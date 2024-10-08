“Arkadaş değiliz” demişti! Siber zorba Deha Tuzcu'yla arkadaşlığı nedeniyle linç edilen Berkcan Güven'in mesajları ifşa edildi!

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Siber zorba ve sapkın panelin Discord üzerinde başlattığı şantaj ve tehdit hareketlerinin başı olarak gösterilen Deha Tuzcu ile birlikte gündeme Youtuber Berkcan Güven de geldi.Olayların patlak vermesinin hemen ardından Berkcan Güven 1 milyon takipçili Instagram hesabını kapattı. Başlatılan linç kampanyalarının ardından açıklama yapan Güven "Arkadaş değildik, sadece 1- 2 kez bir araya geldik. Bunların asla arkasında değilim. Bu muhabbetlerle hiçbir ilişiğim yok." açıklamalarında bulundu. Sosyal medyayı aktif kullanan duyarlı kullanıcılar ikilinin çok yakın ve samimi olduğu görüntüleri servis ederek açıklamaları tiye aldı.