“Arkadaş değiliz” demişti! Siber zorba Deha Tuzcu'yla arkadaşlığı nedeniyle linç edilen Berkcan Güven'in mesajları ifşa edildi!

Geçtiğimiz günlerde Discord isimli sosyal medya platformu üzerinden kız çocuklarına siber zorbalık ve taciz iddialarıyla gündeme gelen panelin sahibi olduğu iddia edilen Deha Tuzcu olayının gündeme geldi. Vatandaşların tepkisi çığ gibi büyürken bu linç kampanyasından Youtuber Berkcan Güven'de nasibini aldı. Deha Tuzcu ile yakın oldukları bilinen Berkcan Güven olayların akabinde "Arkadaş değiliz, sadece 1-2 kez bir araya geldik." açıklamalarında bulundu. Dikkatli ve duyarlı sosyal medya kullanıcıları ikilinin yakın ve samimi görüntülerini gün yüzüne çıkartırken Deha Tuzcu Berkcan Güven ile olan konuşmalarını ifşa etti.