu muhabbetlerle hiçbir ilişiğim yok." açıklamalarında bulundu. Sosyal medyayı aktif kullanan duyarlı kullanıcılar ikilinin çok yakın ve samimi olduğu görüntüleri servis ederek açıklamaları tiye aldı.

Arkadaş değiliz demişti! Siber zorba Deha Tuzcu’yla arkadaşlığı nedeniyle linç edilen Berkcan Güven’in mesajları ifşa edildi!

LİNÇLERE İSYAN ETTİ!

Sosyal medyada giderek büyüyen tepkilere rağmen Berkcan Güven, haksız suçlamalarla mücadele edeceğini ve kariyerini bu tür iftiralarla bitirmeye çalışanlara karşı direnmeye devam edeceğini vurguladı. Yayınlanan tüm görüntülerin, videoların ve ses kayıtlarının photoshop ve kurgu olduğunu iddia eden Güven sosyal medya kullanıcılarını inandıramadı.

Arkadaş değiliz demişti! Siber zorba Deha Tuzcu’yla arkadaşlığı nedeniyle linç edilen Berkcan Güven’in mesajları ifşa edildi!

DEHA TUZCU'DAN DOSTUNA CEVAP GECİKMEDİ!

Sapkın panelin başı olarak iddia edilen Deha Tuzcu Berkcan Güven'in arkadaş değiliz iddialarına "Delikanlılık bir yere kadarmış." diyerek ikilinin WhatsApp konuşmalarını ifşalayarak cevap verdi.

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